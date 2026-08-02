Los 10 mayores puntos de presión de la fecha límite de traspasos de MLB
Prepárense para cuatro días muy ocupados antes de la fecha límite de cambios de las 6 p. m., hora del Este, del lunes. En lo que un ejecutivo llama "un mercado de vendedores de locura", los precios de los bateadores y relevistas se han disparado. Eso podría provocar un lunes alocado, mientras la gran cantidad de equipos compradores que han estado esperando que los precios bajen se dan cuenta de que quedarse fuera de la fecha límite de cambios no es una opción. Hay que tragarse el orgullo y pagar, o ver cómo tus competidores te pasan por encima. Mientras el mercado continúa evolucionando, estos son los 10 mayores puntos de presión que marcarán el rumbo:
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1. Tarik Skubal
Los Tigers deberían cambiarlo. La decisión responde a la realidad de su situación, pero tendría como costo desinflar el ánimo en el clubhouse y ponerle fin a una carrera poco probable.
Los Tigers son uno de los 993 equipos que tenían marca de 51-58 o peor después de 109 juegos. ¿Cuántos llegaron a los playoffs? Uno: los New York Mets de 1973 (49-60), que se colaron a los playoffs con 82 victorias. Uno entre casi mil.
Detroit ocupa el lugar 18 en carreras por juego, tiene marca de 12-20 en juegos definidos por una carrera, 13-20 contra lanzadores zurdos, 20-24 contra equipos con récord ganador, 12-18 en sus últimos 30 juegos... se entiende el punto.
Los Tigers deberían estar recibiendo llamadas por Skubal ahora y ver hasta dónde llega la subasta. Es un pitcher capaz de cambiar la diferencia, con una advertencia: a diferencia de los famosos jugadores rentados Randy Johnson en 1998, CC Sabathia en 2008 y Justin Verlander en 2017, no esperen que él mismo cierre su operación.
Lo que podría haber sido su última apertura con los Tigers el miércoles ofreció otra muestra de cómo el pitcher abridor moderno de máximo esfuerzo es entrenado para lanzar entre 90 y 100 pitcheos. Skubal tuvo que salir del juego a mitad de una entrada con 92 lanzamientos, cuando una ventaja de 7-0 terminó convirtiéndose en una dolorosa derrota. Había tenido marca de 33-1 cuando recibió seis carreras de apoyo. Este año no ha lanzado más de 96 pitcheos en un juego (algo que no resulta del todo sorprendente debido a su procedimiento en el codo a mitad de temporada).
En 159 juegos de carrera, Skubal ha:
- Nunca lanzado más de 108 pitcheos en un juego.
- Enfrentado a solo 15 bateadores después de superar los 100 pitcheos.
- Salido de dos juegos de muerte súbita de la Serie Divisional de la Liga Americana después de seis entradas, con 84 y 99 pitcheos.
- Registrado una efectividad de 2.96 de carrera en las entradas 1-6, pero de 4.60 en las entradas 7-9.
2. Brewers y Rays
¿Recuerdan 2016, cuando el presidente de los Cubs, Theo Epstein, pagó un alto precio para conseguir a Aroldis Chapman y dijo: "Si no es ahora, ¿cuándo?".
Milwaukee y Tampa Bay deberían hacerse esa pregunta en relación con Skubal. Ninguno de los dos equipos ha ganado una Serie Mundial. El camino está abierto para ambos este año, especialmente para los Rays cuando se trata de superar la débil Liga Americana.
En Milwaukee, denme a Jacob Misorowski y Skubal como la versión moderna de Johnson/Schilling y después veamos qué puede hacer Milwaukee tras tener marca de 17-29 en juegos de playoffs en la era del wild card.
O veamos a los Rays redoblar su apuesta por su magia con el pitcheo. Hace tres años hicieron un intento por Shohei Ohtani, así que sí tienen esa racha de "ir con todo" dentro de ellos.
Los Brewers y los Rays están intentando ir en contra de la tendencia moderna que indica que solo los equipos con poder de jonrones entre los cinco mejores ganan la Serie Mundial en esta era.
3. Mason Miller
Como el mejor cerrador del juego, capaz de tener un impacto en cuatro carreras por el banderín, Miller tiene más valor que cualquier jugador disponible, incluido Skubal. Los Padres siguen en la pelea por el wild card, pero tienen marca de 25-38 contra equipos con récord ganador y cuentan con la quinta peor rotación, que ha proporcionado menos entradas que cualquier otra rotación, excepto las de los White Sox y Nationals.
Sin embargo, un cambio es poco probable. No está en el estilo del gerente general A.J. Preller cambiar de rumbo, especialmente considerando las expectativas de su leal afición y su clubhouse cargado de veteranos. Pero esta es una oportunidad para ser audaz de una manera diferente y cambiar el rumbo, incluso si eso significa agregar un contrato importante junto a Miller, como enviar a Manny Machado y Miller a los Yankees.
4. A.J. Preller
Ver lo anterior, pero hay que considerar que también podría mover a Michael King, Ty France o Adrian Morejon. Tiene las piezas para controlar la fecha límite, pero dada su historia, es más probable que agregue jugadores en lugar de desprenderse de ellos. Hay que esperar que los Padres incorporen un bateador zurdo e intenten llegar a la postemporada y avanzar en ella apoyándose fuertemente en su extraordinario bullpen y su caótico pitcheo.
5. Shohei Ohtani y Aaron Judge
Nadie parece saber realmente qué ocurre con las lesiones de los MVP defensores en cuanto a lo que podrán hacer en octubre. Ohtani, quien tiene molestias en la rodilla y el bíceps, está programado para reanudar sus lanzamientos este fin de semana. Judge no ha tomado un bate en dos meses debido a una fractura de costilla de lenta recuperación. Su puesta a punto para los playoffs parece más corta con cada día que pasa.
Los Dodgers y los Yankees tienen más información que nosotros sobre su estado físico, pero a día de hoy sus roles en octubre están por definirse. Dicho esto, las preguntas no deberían alterar demasiado los planes de la fecha límite para los Dodgers y los Yankees. Los Dodgers han sido quirúrgicos en las últimas fechas límite (Enrique Hernandez, Michael Kopech, Tommy Edman, Brock Stewart, etc.) y, con Blake Snell y Tyler Glasnow de regreso, pueden darse el lujo de esperar por el pitcheo de Ohtani (aunque nunca hay que descartar a los Dodgers con ningún jugador, incluido Skubal). Los Yankees necesitan un catcher bateador derecho, independientemente del estado de Judge.
6. Los White Sox
Están intentando convertirse en el primer equipo en la historia en llegar a la postemporada después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas. Chicago cuenta con una ofensiva dinámica, pero a estas alturas es evidente que los Sox necesitan pitcheo y experiencia. Yo buscaría un catcher veterano, incluso después de que están apostando por Eric Haase. La ofensiva de los White Sox y la toma de decisiones del ABS desde detrás del plato han sido terribles.
Este es el quinto equipo más joven en la historia de la franquicia, el más joven en 55 años. Agregar pitchers con experiencia en playoffs y un catcher durante el cierre de la temporada debería ser la prioridad.
7. David Stearns
La mayoría de sus movimientos del invierno no funcionaron. Ahora la presión está sobre el presidente de operaciones de beisbol de los Mets para rescatar algo de este roster. Freddy Peralta ha estado tan mal que su valor se ha reducido enormemente. (Necesita tantos ajustes mecánicos que no apostaría a que un equipo que lo adquiera tenga éxito con esa tarea en 10 aperturas. No parece un abridor para los Juegos 1, 2 o 3). Clay Holmes y Luke Weaver deberían estar disponibles. Seguirá escuchando ofertas por Francisco Lindor, pero parece demasiado complicado concretar algo así como un cambio en la fecha límite.
8. Atlanta Braves y Chicago Cubs
Podrían estar buscando en el mismo lugar. Michael Wacha o Kevin Gausman parecen adecuados como la pieza para la rotación que necesitan los Braves. Holmes o Reid Detmers serían el tipo de abridor sólido que a los Cubs les gustaría agregar.
9. Los Mariners
Necesitan desprenderse de parte de su profundidad de abridores para reforzar lo que ha sido un equipo ofensivamente malo. Solo los Blue Jays y los Guardians anotan menos carreras por juego. Seattle está intentando mover a Luis Castillo para cubrir esa necesidad, pero no tiene ni de cerca el valor de Emerson Hancock, un abridor bajo control contractual que está teniendo una temporada de revelación.
10. Bateadores
Es poco común ver a tantos equipos buscando bateadores. Entre los jugadores ofensivos disponibles están Alec Burleson, Heliot Ramos, Luis Arraez, Steven Kwan, Jarren Duran, Daulton Varsho, Taylor Ward, Hunter Goodman, Luis Robert Jr., Lars Nootbaar, Lane Thomas y Jorge Soler. En su mayoría parecen bateadores de profundidad más que jugadores de impacto, pero basta recordar cuando los Giants de 2012 adquirieron al infielder Marco Scutaro en la fecha límite. Bateó tan bien para ellos, con un promedio de .362, que se ganó un nuevo apodo: Blockbuster.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 31/07/2026, traducido al español para SI México.