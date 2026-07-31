MLB: Cinco jugadores a los que les vendría bien un cambio de aires en la fecha límite de traspasos
El cierre de cambios de MLB se acerca rápidamente y, mientras estrellas como Tarik Skubal y Mason Miller acaparan buena parte de los titulares, hay otros jugadores talentosos cuyas carreras han tocado fondo y que podrían beneficiarse de un nuevo comienzo.
Algunos son exprospectos de primer nivel que alguna vez hicieron que los scouts se entusiasmaran, pero que nunca cumplieron con las expectativas. Otros son ex All-Stars cuyo rendimiento se desplomó rápidamente. A veces es algo más sencillo: un jugador simplemente no encaja con una ciudad, un equipo o el momento. Las oficinas centrales se equivocan constantemente al evaluar a los jugadores y, cuando algo claramente no funciona, no hay razón para seguir forzándolo.
Te puede interesar: ¿Dodgers, Rays o Cubs? Escenarios realistas para un canje de Tarik Skubal
Estos son cinco jugadores de MLB que han llegado a un punto muerto con sus equipos actuales, pero cuyas cualidades o trayectoria sugieren que un nuevo comienzo en otro lugar podría cambiar el rumbo de sus carreras.
Anthony Volpe, SS de Yankees
Puede que no haya un jugador en ningún deporte que necesite un cambio de aires más que Anthony Volpe. El exprospecto de primer nivel de 25 años, que creció como aficionado de los Yankees y fue comparado (injustamente) con Derek Jeter, no ha cumplido con las expectativas y su carrera se ha estancado en su cuarta temporada en MLB. Si bien sus métricas defensivas son sólidas, su bate nunca se ha desarrollado como se esperaba.
Volpe era considerado de manera unánime uno de los 10 mejores prospectos en 2023, cuando debutó en las Grandes Ligas. Se pensaba que tenía una capacidad avanzada para batear, una buena herramienta de contacto y poder en bruto. Después de más de 500 juegos en su carrera, esas cualidades no se han hecho presentes. Tiene una línea ofensiva de .225/.288/.375 de por vida, con un wRC+ de 86, lo que significa que ha sido 14% peor que el bateador promedio de MLB.
Los Yankees solo han utilizado a Volpe en el lineup durante 52 juegos esta temporada, ya que claramente ha perdido terreno en el Bronx. La situación con los aficionados de los Yankees se ha vuelto tóxica. Jose Caballero es el campocorto de primera elección del equipo, lo que hace que Volpe sea prescindible.
Spencer Torkelson, 1B de Tigers
Torkelson era considerado de manera unánime el mejor prospecto de cara al Draft de MLB de 2020, como un bateador de poder que había castigado la pelota durante su carrera en Arizona State —donde rompió el récord de jonrones de un freshman de Barry Bonds— y los Tigers, como era de esperarse, lo seleccionaron con la primera elección. Era únicamente primera base y bateador derecho. A pesar de esas características poco destacadas, su bate avanzado y su gran poder hicieron que fuera una elección sencilla para Detroit. Esa selección no ha funcionado y, visto en retrospectiva, simplemente fue el mejor jugador de una clase de Draft débil.
Ahora, con 26 años, Torkelson no ha conseguido enlazar dos temporadas decentes consecutivas en las Grandes Ligas. Tiene una línea ofensiva de .233/.309/.412 de por vida, un wRC+ de 101 y una abismal tasa de ponches de 26.7%. Después de igualar el récord de su carrera con 31 jonrones en 2025, además de establecer marcas personales en promedio de bateo (.240), porcentaje de embasarse (.333), slugging (.456) y wRC+ (118), ha retrocedido esta temporada. En 108 juegos, batea para .210 con un OPS de .724, un wRC+ de 99 y la peor tasa de ponches de su carrera, de 31.9%.
A Torkelson le quedan dos años bajo control contractual y todavía puede conectar la pelota con fuerza a un buen ritmo. Una nueva oportunidad podría cambiar el rumbo de su carrera.
Matt Shaw, UT de Cubs
Shaw fue elegido en la primera ronda del Draft de 2023 y era uno de los 25 mejores prospectos de cara a la temporada 2025. Formó parte del roster del Opening Day, pero ha tenido dificultades para consolidarse en los primeros 180 y tantos juegos de su carrera. Las cosas han tocado fondo este año y parece que ya no encaja en el North Side. Actualmente está en la lista de lesionados por un esguince en la mano izquierda y no regresará sino hasta después del cierre de cambios. Eso no significa que no pueda ser negociado.
Tuvo algunos buenos momentos como novato, pero terminó con una línea ofensiva de .226/.295/.394, 13 jonrones y un wRC+ de 93. Las cosas no han mejorado de manera significativa este año, ya que batea para .246/.322/.415, con cuatro jonrones y un wRC+ de 105 en 56 juegos.
Shaw tiene las herramientas para ser un buen jugador y suficiente versatilidad para desempeñarse en cualquier posición. Solo tiene 24 años, pero para aprovechar al máximo su potencial, quizá necesite marcharse. Sus opiniones políticas expresadas abiertamente no le han ganado muchos amigos en Chicago. Una nueva situación podría ser lo mejor para ambas partes.
Bo Naylor, C de Guardians
Naylor fue elegido en la primera ronda del Draft de 2018 y fue uno de los principales prospectos de Cleveland hasta que debutó al final de la temporada 2022. Finalmente fue ascendido de manera definitiva a mediados de la siguiente campaña y registró un destacado wRC+ de 123 en 67 juegos. Sin embargo, ese sería el punto más alto de su producción ofensiva.
El menor de los hermanos Naylor ha tenido enormes dificultades en el plato desde entonces. En 2024 y 2025, combinó una línea ofensiva de .198/.273/.365 en 246 juegos. Esta temporada ha pasado tiempo en Triple A tratando de recuperar su swing, pero en 28 juegos en las Grandes Ligas batea para .143/.200/.238, con un wRC+ de 21. Las cosas se han vuelto realmente complicadas y, después de la incorporación de Patrick Bailey, Naylor ya no parece tener un camino claro para conseguir tiempo de juego detrás del plato.
Naylor tiene los fundamentos para ser un buen jugador de beisbol. Es un receptor sólido con un brazo decente y demostró capacidad ofensiva durante su ascenso por las ligas menores. Tiene suficiente poder para hacer daño y, como prospecto, conectaba la pelota con fuerza de manera constante. Está claro que necesita un reinicio en su carrera.
Michael Lorenzen, RHP de Rockies
Lorenzen es un ex All-Star que registró una efectividad de 3.31 todavía en 2024, pero ha sido desastroso este año después de firmar un contrato de un año y 8 millones de dólares con los Rockies durante esta temporada baja. Alguien necesita sacar de Denver de una vez por todas.
En 23 apariciones esta temporada (22 como abridor), Lorenzen tiene marca de 3-9, una efectividad de 6.54, un WHIP de 1.81 y 80 ponches contra 40 bases por bolas en 104 2/3 entradas. La página de Statcast del derecho de 34 años parece un crimen, ya que se encuentra en percentiles de un solo dígito en la mayoría de las categorías. Ha sido una de las peores actuaciones que hemos visto de un pitcher esta temporada.
Lorenzen ha tenido mucho éxito en las Grandes Ligas. En varias ocasiones ha registrado efectividades por debajo de 4.00 tanto como abridor como relevista. Probablemente sea un quinto abridor en este punto de su carrera, pero está claro que necesita alejarse de Coors Field, ya que tiene una efectividad de 8.34 como local esta temporada. Su contrato incluye una opción del club por 9 millones de dólares para la próxima temporada, con una compensación de 250,000 dólares en caso de no ejercerla. Tiene suficiente potencial para que algún equipo se arriesgue con ese acuerdo, pero no hay manera de que regrese a Colorado la próxima temporada. Los Rockies bien podrían acelerar su salida antes del cierre de cambios.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/07/2026, traducido al español para SI México.