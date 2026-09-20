Aaron Judge encabeza la lista de lesionados más importantes que afectan a los contendientes de la MLB
Aaron Judge fue retirado del enfrentamiento de los Yankees contra los Twins el miércoles durante la sexta entrada. Estaba por tomar su tercer turno al bat del juego cuando fue sustituido por Heliot Ramos. El viernes, fue colocado oficialmente en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha, lo que lo mantendrá fuera hasta el final de la temporada regular y posiblemente durante parte de la postemporada.
Aunque se trata de un duro golpe para los Yankees, Judge está lejos de ser el único jugador destacado que enfrenta una lesión de cara a la postemporada. Echemos un vistazo a la situación actual en la lista de lesionados de cada equipo contendiente mientras se acerca la postemporada, destacando a algunos jugadores importantes que actualmente están fuera y ofreciendo la información más reciente sobre cuándo se espera que regresen, si es que lo hacen.
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Braves
Reynaldo Lopez, SP
Lopez tuvo problemas contra los Cubs el lunes y fue retirado del juego después de tres entradas; posteriormente fue colocado en la lista de lesionados debido a molestias en el hombro derecho, una dolencia que, según reportes, ha sufrido durante toda la temporada. Lopez se perdió prácticamente toda la temporada de 2025 debido a una lesión en el hombro y, a pesar de las molestias persistentes derivadas de ese problema, lanzó en 26 juegos este año, incluidas 13 aperturas, y registra una ERA de 4.54. El equipo no ha dado ninguna indicación sobre su estado para la postemporada, pero no parece probable que esté disponible para lanzar en octubre, lo que reduciría aún más las opciones de Atlanta en su rotación abridora.
Bryce Elder, SP
Elder fue colocado en la lista de lesionados el 9 de septiembre y se sometió a una cirugía artroscópica de rodilla, aunque se espera que solo se pierda entre tres y cuatro semanas de acción. Había estado lidiando con molestias en la rodilla desde el All-Star break y podría estar en condiciones de regresar en octubre, aunque Atlanta podría necesitar avanzar profundamente en la postemporada para que Elder alcance a regresar.
Phillies
Jesus Luzardo, SP
Luzardo fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el martes debido a una inflamación en el hombro. Será elegible para ser activado el 27 de septiembre, el último día de la temporada regular. Está por verse si estará listo para regresar en ese momento, pero el equipo confía en contar con el pitcher zurdo All-Star en la postemporada. Después de ser colocado en la lista de lesionados, Luzardo dijo a los reporteros que el plan es que pueda lanzar en octubre.
Brad Keller, RP
Keller estará fuera hasta 2027 después de sufrir un desgarro del UCL en el codo de lanzar, dejando fuera por el resto de la temporada a uno de los relevistas importantes de los Phillies. En 32 apariciones esta temporada, Keller registró una ERA de 4.02, con 32 strikeouts, 13 bases por bolas y tres salvamentos en 31 1/3 entradas.
Brewers
Brandon Woodruff, SP
Woodruff está fuera desde el 5 de julio, pero todavía existe una pequeña posibilidad de que pueda regresar en la parte final de la temporada. Woodruff está lidiando con una lesión en la cápsula del hombro derecho, aunque tuvo un buen desempeño durante la primera mitad de la campaña. En nueve aperturas, el pitcher de 33 años registró una ERA de 2.98, con 47 strikeouts y apenas 10 bases por bolas en 45 1/3 entradas. No está claro qué papel podría asumir para Milwaukee en la postemporada después de perderse casi tres meses completos, aunque podría aportar entradas valiosas desde el bullpen si el equipo considera que todavía no está listo para asumir la carga de trabajo de un abridor.
Cubs
Justin Steele, SP
Steele no ha lanzado en MLB desde abril del año pasado, después de atravesar una larga ausencia debido a una lesión en el codo del brazo con el que lanza. Actualmente se encuentra en rehabilitación en Triple A, pero el equipo pretende que haga algunas apariciones más antes de potencialmente activarlo de cara a la postemporada, tomando en cuenta cuánto tiempo ha pasado desde que lanzó en un juego de MLB. El manager Craig Counsell dijo que el equipo está “contento con lo que está sucediendo. Pero [Steele] va a necesitar lanzar más”, antes de regresar.
Ben Brown, SP
La temporada de Brown terminó después de sufrir una lesión en el cuello y experimentar un retroceso en su recuperación tras una sesión de lanzamientos en el complejo de spring training del equipo en Arizona a finales de agosto. No podrá regresar para la postemporada y, en cambio, se concentrará en estar listo para la campaña de 2027.
Dodgers
Shohei Ohtani, SP/DH
Ohtani ha estado lidiando con lesiones en la rodilla izquierda y el bíceps derecho y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días. No ha lanzado desde el 3 de julio debido al estrés que soporta su rodilla lesionada cuando lanza desde el montículo. Será elegible para regresar de la lista de lesionados el 23 de septiembre, y el manager Dave Roberts ha indicado que espera que Ohtani vuelva a jugar antes de que concluya la temporada regular. Ohtani dijo que se concentrará en batear cuando regrese a la acción y que probablemente no volverá a lanzar en 2026.
Dalton Rushing, C
El catcher suplente de los Dodgers tuvo mucha actividad detrás del plato durante la prolongada ausencia de Will Smith, pero fue colocado en la lista de lesionados el 6 de septiembre debido a molestias en el codo derecho, derivadas de un desgarro parcial del UCL. El equipo ha dicho que Rushing no volverá a desempeñarse como catcher esta temporada, pero mantiene la esperanza de que pueda contribuir como bateador designado o bateador emergente durante la postemporada.
Edwin Diaz, RP
Las lesiones han obstaculizado la primera temporada de Diaz con los Dodgers, y volvió a la lista de lesionados a mediados de agosto después de una mala racha de actuaciones. Se espera que el pitcher de 32 años regrese el viernes, aunque parece que el equipo todavía no ha decidido si siquiera estará en el roster de postemporada, tomando en cuenta sus problemas durante el año. Diaz registra una poco atractiva ERA de 11.85 esta temporada, con siete salvamentos y 19 strikeouts en 13 2/3 entradas. Si Diaz no logra mostrar cierto nivel de estabilidad sobre el montículo durante el tramo final, podría no estar en los planes del equipo para octubre.
Andy Pages, CF
Pages está en la lista de lesionados desde el 22 de agosto debido a una fractura en la mano izquierda, pero se espera que regrese antes del final de la temporada regular y probablemente no necesite una asignación de rehabilitación. Pages estaba teniendo el mejor año de su carrera antes de la lesión, con 21 home runs, 80 carreras impulsadas y un OPS de .797. Si regresa a la acción sin contratiempos, Pages debería estar listo para la postemporada y recuperar su puesto como center fielder titular de Los Angeles.
Roki Sasaki, SP/RP
Una ampolla en el dedo medio de la mano derecha llevó a Sasaki a la lista de lesionados a finales de agosto, pero se acerca a su regreso después de realizar el miércoles una sesión de bullpen con bateadores. Estará disponible para la postemporada, pero todavía no se ha determinado qué papel tendrá. Jack Harris, de California Post, reporta que es probable que Sasaki lance desde el bullpen en octubre, aunque podría ser utilizado en la rotación en caso de que se presente una lesión de un pitcher hacia el final de la temporada.
Blake Snell, SP
Snell abandonó su apertura del miércoles debido a un problema en la ingle, pero no está claro si necesitará pasar por la lista de lesionados como consecuencia. Snell hizo su debut de temporada el 9 de mayo, pero fue colocado en la lista de lesionados debido a una lesión en el codo. No regresó sino hasta el 11 de agosto, después de lo cual realizó seis aperturas antes de que surgiera el problema en la ingle durante su más reciente salida. No está claro si volverá al montículo durante la temporada regular, ya que los Dodgers probablemente priorizarán mantenerlo saludable para la postemporada.
Padres
Gavin Sheets, DH
Sheets está fuera de acción desde finales de agosto mientras lidia con un esguince en el pie, pero retomó el swing a mediados de septiembre y podría estar listo para regresar en la postemporada. La expectativa, de acuerdo con AJ Cassavell, de MLB.com, es que Sheets regrese como bateador designado o bateador emergente y no juegue a la defensiva en octubre.
Joe Musgrove, SP
Musgrove no ha realizado una apertura desde 2024, debido a que atraviesa una larga recuperación de una cirugía Tommy John. Mientras intentaba aumentar gradualmente su carga de trabajo durante su rehabilitación en las Ligas Menores, Musgrove ha experimentado problemas durante la recuperación de su brazo operado. Todavía es posible que regrese antes del final de la temporada, aunque en esta etapa parece más probable que tenga un papel desde el bullpen.
Rays
Shane McClanahan, SP
McClanahan fue colocado en la lista de lesionados el 4 de septiembre después de abandonar su apertura debido a rigidez en el antebrazo. McClanahan dijo en ese momento que no creía que la lesión fuera demasiado seria, pero los Rays decidieron ser cautelosos con su pitcher estrella. La expectativa es que McClanahan esté listo para volver a lanzar antes del final de la temporada, por lo que debería estar disponible en octubre si no sufre un retroceso.
Tyler Wells, RP
Wells también fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a rigidez en el antebrazo izquierdo el 15 de septiembre, y se espera que necesite permanecer el tiempo mínimo fuera antes de regresar para la postemporada. Ha sido una pieza importante del bullpen de los Rays desde que llegó en un intercambio con los Orioles, por lo que contar nuevamente con él en octubre será importante para Tampa.
Yankees
Aaron Judge, RF
Judge fue retirado del juego del miércoles contra los Twins debido a lo que el equipo describió como rigidez en la parte baja de la pierna. Se pudo ver al bateador haciendo una mueca de dolor después de un swing sin contacto durante el juego y fue retirado antes de su tercer turno al bat. El viernes, los Yankees lo colocaron oficialmente en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Esto lo mantendrá fuera hasta el final de la temporada regular y posiblemente durante parte de la postemporada. Judge se perdió 84 juegos esta temporada mientras lidiaba con una lesión en las costillas, pero esta es una dolencia completamente diferente. Los aficionados en Nueva York estarán conteniendo la respiración mientras esperan una actualización más detallada sobre el estado del tres veces MVP, pero se trata de una gran preocupación para el equipo con la postemporada a poco más de una semana de distancia.
Giancarlo Stanton, DH
Stanton continúa fuera después de lesionarse la pantorrilla a principios de esta temporada y posteriormente sufrir una dolencia en la otra pantorrilla mientras se recuperaba. Stanton todavía no ha sido descartado para el resto de la temporada, aunque el equipo no ha proporcionado mucha información sobre su estado. El slugger, propenso a las lesiones, solo ha disputado 24 juegos esta temporada y no juega desde finales de abril, por lo que su disponibilidad para la postemporada continúa en duda.
Trent Grisham, CF
Grisham sufrió una distensión de Grado 2 en el tendón de la corva derecho y está en la lista de lesionados desde el 5 de septiembre. El equipo no espera que el outfielder regrese antes del final de la temporada regular, pero todavía no se ha definido su disponibilidad para la postemporada. Grisham disputó 121 juegos este año y registró 18 home runs y 59 carreras impulsadas, con un OPS de .703.
Fernando Cruz, RP
El relevista de los Yankees fue diagnosticado con un desgarro parcial del UCL en el codo derecho. Aunque no se ha recomendado una cirugía, Cruz todavía no ha reanudado sus lanzamientos, por lo que su disponibilidad para la postemporada está en duda. El veterano registra una ERA de 3.13, con 67 strikeouts en 54 2/3 entradas esta temporada, además de dos salvamentos.
Jazz Chisholm Jr., 2B
Chisholm está en la lista de lesionados desde el 10 de septiembre después de sufrir un esguince en el pulgar, pero se espera que regrese a la acción antes del final de la temporada regular. Chisholm dijo a los reporteros que tiene como objetivo regresar el 22 de septiembre, antes de que los Yankees comiencen una serie final como locales contra los Rays y Orioles. Esta temporada, Chisholm ha estado aproximadamente en el promedio de la liga a la ofensiva, mientras registra un porcentaje de slugging de .403, el más bajo de su carrera, con 19 home runs, pero ha robado 40 bases, igualando la cifra más alta de su carrera.
Red Sox
Garrett Crochet, SP
Crochet ha estado fuera durante la mayor parte del año debido a una lesión en el hombro izquierdo, pero el equipo todavía tiene la esperanza de que pueda regresar para la postemporada. Crochet realizó el martes una sesión de bullpen de 30 lanzamientos y existe la posibilidad de que haga una aparición durante la temporada regular para prepararse para los playoffs. Cuando regrese con Boston, sin embargo, se espera que sea utilizado desde el bullpen, ya que no tendrá suficiente tiempo para aumentar gradualmente su carga de trabajo como abridor.
Ceddanne Rafaela, CF
Rafaela sufrió una distensión en el cuádriceps durante la primera semana de septiembre, pero parece estar cerca de regresar a la acción antes del final de la temporada regular. Rafaela bateó el jueves contra una máquina Trajekt y podría participar en un juego de rehabilitación con Triple A Worcester durante el fin de semana antes de reincorporarse a los Red Sox durante la última serie como locales del equipo.
Tanner Houck, RP
Houck no ha lanzado desde mayo de 2025, pero se acerca a su regreso después de la larga recuperación que implica una cirugía Tommy John. Realizó una aparición de rehabilitación con Triple A Worcester el martes y cada vez está más cerca de regresar a las Mayores. Cuando vuelva a los Red Sox, al igual que Crochet, se espera que lance desde el bullpen durante la postemporada.
Guardians
Rhys Hoskins, 1B/DH
Hoskins fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 19 de agosto debido a una inflamación en la parte baja de la espalda, pero desde entonces recibió autorización para comenzar una progresión de bateo mientras avanza en su recuperación. El equipo espera que Hoskins esté listo para octubre, aunque no está claro si será activado de la lista de lesionados antes del final de la temporada regular.
Astros
Carlos Correa, IF
Correa no regresará esta temporada después de decidir esta semana que se concentrará en recuperarse para 2027. El shortstop está fuera desde mayo, cuando se sometió a una cirugía en el tobillo izquierdo. Existía cierta esperanza de que pudiera regresar a finales de esta temporada, pero parece que no asumirá el riesgo y, en cambio, se concentrará en el próximo año.
Rangers
Joc Pederson, DH
Pederson recibió un pelotazo en la mano durante el enfrentamiento del 12 de septiembre contra los Diamondbacks, aunque está intentando jugar pese a la lesión con los Rangers en plena pelea por el título de la AL West. Recibirá tratamiento mientras busca combatir la inflamación en la mano y probablemente solo estará en el lineup contra pitchers derechos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/09/2026, traducido al español para SI México.