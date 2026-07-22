Evaluando a los Yankees sin Aaron Judge y la extraña caída de Kyle Tucker
Este artículo fue publicado originalmente como parte de Verducci’s View, un boletín semanal de béisbol del periodista senior de Sports Illustrated, Tom Verducci. Cada lunes, Tom vacía su libreta por correo electrónico y aborda los temas más relevantes de MLB, ofrece análisis a profundidad tanto en texto como en videos, adelanta lo que vale la pena seguir durante la semana y mucho más. Si quieres aparecer en su nueva sección de preguntas de los lectores, puedes enviar un correo a newsletters@si.com con cualquier pregunta sobre MLB o sobre sus décadas de experiencia en el deporte.
Los Yankees llegaron a la jornada del domingo con menos victorias ante equipos con récord ganador que cualquier otro equipo de las Grandes Ligas (15-16). En sus primeros 22 partidos después de la pausa enfrentarán a equipos con récord ganador, además de otros seis juegos contra Seattle y Toronto, conjuntos que disputaron los playoffs en 2025.
Aaron Judge se ha perdido casi dos meses debido a una fractura de costilla y todavía no ha recibido autorización para comenzar con actividades de béisbol. Los Yankees aún esperan tenerlo de regreso antes de que termine la temporada regular, pero comienza a parecer que tendrá que atravesar una preparación acelerada para llegar listo a los playoffs.
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Sin Judge —y quizá incluso con él—, los Yankees tienen una alineación corta y vulnerable ante los lanzadores zurdos. Los Dodgers explotaron esa debilidad el viernes al utilizar a tres relevistas zurdos de manera consecutiva para asegurar una victoria de 2-1, consiguiendo 10 outs y permitiendo apenas un hit.
Encontrar un receptor derecho antes de la fecha límite de cambios debería ser una prioridad para Nueva York. Ryan Jeffers, de Minnesota, sería una incorporación ideal, pero los Twins se han convertido en un sorprendente contendiente por un lugar en los playoffs y lideran la Liga Americana en carreras por partido. Los Reds podrían desprenderse de Tyler Stephenson, pero batea para .192 contra lanzadores zurdos y es un bateador por debajo del promedio. Hunter Goodman, de Colorado, quien ha conectado 18 de sus 27 jonrones fuera de Denver, tendría un costo enorme si estuviera disponible. Keibert Ruiz, de Washington, quien batea para .307 contra zurdos, podría ser una opción más lógica.
La caída del receptor de los Yankees, Austin Wells, resulta desconcertante. No puede batear los lanzamientos rompientes (.093) y tiene un promedio de .198 en las últimas dos temporadas.
Los receptores de los Yankees batean para .175, el peor promedio de la franquicia en la era de la pelota viva. Pero la posición representa un problema en toda MLB. Esta temporada, tres equipos están obteniendo un promedio inferior a .180 de sus receptores, la misma cantidad que se había registrado en los 105 años anteriores.
Peores promedios de bateo de receptores (temporadas completas desde 1920)
Equipo
Promedio de bateo
Mariners de 2015
.159
White Sox de 2026
.168
White Sox de 2024
.173
Yankees de 2026
.175
Tigers de 2019
.176
Phillies de 2026
.178
Incluyendo la penalización por el impuesto de lujo, los Dodgers le están pagando a Kyle Tucker $119.7 millones esta temporada, más que las nóminas del Día Inaugural de 11 equipos. Después de 92 partidos de un contrato de cuatro años y $240 millones, Tucker, de 29 años, ha sido una enorme decepción. La falta de poder en su bate ha resultado alarmante. Tucker ha registrado las peores cifras de su carrera en una temporada completa en velocidad del bate (71.3), velocidad de salida (88.8), porcentaje de batazos fuertes (39%), porcentaje de roletazos jalados (22.4%), porcentaje de batazos en el barril (5.8%), bateo con dos strikes (.165) y bateo con corredores en posición de anotar (.247). En ocasiones, su frustración ha sido evidente. Sin embargo, el manager Dave Roberts considera que podría estar comenzando a dar la vuelta a la situación.
“La calidad de sus turnos al bate durante las últimas dos semanas ha sido la mejor que ha tenido en todo el año. Ha habido ocasiones en las que, después de los partidos, va a la jaula de bateo y trabaja con los entrenadores de bateo”, dice Roberts.
También resulta alarmante el retroceso de Tucker en defensa y en el corrido de bases. Su valor defensivo ha caído de 0 el año pasado (percentil 52) a -3 (percentil 22), con una disminución notable en su rango. Su valor como corredor y su velocidad de sprint continúan con una caída gradual. No ha intentado robar una base en más de un mes.
Los Dodgers pagaron una prima en el salario promedio anual para adquirir a Tucker mediante un contrato de corto plazo, diseñado para quedarse con sus mejores años sin tener que asumir el costo de la etapa de declive al final de su carrera. Esta no es la versión de Tucker que los Dodgers tenían en mente.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/07/2026, traducido al español para SI México.