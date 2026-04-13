Aaron Judge sabe qué le pasa a la ofensiva en crisis de los Yankees
A 15 juegos de iniciada la temporada, la ofensiva de los “Bronx Bombers” ha tocado fondo.
Los New York Yankees, tras ser barridos por los Tampa Bay Rays en el cierre de la serie del domingo en el Tropicana Field, han perdido sus últimos cinco encuentros en una racha en la que apenas han anotado 13 carreras, bateando por debajo de la Línea Mendoza.
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Entonces, ¿qué está pasando?
El capitán de los Yankees, Aaron Judge, cree tener la respuesta. Ante los medios tras la derrota, señaló lo que considera el principal problema ofensivo del equipo en este momento.
“Necesitamos simplificar algunas cosas en la caja de bateo”, dijo Judge. “Estamos tratando de conectar cada lanzamiento que vemos y nos estamos metiendo en conteos y situaciones complicadas. Como grupo, si simplificamos un poco nuestro enfoque, buscamos el pitcheo que queremos y vamos pasando la estafeta, creo que estaremos en una mejor posición”.
Las dificultades de los Yankees en números
Cinco
Número de jugadores en la alineación titular que batean por debajo de .200 (Jazz Chisholm Jr., José Caballero, Trent Grisham, Austin Wells, Ryan McMahon).
59.3%
Porcentaje de pitcheos en la zona a los que los Yankees han hecho swing en los últimos cinco juegos, la cifra más baja en las Grandes Ligas.
33.7%
Porcentaje de lanzamientos fuera de la zona a los que han hecho swing en los últimos cinco juegos, el décimo más alto en MLB.
0
Número de victorias de los Yankees esta temporada en juegos decididos por una carrera.
.203
Promedio de bateo del equipo con corredores en posición de anotar.
Tres
Jonrones conectados en los últimos cinco juegos.
¿Qué significa todo esto? Una de las alineaciones más poderosas del año pasado aún no encuentra su ritmo ofensivo. A pesar de ello, los Yankees han seguido trabajando los turnos, promediando poco más de cuatro lanzamientos por aparición y negociando una buena cantidad de bases por bolas. Sin embargo, los números reflejan que están haciendo swing a malos lanzamientos y no conectan —o no atacan— los pitcheos dentro de la zona.
Judge sugiere que demasiados jugadores están intentando hacer de más en la caja de bateo y necesitan simplificar su enfoque, especialmente al momento de seleccionar sus pitcheos.
Los números y lo que se ve en el terreno parecen coincidir en el diagnóstico.
“Creo que ha habido algunos juegos en los que nos han dominado”, dijo el manager Aaron Boone. “En otros, no hemos aprovechado con corredores en posición de anotar. Y cuando no estás pegando jonrones, tienes que producir cuando tienes oportunidades.
“Ha habido muchos juegos en los que siento que estamos teniendo buenos turnos, generando tráfico. Nos estamos dando oportunidades. Pero hay que concretarlas. Hay que concretarlas cuando no estás anotando muchas carreras o cuando el poder no aparece con facilidad…”
Afortunadamente para los Yankees, su pitcheo ha sido sólido hasta ahora, funcionando como un desodorante que disimula el mal olor de la ofensiva.
Ahora, Nueva York buscará cambiar la narrativa durante una estadía de siete juegos en casa, comenzando el lunes frente a los Los Angeles Angels.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/04/2026, traducido al español para SI México.