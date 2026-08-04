Análisis de cada acuerdo importante tras la fecha límite de traspasos de la MLB
La fecha límite de cambios de MLB de 2026 ha llegado, mientras los contendientes buscan reestructurar sus rosters de cara al tramo final de la temporada.
Ya se han concretado varios movimientos importantes y es probable que lleguen más. Te mantendremos actualizado con una lista en constante actualización de nuestras calificaciones para los cambios más relevantes de la última semana.
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Cubs refuerzan su rotación con Clay Holmes; Mets consiguen a su nuevo principal prospecto
Los Cubs necesitaban pitcheo abridor y hicieron grandes esfuerzos para conseguirlo en la fecha límite. El domingo añadieron a Kevin Gausman y el lunes obtuvieron a Clay Holmes de los Mets. El precio por Holmes fue elevado: Chicago envió a New York al shortstop Jefferson Rojas, el prospecto número 2 de la organización según MLB Pipeline.
Calificación de Cubs: B+
Calificación de Mets: A
Pirates fortalecen su bullpen al adquirir a Luke Weaver de los Mets
En su intento por conseguir un lugar en la carrera por el Wild Card de la Liga Nacional, los Pirates necesitaban urgentemente reforzar un bullpen que había mostrado problemas. Lo hicieron al adquirir a Luke Weaver de los Mets a cambio del shortstop Sammy Stafura.
Weaver fue una de las grandes contrataciones de New York durante la temporada baja, al llegar a Queens con un contrato de dos años y 22 millones de dólares. En medio de todo lo que ha salido mal para los Mets en 2026, Weaver ha sido uno de los puntos positivos, con una efectividad de 1.84 y una tasa de ponches de 26.6% en 44 entradas. De inmediato debería entrar en la competencia por conseguir salvamentos en Pittsburgh.
Stafura recibió un bono de firma de casi 2.5 millones de dólares como selección de segunda ronda en 2023. Tiene buena velocidad y ha desarrollado más poder este año, con 20 jonrones y 20 bases robadas en 60 juegos disputados principalmente en High A, aunque su tasa de ponches de 30.1% en la temporada genera serias dudas sobre su capacidad para hacer suficiente contacto como para convertirse algún día en un jugador titular de todos los días. Y con el shortstop cubierto por Konnor Griffin durante el futuro previsible, esta era una posición adecuada para que los Pirates hicieran un movimiento.
Calificación de Pirates: A
Calificación de Mets: B
Rays se mueven con agresividad para adquirir a Liam Hicks de los Marlins
Los Rays, inconformes con quedarse de brazos cruzados pese a tener el mejor récord de la Liga Americana, añadieron a un jugador capaz de marcar diferencias a su lineup al adquirir a Liam Hicks de los Marlins a cambio de tres prospectos: el tercera base Brayden Taylor, el shortstop Adrian Santana y el pitcher derecho Jacob Kisting.
Hicks encajará bien en Tampa Bay, con una minúscula tasa de ponches de 9.5% como base de su línea ofensiva de .282/.363/.432. Es un catcher enfocado en su bateo que ha dividido su tiempo detrás del plato, en primera base y como bateador designado, y cuenta con cuatro años más bajo control del equipo después de esta temporada. Hicks representa una mejora ofensiva importante respecto al catcher titular actual de los Rays, Nick Fortes, quien tiene una línea de carrera de .234/.287/.352.
En cuanto al regreso para Miami, Taylor es la pieza principal. Ocupa el puesto 76 entre los mejores prospectos del béisbol, según FanGraphs, y ahora aparece como el prospecto número 10 de los Marlins según MLB Pipeline. Kisting y Santana ocupan ahora los puestos 22 y 23, respectivamente, entre los prospectos de Miami según MLB Pipeline. En conjunto, es un buen retorno por un jugador que Miami adquirió originalmente como selección del Rule 5 Draft en 2024.
Calificación de Rays: A-
Calificación de Marlins: B+
Red Sox y Orioles concretan un blockbuster por Adley Rutschman
Boston añadió a un catcher All-Star a su lineup, pero entregó tres de sus principales prospectos y al catcher suplente Carlos Narvaez para conseguirlo. Baltimore obtuvo un paquete importante por un jugador que habría salido del equipo después de la próxima temporada.
Lee nuestro análisis completo y las calificaciones aquí.
Calificación de Red Sox: B-
Calificación de Orioles: A+
Padres ceden mucho para adquirir a Robbie Ray
Robbie Ray ha estado en gran momento últimamente y los Padres necesitaban desesperadamente pitcheo abridor. El movimiento tenía mucho sentido, pero, fiel a su costumbre, el gerente general de los Padres, A.J. Preller, cedió mucho a cambio de un jugador que será agente libre. Dos prospectos dentro del Top 10, el pitcher abridor Miguel Mendez y el shortstop de 17 años Joniel Hernandez, considerado un jugador con un techo muy alto, se dirigen a los Giants.
Calificación de Padres: C+
Calificación de Giants: A-
Phillies alargan su lineup con la incorporación de Luis Arraez
Los Phillies necesitaban agregar otro bate y consiguieron a un jugador capaz de darle mayor profundidad al lineup en Arraez. Ha sido notablemente consistente en un mal equipo de los Giants este año y está teniendo su mejor temporada ofensiva desde 2023. Philadelphia lo adquirió a cambio de un paquete encabezado por el relevista de 20 años Ramon Marquez.
Calificación de Phillies: A
Calificación de Giants: B+
Blue Jays continúan su reestructuración con la incorporación de José Soriano
Toronto sabe que no llegará a ninguna parte esta temporada, pero ha tomado la decisión acertada de reestructurarse en la fecha límite en lugar de desmantelar el equipo para iniciar una reconstrucción. La incorporación de Soriano es parte de ese plan. Ayudará a fortalecer la rotación de cara al futuro. No salió barato, y los Angels hicieron bien al conseguir al principal prospecto de shortstop Arjun Nimmala como parte del acuerdo.
Calificación de Blue Jays: A-
Calificación de Angels: A
Cardinals envían a Dustin May y JoJo Romero a los rivales Brewers
Según reportes, los Cardinals enviaron el lunes al pitcher abridor Dustin May y al relevista JoJo Romero a los rivales Brewers a cambio de los prospectos de los jardines Alexander Frias y Josiah Ragsdale.
May, de 28 años, tiene una efectividad de 4.38 esta temporada, pero ocupa el séptimo lugar en la Liga Nacional —entre los pitchers con al menos 100 innings lanzados— con un FIP de 3.14. Romero está teniendo una temporada sólida, con efectividad de 3.35 y 43 ponches en igual número de entradas. Este invierno será agente libre.
Frias, de 18 años, estaba clasificado como el prospecto número 11 del sistema de los Brewers, mientras que Ragsdale, de 22 años, ocupaba el puesto 13. Puede que no parezca demasiado, pero Milwaukee cuenta posiblemente con la mejor colección de jugadores de ligas menores del béisbol, por lo que St. Louis hizo un buen trabajo al conseguir un par de prospectos con un techo alto a cambio de dos jugadores que serán agentes libres próximamente.
Calificación de Brewers: B+
Calificación de Cardinals: B+
Cubs adquieren a Kevin Gausman para reforzar su rotación
Los Cubs necesitaban desesperadamente reforzar su rotación, que ha sido diezmada por las lesiones. Gausman era un alquiler de bajo costo que ha llegado a un récord de 5-10 y una efectividad de 4.38 en 2026, aunque sus estadísticas subyacentes no son malas. El precio fueron dos prospectos que están fuera del Top 10 de la organización.
Calificación de Cubs: B+
Calificación de Blue Jays: B
Yankees adquieren el bate zurdo de poder que necesitaban en Luis Garcia Jr.
Con Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Cody Bellinger fuera de acción, los Yankees necesitaban desesperadamente agregar poder. Lo hicieron al adquirir a Garcia de los Nationals, quien lideraba la Liga Nacional en porcentaje de slugging (.560). New York está apostando por un jugador de 26 años que esta temporada ha establecido marcas personales en prácticamente todos los rubros. Además, tiene un año más bajo control del equipo, pero el retorno fue relativamente bajo, ya que cuatro pitchers derechos de nivel medio fueron enviados a los Nationals a cambio. Tres de ellos son relevistas.
Calificación de Yankees: B+
Calificación de Nationals: C+
Rays agregan a Freddy Peralta a una rotación repleta de talento
Después de no conseguir a Tarik Skubal, los Rays cambiaron de objetivo y adquirieron a Freddy Peralta de los Mets a cambio de tres prospectos. El movimiento añade a un antiguo as a una rotación que ya estaba repleta de talento. Peralta ha tenido problemas en 2026 después de que los Mets lo adquirieran de los Brewers antes de la temporada. Tiene marca de 5-9, una efectividad de 4.99 y un WHIP de 1.48 en sus primeras 22 aperturas. Los Mets recibieron tres prospectos con cierto potencial, pero cedieron mucho más para adquirir a Peralta en enero. Ninguna de las nuevas incorporaciones se ubicará dentro del Top 10 del sistema de New York.
Lee nuestro análisis completo y las calificaciones aquí.
Calificación de Rays: B
Calificación de Mets: C+
Dodgers consiguen a Tarik Skubal en un blockbuster
Como todos esperábamos, los Dodgers consiguieron a Tarik Skubal el sábado, agregando al mejor pitcher del béisbol a uno de los rosters más completos en la historia de este deporte. Aunque dos de los tres prospectos que cedieron los Dodgers están dentro del Top 100, no tuvieron que entregar a ninguno de los cinco mejores de su organización. El hecho de que los Tigers no hayan podido conseguir más a cambio de Skubal es, francamente, sorprendente.
Lee nuestro análisis completo y las calificaciones aquí.
Calificación de Dodgers: A
Calificación de Tigers: C
White Sox consiguen al veterano abridor que tanto necesitaban en Luis Castillo
Los White Sox han sido una de las historias más sorprendentes de la temporada 2026 y decidieron redoblar su apuesta al comprar en la fecha límite. Es una gran noticia después de años de dificultades. Realmente necesitaban un pitcher abridor veterano para su rotación y consiguieron a un antiguo All-Star en Castillo. Ha tenido un año complicado, con una efectividad de 5.06 y un bWAR de -0.7, pero un cambio de escenario podría ser justo lo que necesita. Hay riesgo aquí, ya que Castillo, de 33 años, podría cobrar casi 50 millones de dólares durante las próximas dos temporadas. Los Mariners hicieron un buen negocio al desprenderse de un contrato oneroso. Además, recibieron al relevista Seranthony Domínguez, al antiguo prospecto principal convertido en un jardinero de nivel medio Nolan Jones y al prospecto de 23 años Boston Smith, quien ofrece versatilidad posicional y tiene un OPS de 1.039 en los tres niveles que ha disputado este año.
Calificación de White Sox: B
Calificación de Mariners: B+
Pirates agregan a Camilo Doval a un bullpen en problemas
Los Yankees quizá hicieron un poco de aquello de sumar mediante una resta, mientras que los Pirates necesitaban un relevista que pudiera lanzar. Doval tiene una efectividad de 4.54 en 44 apariciones esta temporada y un poco atractivo bWAR de -0.8. Tiene otro año bajo control del equipo, por lo que, si Pittsburgh consigue recuperar al antiguo All-Star, podría ser una buena incorporación. A cambio, los Yankees obtuvieron al prospecto de catcher de 23 años Omar Alfonso y un boleto de lotería en el jardinero de 18 años Luis Cruz.
Calificación de Pirates: B
Calificación de Yankees: B-
Twins fortalecen su bullpen con el zurdo A.J. Minter
El bullpen de los Twins se encuentra cerca del fondo de MLB prácticamente en todas las categorías, por lo que necesitaban encontrar ayuda. Consiguieron a Minter, quien fue una pieza clave del bullpen de los Braves cuando ganaron la World Series en 2021. El zurdo está teniendo una temporada sólida después de regresar de una cirugía en el músculo dorsal. En sus 23 apariciones antes del cambio, tuvo marca de 1-1 y una efectividad de 2.35. Sus estadísticas subyacentes han caído, pero sigue consiguiendo outs. A cambio, New York recibió al infielder Billy Amick y al jardinero Bruin Agbayani, ninguno de los cuales estaba dentro del Top 20 de Minnesota.
Calificación de Twins: B-
Calificación de Mets: C+
Red Sox pagan un precio elevado por Curtis Mead
Calificamos este movimiento antes de que Mead sufriera una fractura en la muñeca y, aun así, no nos gustaba para los Red Sox. Boston envió a un pitcher abridor zurdo bajo control del equipo a los Nationals a cambio de un infielder que está teniendo la mejor temporada de su carrera. Fue colocado en asignación en marzo y llegó a la temporada con un bWAR de carrera de -0.3. Se espera una regresión. Los Nats hicieron un buen negocio al conseguir a Connelly Early, quien tiene una efectividad de 3.44 en 17 aperturas esta temporada. Estará bajo control del equipo hasta la temporada de 2031.
Calificación de Red Sox: C+
Calificación de Nationals: A-
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/08/2026, traducido al español para SI México.