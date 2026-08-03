No culpen al sistema por la llegada de Tarik Skubal a los Dodgers
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En lo que parecía una inevitabilidad, los Dodgers adquirieron al mejor jugador disponible en el mercado de cambios, Tarik Skubal. Claro que lo hicieron. En los últimos 32 meses, han incorporado a Shohei Ohtani, Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Roki Sasaki, Tanner Scott, Edwin Diaz, Kyle Tucker y Skubal.
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Con ese nivel de poder económico, es fácil asociar su capacidad de gasto con el argumento de que el sistema económico del béisbol está roto. Pero, en esta ocasión, el acuerdo tiene mucho más que ver con el enorme sistema de desarrollo de jugadores que han construido los Dodgers que con la ventaja que les da su nómina.
Los Tigers hicieron un buen trabajo, aunque no extraordinario, al obtener algo a cambio de las 10 aperturas que le restaban a Skubal antes de firmar un contrato récord como agente libre (muy probablemente con los Dodgers mediante un acuerdo de corto plazo y alto valor anual promedio). Detroit ofreció a Skubal a distintos equipos de la liga y, de alguna manera, concluyó que los Dodgers presentaban el mejor paquete, uno que, además, apenas afecta el capital de prospectos que posee la organización angelina. Los Dodgers enviaron:
- El pitcher River Ryan, quien cumplirá 28 años dentro de dos semanas y apenas ha lanzado 20 1/3 entradas en Grandes Ligas. Viene de una cirugía Tommy John y fue una selección de la undécima ronda del Draft por los Padres, antes de llegar a los Dodgers en un cambio por el utility Matt Beaty, una selección de la duodécima ronda procedente de Belmont University.
- El jardinero Zyhir Hope, de 21 años, un outfielder de 5 pies y 10 pulgadas que fue seleccionado en la undécima ronda por los Cubs y a quien los Dodgers obtuvieron en el cambio por Michael Busch, quien se había convertido en una pieza prescindible en Los Ángeles.
- El pitcher Brady Smith, de 21 años, seleccionado por los Dodgers en la tercera ronda del Draft de 2023.
De alguna manera, los Dodgers convirtieron a dos antiguas selecciones de undécima ronda obtenidas en cambios menores y a la selección número 95 del Draft de 2023 en un ganador de dos premios Cy Young de la Liga Americana. Nadie encuentra más talento en las últimas rondas del Draft ni en otras organizaciones que los Dodgers. Bajo el mando del presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, cometieron errores importantes al cambiar a Oneil Cruz y Yordan Alvarez. Pero desde hace años, los Dodgers han sido tan inteligentes administrando su capital de prospectos como implacables al momento de utilizar su dinero.
Superar al resto de las organizaciones para quedarse con Skubal es un buen momento para recordar la historia de cuando Friedman reclutó a Ohtani, entonces agente libre. Ohtani quería un equipo ganador de manera constante. Friedman comenzó explicándole la importancia que tenía el sistema de ligas menores del club para mantener viva la posibilidad de disputar la Serie Mundial cada temporada.
"El sistema está diseñado para que nosotros aparezcamos en los últimos lugares de los rankings de sistemas de granjas", le dijo Friedman. "Seleccionamos al final del Draft... Tenemos menos dinero disponible para firmas internacionales... Siempre somos competitivos y, por lo tanto, realmente no podemos traspasar jugadores cuando se acercan a la agencia libre... Y aun así, estamos entre los tres o cinco mejores cada año."
Ohtani lo interrumpió de pronto.
"¿Cómo?", preguntó Ohtani.
Friedman le respondió hablando sobre la "cohesión y la colaboración" y sobre "la estabilidad y la continuidad de nuestro grupo", principios que se aplican mucho más al sistema de desarrollo de jugadores que al dinero.
El mejor equipo del beisbol acaba de fortalecerse aún más. Ahora puede presentar una rotación para la postemporada conformada por Skubal, Ohtani, Snell y Yamamoto, con Glasnow, Emmet Sheehan y Justin Wrobleski como abridores de profundidad o piezas para el bullpen.
Si se quiere hilar fino, los Tigers tuvieron marca de 3-3 en postemporada cuando le dieron la pelota a Skubal, incluido un 0-2 en juegos de eliminación. Tiene una efectividad de 4.60 en su carrera después de la sexta entrada. Desde que debutó en Grandes Ligas en 2020, ha alcanzado los 100 lanzamientos en un juego únicamente en 14 ocasiones, menos veces en estas siete temporadas que lanzadores como Dean Kremer, Andrew Heaney, Chris Flexen y Taj Bradley. Los Dodgers lo saben y le pedirán que domine durante seis entradas, no ocho.
El cambio por Skubal tuvo más que ver con el capital de prospectos que con el dinero, aunque el dinero nunca está muy lejos de las razones por las que los Dodgers tienen tanto éxito. Sí, estuvieron cerca de ser eliminados en las dos postemporadas anteriores, con los Padres dejándolos con vida en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2024 y los Blue Jays haciendo lo mismo en el Juego 7 de la Serie Mundial de 2025. Pero vale la pena recordar qué lanzadores utilizaron los Dodgers en ese séptimo juego. Ohtani, Glasnow, Snell y Yamamoto lanzaron en ese encuentro. Cuatro pitchers firmados con contratos que, en conjunto, ascienden a 1,277 millones de dólares.
Y ahora, gracias a la profundidad de su sistema de ligas menores, añadieron a Skubal. Es un equipo con varios jugadores veteranos, pero también es el mejor equipo que los Dodgers llevarán a la postemporada durante su dinastía moderna.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/08/2026, traducido al español para SI México.