Análisis de las cifras que explican el bajón de los Bravos en junio
Los Braves se han desplomado durante junio. Mientras Atlanta continúa batallando, su ventaja en la NL East se reduce día con día, con los Phillies ganando impulso y colocándose ahora a apenas 3.5 juegos de distancia.
Los Braves habían sido el mejor equipo de MLB durante los dos primeros meses de la temporada. Arrancaron con fuerza, cerrando mayo con marca de 40-20 y una cómoda ventaja en la división. En ese momento, Philadelphia apenas comenzaba a dejar atrás su desastroso inicio de campaña. Los Phillies tenían récord de 30-29, a 9.5 juegos del liderato divisional. Desde entonces, los Braves apenas han conseguido una marca de 9-13 en junio, mientras que los Phillies han mejorado de forma constante con un registro de 17-8 en sus últimos 25 encuentros.
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De hecho, durante junio, la ofensiva de los Braves ha acumulado colectivamente un -0.7 de fWAR, la peor cifra de todas las Grandes Ligas. Estadísticamente, ocupan el último lugar de MLB en las siguientes categorías: promedio de bateo (.214), porcentaje de embasarse (.267), slugging (.334), wRC+ (65), porcentaje de bases por bolas (6.4%), carreras anotadas (74), cuadrangulares (19) y wOBA (.266).
Para ponerlo en perspectiva, los Braves batearon para .271 de promedio y tuvieron un .336 de porcentaje de embasarse entre marzo y abril, cifras que ocuparon el segundo y quinto lugar de MLB, respectivamente. También conectaron 43 cuadrangulares durante ese periodo, la tercera mayor cantidad de la liga. Entonces, ¿qué salió mal en junio?
Para empezar, una lesión envió a Ronald Acuña Jr. a la lista de lesionados (IL). Pero esa es sólo una pequeña parte del desastroso mes de los Braves. Varios de los principales bateadores del equipo han atravesado profundas crisis ofensivas durante junio. Drake Baldwin, quien registró un OPS de .884 en 32 juegos entre marzo y abril y un OPS de 1.038 en 16 partidos durante mayo, ha sido un desastre en la caja de bateo desde que regresó de la lista de lesionados. En 11 juegos este mes, Baldwin apenas suma dos imparables en 45 apariciones al plato. Tiene el segundo peor promedio de bateo (.047) entre todos los jugadores con al menos 25 apariciones al plato en junio. ¿El peor? Otro jugador de posición de los Braves, Ha-Seong Kim, quien apenas tiene un hit (un sencillo) en todo el mes a lo largo de 32 apariciones al plato. Michael Harris II, quien había conectado 13 cuadrangulares durante los dos primeros meses de la temporada, también ha visto caer su producción. En junio sólo ha pegado un jonrón y registra un OPS de .702 en 19 partidos.
Su habitualmente sólida rotación también ha sufrido varios tropiezos. En cinco aperturas durante este mes, Bryce Elder, quien había sido uno de los jugadores más valiosos del equipo al inicio de la temporada, ha sido duramente castigado hasta registrar una efectividad de 8.10. Ha permitido 24 carreras y siete cuadrangulares en 26 2/3 entradas, ambas cifras superiores a las que permitió en sus primeras 12 aperturas del año. Elder tenía una ERA de 1.97 después de su salida del 22 de mayo. Hasta ese momento, incluida esa apertura, había permitido dos carreras limpias o menos en ocho de sus primeras 11 aperturas. Desde entonces, su efectividad se disparó hasta 4.01 y ha permitido más de dos carreras limpias en cinco de sus últimas seis apariciones, incluidas cuatro aperturas en las que recibió cinco o más carreras limpias. Básicamente, se trata de una versión aún más extrema de lo ocurrido durante su campaña de All-Star de 2023, cuando llegó a julio con una ERA de 2.44 antes de registrar una ERA de 5.96 en sus primeras cinco aperturas de una decepcionante segunda mitad de temporada.
Durante este mes, los Braves han anotado más de cinco carreras en apenas cuatro de sus 22 juegos, mientras que fueron limitados a tres carreras o menos en 12 ocasiones. Compárese eso con su producción hasta mayo, cuando anotaron más de cinco carreras en 24 de sus primeros 60 encuentros y fueron limitados a tres o menos apenas 18 veces. Sí, este mes enfrentaron a equipos con excelentes cuerpos de pitcheo, incluidos los Brewers y los Padres, pero incluso ante rivales de menor nivel han tenido dificultades. Este fin de semana, los Giants, que ocupan el lugar 20 de MLB con una efectividad colectiva de 4.31, limitaron a Atlanta a apenas cinco carreras durante la serie de tres juegos.
Todos los equipos atraviesan malas rachas. Esa es simplemente la naturaleza del béisbol. Pero conforme la diferencia entre los Braves y los Phillies continúa reduciéndose, también aumentan las dudas sobre la capacidad de Atlanta para competir por una Serie Mundial. Ningún equipo de MLB llegó más rápido a las 40 victorias que los Braves. Ahora, tanto los Brewers como los Dodgers alcanzaron las 50 victorias antes que Atlanta. Con apenas un mes por delante antes de la fecha límite de cambios de MLB, el decepcionante mes de junio seguramente llevará a la directiva de los Braves a evaluar si necesita ser agresiva en el mercado de canjes para ayudar al equipo a enderezar el rumbo.
Mientras tanto, tendrán que apoyarse en veteranos como Matt Olson, Ozzie Albies y Chris Sale para guiar al equipo durante este complicado momento. Comenzarán julio con una estancia de siete juegos como locales frente a los Cardinals y los Mets, una oportunidad en la que esperan encontrar la forma de cambiar el rumbo de la temporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/06/2026, traducido al español para SI México.