MLB: La carrera por el MVP de la Liga Americana está abierta… y llena de candidatos con defectos
Este artículo fue publicado originalmente como parte de Verducci’s View, el nuevo boletín semanal sobre beisbol del escritor senior de Sports Illustrated, Tom Verducci. Cada lunes, Tom comparte por correo electrónico las notas de su libreta y aborda los temas más candentes de las Grandes Ligas, ofrece análisis a profundidad tanto en texto como en video, anticipa lo más interesante de la semana y mucho más. Si quieres aparecer en su nueva sección de preguntas y respuestas, puedes escribir a newsletters@si.com con cualquier duda sobre la MLB o sobre sus décadas cubriendo este deporte.
A mitad de temporada, la Liga Americana se ha convertido en un monumento a la mediocridad. Los Yankees tienen un diferencial de carreras de +120. Sólo otros tres equipos del circuito presentan un diferencial positivo, y ninguno supera el +20 de los Rays. Los Red Sox, un mal equipo de beisbol, están a cinco juegos de un puesto de postemporada. Los Rangers, pese a tener marca perdedora, ocupan un lugar de comodín.
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Ningún equipo de la Liga Americana ha clasificado a los playoffs en una temporada de 162 juegos con menos victorias que las 84 de los Kansas City Royals de 1984. Este año podríamos ver a dos equipos de la Americana pasar por debajo de ese ya de por sí bajo listón.
La misma persecución a baja velocidad está ocurriendo en la carrera por el MVP de la Liga Americana, que por primera temporada completa desde 2019 no será ganada por Aaron Judge ni Shohei Ohtani. Ha pasado tanto tiempo que aquel año DJ LeMahieu y Nelson Cruz terminaron entre los 10 primeros detrás del ganador, Mike Trout.
La carrera por el MVP de la Liga Americana este año enfrenta a candidatos con defectos evidentes, muchos de ellos integrantes de equipos con marca perdedora. De los 12 mejores jugadores de la Liga Americana según WAR, 10 pertenecen a equipos con récord negativo. Cody Bellinger y Miguel Vargas son las únicas excepciones.
Sólo en 10 ocasiones un jugador de un equipo con marca perdedora ha ganado el premio al MVP, y las cuatro más recientes en la Liga Americana correspondieron a peloteros de los Angels (Ohtani dos veces y Trout dos veces). Apenas tres jugadores han sido nombrados MVP jugando para un equipo que perdió 90 juegos o más: Mike Trout (Angels, 72-90 en 2019), Alex Rodriguez (Rangers, 71-91 en 2003) y Cal Ripken (Orioles, 67-95 en 1991).
Una vez que los equipos superaron la marca de los 81 juegos la semana pasada, éstos son los principales candidatos al MVP de la Liga Americana, con todas sus virtudes… y sus defectos.
1. Yordan Alvarez, Astros
¿Un bateador designado de un equipo con marca perdedora ganando el MVP? Eso nunca ha sucedido. Ohtani sí ganó el premio con unos Angels perdedores en 2021 y 2023, pero también realizó 23 aperturas como pitcher en cada una de esas temporadas. Alvarez apenas ha disputado 18 juegos como jardinero. Sin embargo, parte como favorito porque es el mejor bateador de la liga. Lidera la Liga Americana en jonrones, porcentaje de embasado (OBP), slugging y bases totales.
2. Nick Kurtz, Athletics
El líder de la liga en carreras anotadas, bases por bolas y carreras impulsadas aparece justo detrás de Alvarez. Sin embargo, deberá superar una enorme diferencia entre su rendimiento como local y como visitante. El OPS de Kurtz disminuye 293 puntos cuando juega lejos del parque ofensivo de West Sacramento.
3. Bobby Witt Jr., Royals
Es el líder de la liga en WAR, una estadística que suele tener mucho peso entre los votantes. Sin embargo, los números de poder de Witt han disminuido y los Royals prácticamente dejaron de disputar juegos relevantes después de comenzar la temporada con marca de 7-16. Witt ha conectado apenas 10 cuadrangulares. Ningún jugador de un equipo con marca perdedora ha ganado el MVP con menos de 29 jonrones (Mike Trout en 2016). Los 10 MVP provenientes de equipos perdedores fueron grandes bateadores de poder, con un promedio de 44.5 cuadrangulares.
4. Ben Rice, Yankees
Tiene un buen poder al bate, pero ocupa apenas el lugar 29 de la Liga Americana en WAR y viene de un junio de .211, por lo que su rendimiento va en descenso.
5. Byron Buxton, Twins
A sus 32 años, Buxton registra el porcentaje de slugging más alto de cualquier temporada en la que haya acumulado al menos 300 apariciones al plato. Sin embargo, batea apenas para .186 con corredores en posición de anotar, por lo que ha impulsado más carreras gracias a sus propios cuadrangulares (25) que mediante hits para remolcar a un compañero (18).
6. Junior Caminero, Rays
Un antesalista con potencial para conectar 40 jonrones y que juega para un equipo ganador tiene mucho atractivo en esta competencia. Sin embargo, Caminero presenta una enorme diferencia en su OPS como local (1.071) y como visitante (.748), además de un discreto promedio de .208 con corredores en posición de anotar.
7. Cody Bellinger, Yankees
Posee el WAR más alto entre todos los jugadores de equipos con marca ganadora. Sin embargo, sus diferencias de producción entre casa y gira son sorprendentes: registra un OPS de 1.128 en Yankee Stadium y de apenas .576 como visitante.
“La magia de Belli”
Ver a Bellinger enfrentar el sábado al relevista de Boston, Aroldis Chapman, fue el mejor resumen de cómo ha evolucionado como bateador. Después de quedar abajo 0-2 en la cuenta, Bellinger vio nueve lanzamientos más, conectando de foul cinco de ellos con un swing abreviado, como si estuviera jugando un ejercicio de pepper. Se convirtió en el primer bateador esta temporada en conectar cuatro fouls ante lanzamientos de Chapman de 99.9 millas por hora o más. Ese épico turno terminó con una base por bolas.
Hace cuatro años, Bellinger se ponchó 150 veces y apenas recibió 38 boletos. Este año sólo Bellinger, Kevin McGonigle, de los Tigers, y Steven Kwan, de los Guardians, tienen más bases por bolas que ponches en la Liga Americana.
“Antes que nada, es un gran atleta, así que ha evolucionado muy bien”, dice el manager de los Yankees, Aaron Boone. “Al principio de su carrera, cuando ganó el MVP, simplemente era un atleta extraordinario, un jugador explosivo. Después sufrió la lesión en el hombro, que realmente lo afectó. Cambió su swing y, obviamente, también su rendimiento. Pero creo que se reinventó una vez que logró superarlo. Evolucionó hacia un tipo distinto de jugador, incluso desde el año pasado.
“Creo que su mayor herramienta es su atletismo, pero también su capacidad para hacer contacto con la pelota. Tiene distintos swings, puede conectar prácticamente cualquier lanzamiento. Este año sigue teniendo esa esencia especial de Belli, pero además está negociando bases por bolas. Eso ha sido enorme.”
¿Y esa extraña diferencia entre sus números en casa y como visitante? No le des demasiadas vueltas.
“Una de las cosas que nos atrajo de él hace un par de años y nuevamente en esta temporada baja fue que pensábamos que su swing estaba hecho para Yankee Stadium”, explica Boone. “Así que sí creo que hay un componente relacionado con eso: está construido para jugar en Yankee Stadium. No me sorprende que sea mejor como local. Lo que sí me parece una anomalía es que la diferencia sea tan grande.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/06/2026, traducido al español para SI México.