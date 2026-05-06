Análisis de los números del mejor mes de Shohei Ohtani en la loma
Shohei Ohtani acaba de hacer algo por primera vez en su extraordinaria carrera. Cada vez que eso ocurre, vale la pena destacarlo.
El lunes, la estrella de los Los Angeles Dodgers fue nombrado Pitcher del Mes de la Liga Nacional en marzo/abril. Es la primera vez en su carrera que gana un reconocimiento mensual específico como lanzador. No es ajeno a los premios de Jugador del Mes, ya que ganó cuatro en la Liga Americana y dos en la Liga Nacional. Pero nunca había recibido un premio oficial enfocado exclusivamente en su labor como pitcher hasta ahora.
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En marzo y abril, Ohtani realizó cinco aperturas y tuvo marca de 2–1 con efectividad de 0.60, WHIP de 0.87 y 34 ponches contra nueve bases por bolas en 30 entradas. Lanzó seis innings en cada apertura y permitió dos carreras limpias en total, y cuatro carreras en general. Ha superado los 100 lanzamientos en una ocasión, lo cual ocurrió en su última salida el 28 de abril. L.A. lo ha ido llevando de menos a más.
Con este siendo el mejor mes de Ohtani en la loma, decidimos profundizar en los números para mostrar qué tan dominante fue.
0 — Cuadrangulares permitidos en 30 entradas. Promedió 1.23 jonrones por cada nueve innings en 2023, su última temporada completa como lanzador.
1.3 — fWAR como pitcher acumulado. Es suficiente para colocarlo segundo en la Liga Nacional, solo detrás del derecho de los New York Mets, Nolan McLean. Combinado con su producción ofensiva, ocupa el tercer lugar en MLB con 2.0 de fWAR.
1.90 — FIP de Ohtani, el mejor en la Liga Nacional y segundo en MLB, solo por detrás del líder Cam Schlittler (1.54) entre pitchers con al menos 30 entradas lanzadas.
2.24 — xERA de Ohtani, el mejor en todo el beisbol entre pitchers con al menos 30 entradas.
.000 — Promedio de bateo de los rivales contra su curva, la cual ha lanzado 63 veces. Solo ha sido puesta en juego en cinco ocasiones esta temporada y ha generado cuatro ponches.
2 — Victorias de los Dodgers en las cinco aperturas de Ohtani. Ha permitido una carrera limpia en las tres derrotas combinadas.
53.4% — Tasa de rodados de Ohtani, la más alta de su carrera y 12% superior a la de 2025.
.133 — xSLG de los bateadores rivales contra su sweeper. Es más de 100 puntos menor que la temporada pasada (.254). Su sweeper también tiene un xwOBA de .195.
.290 — xSLG contra la recta de cuatro costuras de Ohtani, 41 puntos menor que en 2025.
1.5 — Pulgadas de quiebre horizontal añadidas a su sweeper esta temporada. En 2025, rompía en promedio 13.1 pulgadas, con 3.4 pulgadas de elevación. En 2026, promedia 14.6 pulgadas de quiebre con 3.9 pulgadas de elevación. La lanza a una velocidad similar, pero ahora tiene más rotación: 2,698 rpm frente a 2,594 la temporada pasada.
2.7 — Pulgadas de quiebre horizontal añadidas a su curva esta temporada, junto con 1.4 pulgadas más de caída. En 2025, Ohtani promediaba 10.9 pulgadas de quiebre en su curva, con 13.6 pulgadas de caída. En 2026, ha mejorado esos números a 13.6 pulgadas de quiebre y 15 pulgadas de caída. No es de extrañar que haya pasado de usarla el 9% del tiempo al 13%.
Con eso en mente...
42.2% — Tasa de swings fallidos contra el sweeper de Ohtani.
42.9% — Tasa de swings fallidos contra la curva de Ohtani.
De alguna manera, Ohtani ha mejorado aún más. Durante su carrera en MLB, el jugador de 31 años ha sido primero bateador y después pitcher. A un mes de iniciada la temporada 2026, su trabajo en la loma está superando lo que ha hecho con el bat.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/05/2026, traducido al español para SI México.