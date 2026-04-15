La MLB finalmente encuentra una forma de sacar de ritmo a Shohei Ohtani
Pararse en la caja de bateo para enfrentar a Shohei Ohtani cuando está lanzando no es nada divertido. Subirse al montículo y verlo como bateador es una propuesta aún más intimidante. Ningún equipo en el planeta ha sido capaz de desarrollar una estrategia confiable para frenarlo. Casi siempre luce impecablemente cómodo sin importar la situación.
Pero los Mets podrían haber descubierto algo por accidente el lunes. Tal vez la forma de sacarlo de ritmo es simplemente asustarlo.
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Con los Dodgers disfrutando de una cómoda ventaja de 4-0 en la sexta entrada de un juego que no vería más anotaciones, Ohtani se paró a batear para enfrentar al relevista de New York, Craig Kimbrel. Durante el turno, el veterano pitcher estaba a punto de incurrir en una violación del reloj de pitcheo, por lo que el catcher Francisco Álvarez pidió tiempo para detener el conteo. Iba a aprovechar para salir hacia el montículo y tener una breve charla para definir el plan ante Ohtani.
Solo había un problema.
Kimbrel, ya en pleno movimiento de su mecánica, no vio que el catcher se había levantado y continuó como si fuera a soltar un lanzamiento potente hacia el plato. Álvarez se dio cuenta de inmediato y volvió a colocarse en posición de cuclillas por si su compañero terminaba haciendo el envío.
Ohtani no podía creer lo que estaba viendo.
Ohtani es un jugador increíblemente entretenido porque sus hazañas rozan lo inverosímil. Pero su expresividad también suma al espectáculo.
Una vez que se restableció el orden, Kimbrel logró que Ohtani conectara un elevado hacia el jardín derecho como parte de una noche de 0-de-4 para el slugger. Así que quizá, solo quizá, haya algo que aprender de lo que fue por un momento una situación peligrosa.
Como dice el viejo dicho: si no puedes vencerlo… sorpréndelo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.