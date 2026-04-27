El apagón ofensivo de los Red Sox alcanza nuevos niveles durante la barrida de los Yankees
Los Red Sox han enfrentado a los Yankees en Boston desde 1903. Teddy Roosevelt estaba en la Casa Blanca cuando ambas novenas iniciaron su histórica rivalidad. En los 123 años transcurridos, se han enfrentado en 280 series de tres o más juegos en Boston. Resulta difícil hacer algo que nunca haya ocurrido en una rivalidad tan longeva, pero el terrible inicio de temporada de los Sox logró entrar en territorio desconocido durante la humillante barrida de esta semana a manos de los Yankees.
Los bateadores de Boston se fueron de 13 en 92 contra New York esta semana, para un promedio de bateo de .141. Es la peor marca en una serie de tres o más juegos como local en toda la historia de la rivalidad. Los Sox anotaron tres carreras en tres juegos y apenas se embasaron en 20 ocasiones. No fue una anomalía. Fue una radiografía de una ofensiva que ha estado en caída libre total esta temporada.
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Los Red Sox llegan al fin de semana en el último lugar de la División Este de la Liga Americana con marca de 9–16. Están apenas un juego por encima de Royals y Phillies en la lucha por el nada envidiable título del peor récord en el béisbol. Y su apagón ofensivo es, en gran medida, el principal responsable de las dificultades del equipo.
Boston ocupa el último lugar en slugging (.331) y está empatado en el último puesto en cuadrangulares (14). Es 29º en OPS (.636), 29º en wRC+ (78), 28º en promedio de bateo (.223) y 26º en carreras anotadas (92).
El pitcheo tampoco ha sido precisamente una fortaleza. La efectividad colectiva de 4.37 los ubica en el lugar 19. Pero la ofensiva ha sido, con diferencia, una decepción mucho mayor.
Los Red Sox son el único equipo sin un solo jugador con OPS superior a .800. Wilyer Abreu (.794) y Willson Contreras (.793) son los más cercanos, pero nadie más está siquiera en ese rango. Contreras (126) y Abreu (119) son también los únicos bateadores calificados del equipo con un wRC+ superior a 100. (Masataka Yoshida está en 117, pero solo tiene 52 turnos al bat).
Roman Anthony, quien estaba llamado a liderar la nueva ventana competitiva de Boston, ha ejemplificado desafortunadamente los problemas del equipo. El jardinero de segundo año, que brilló con el Team USA en el World Baseball Classic, no ha trasladado ese impulso a la temporada. El habitual primer bat del equipo presenta una línea ofensiva de .225/.361/.325 con un jonrón, cuatro carreras impulsadas y un discreto wRC+ de 97. Sin embargo, la responsabilidad va mucho más allá de él.
La adquisición de offseason, Caleb Durbin, ocupa el último lugar en wRC+ (23) entre 181 bateadores calificados de MLB. Actualmente batea para .141, el mismo promedio que registraron los Red Sox ante los Yankees durante la barrida de esta semana. Su porcentaje de embasado de .230 y su slugging de .205 son igualmente preocupantes, si no es que peores.
Trevor Story no ha estado mucho mejor. Presenta una línea de .186/.220/.294, con un wRC+ de 35 (lugar 176) y una tasa de ponches de 32.1% (lugar 168).
Jarren Duran, quien fuera candidato al MVP de la Liga Americana, debía ser uno de los bates confiables del equipo. En cambio, está bateando .197 con un wRC+ de 57 que también lo ubica en el lugar 168.
La ofensiva de Boston no será tan pobre durante toda la temporada. Pero, ¿podrá la alineación recuperarse lo suficiente para compensar este mal inicio? Anthony lidia con una lesión en la espalda, y la esperanza es que pueda volver a ser el jugador que registró un wRC+ de 140 en 58 juegos la temporada pasada. Duran superó el 111 de wRC+ en cada una de las últimas tres campañas y conectó 70 extrabases en 2025; este año lleva seis en 20 juegos.
Los Red Sox son un equipo joven con mucho potencial proyectado. Quizá estos dolores de crecimiento eran inevitables. Rafael Devers y Alex Bregman, dos pilares ofensivos veteranos, ya no están, dejando una alineación llena de jugadores que aún no alcanzan su mejor nivel.
La pregunta no es si los Red Sox van a madurar. Es si lo harán este año.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.