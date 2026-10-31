ARCHIVO SI | Diamondbacks - Yankees: Séptimo cielo

Cada sábado, Sports Illustrated México reedita íntegramente una gran historia del archivo de la revista. La selección de hoy es SEVENTH HEAVEN, de Tom Verducci, publicada originalmente el 7 de noviembre de 2001.

Bob Brenly tenía un plan sencillo para la Serie Mundial: poner la pelota en manos de sus dos ases, Curt Schilling y Randy Johnson, tantas veces como fuera posible. Los Diamondbacks de Brenly eran un equipo ingenioso, capaz, por ejemplo, de utilizar a cuatro bateadores distintos en el cuarto turno del orden al bate durante la Serie Mundial, y que no permitió ninguna carrera sucia en 154 entradas de postemporada. Sin embargo, la Serie Mundial dejó en evidencia la enorme importancia de Schilling y Johnson para el éxito de este equipo.

Después de quedar abajo 3-2 en la Serie, tras sufrir tres derrotas de pesadilla ante los Yankees en Nueva York, el manager de los D-Backs utilizó a Schilling y Johnson para conseguir todos menos siete de los 54 outs que necesitaron para ganar los Juegos 6 y 7 y conquistar el campeonato. Los dos pitchers, responsables de las cuatro victorias de la Serie, quedaron unidos para siempre como co-MVP y como una de las combinaciones de pitcheo más legendarias del beisbol. Terminaron la temporada regular y la postemporada con más victorias (52-13) que todos los demás pitchers de Arizona juntos (51-63). Acumularon 596 entradas y poncharon a 768 bateadores. "Mucha gente dijo que no se puede ganar con solo dos pitchers", señaló el gerente general Joe Garagiola Jr. "Creo que depende de cuáles dos consigas".

Aun así, para llegar al título en el cuarto año de existencia de la franquicia, Arizona necesitó una remontada de último aliento de sus jugadores de apoyo. La forma impactante en que destronó a los poderosos Yankees y a Mariano Rivera en la novena entrada del Juego 7 dejó una huella tan profunda en la historia del beisbol como la que dejaron sus dos ases.

JUEGO 1

En Arizona

Diamondbacks 9, Yankees 1

En la víspera de la fecha de inicio más tardía en la historia de una Serie Mundial, Luis Gonzalez despertó en la oscuridad de su habitación en Scottsdale y miró el reloj digital. El jardinero izquierdo de los D-Backs estaba seguro de que había dormido al menos dos horas. El reloj se burlaba de él: solo habían pasado 10 minutos desde la última vez que lo había consultado. "Fue así durante toda la noche", diría Gonzalez después del Juego 1. "No porque estuviera nervioso. Era la emoción. Al final, solo conseguí dormir un par de horas".

¿Alguna vez llegaría la Serie Mundial? Esa no era una pregunta para los aficionados de los Diamondbacks, cuyo recorrido de cuatro años hasta la Serie fue el más rápido de cualquier equipo de expansión, pero sí lo era para muchos de los jugadores experimentados que vestían de morado, turquesa, gris, negro, dorado y cualquier otro tono que el equipo de múltiples uniformes decidiera utilizar ese día. Gonzalez, de 34 años, quien debutó en las Grandes Ligas en 1990, era uno de los nueve D-Backs que acumulaban al menos 10 temporadas de servicio en las Mayores sin haber llegado a la Serie Mundial. Cuando un entusiasmado Gonzalez llegó al Bank One Ballpark a las 10:30 a. m. del 27 de octubre, casi siete horas antes del primer lanzamiento del Juego 1, descubrió que un compañero ya se le había adelantado. También había pasado una noche inquieta y llevaba una espera incluso más larga. Mark Grace, de 37 años, quien antes de firmar con Arizona el invierno anterior había pasado 13 años trabajando en el terreno rocoso que eran los Chicago Cubs, ya llevaba media hora en el estadio.

Arizona necesitó mucha paciencia y Celebrex, el medicamento contra la artritis que Grace guardaba en su casillero, para llegar a la Serie. Una vez ahí, demostró estar preparada. Aunque los jugadores de los Yankees superaban a los Diamondbacks por 58-1 en cantidad de anillos de campeones de la Serie Mundial, fue Arizona el equipo que jugó como un verdadero campeón en el partido inaugural. Los D-Backs ganaron cómodamente el Juego 1 por 9-1, en lo que terminó pareciéndose a una especie de Día de las Leyendas.

Gonzalez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada para romper el empate, y Grace coronó la explosión ofensiva de nueve carreras con un doble de dos anotaciones en la cuarta. Reggie Sanders, de 33 años y otro debutante en la Serie Mundial, llegó a base tres veces y anotó en dos ocasiones. Mike Morgan, de 42 años, lanzó una octava entrada perfecta como relevista de Schilling. Greg Swindell, de 36 años, se encargó de los últimos tres outs en su debut en la Serie.

Schilling hizo su parte con siete entradas de poco desgaste, en las que necesitó apenas 102 lanzamientos y casi no sudó. Después de conseguir una ventaja de 5-1, lanzó solo 18 pitcheos ante los siguientes 14 bateadores. Antes de enfrentarse a Schilling, Morgan y Swindell, los Yankees no habían sido limitados a tres hits o menos en un partido de Serie Mundial desde que el derecho de los Los Angeles Dodgers, Don Drysdale, les lanzó un juego de tres imparables en 1963. De pronto, Arizona tenía experiencia en la Serie Mundial y una ventaja de 1-0. "Esta noche se hicieron realidad muchos sueños", dijo Grace.

JUEGO 2

En Arizona

Diamondbacks 4, Yankees 0

Este no era el Randy Johnson que los Yankees recordaban de sus años en la Liga Americana. No era aquel pitcher de cabello largo y mirada desorbitada al que podían provocar para iniciar una guerra de palabras con Jim Leyritz, que podía perder el control por un exceso de adrenalina y que enfurecía a sus rivales con sus gritos y golpes de pecho sobre el montículo. No, desde el momento en que pisó el montículo del Bank One Ballpark, este era un Johnson diferente. Tomaba la pelota, se agachaba en una postura pensativa, con la cabeza inclinada, y permanecía así hasta estar listo.

El Juego 2 de la Serie Mundial se disputaría bajo sus condiciones. Sin gritos. Sin constantes puños al aire. Sin cabello largo. Sin carreras.

Un Johnson tranquilo y metódico tuvo el control absoluto y blanqueó a Nueva York con apenas tres sencillos en una victoria de 4-0. A los 38 años, superó al legendario Walter Johnson como el pitcher de mayor edad en lanzar una blanqueada en una Serie Mundial. También se unió a otro grupo selecto: apenas otros siete lanzadores zurdos habían conseguido una blanqueada en una Serie Mundial permitiendo tres hits o menos. The Big Unit, quien había blanqueado a Atlanta con tres imparables en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, también se convirtió en el séptimo pitcher en lanzar dos blanqueadas en una misma postemporada.

Johnson concedió una base por bolas, ponchó a 11 bateadores y solo permitió que un corredor avanzara hasta segunda base. Lanzó 111 pitcheos, la menor cantidad de sus cinco juegos completos de ese año. Nueva York solo lo llevó a cuenta de tres bolas en tres ocasiones. "No se dejó llevar por el ambiente en absoluto", dijo Schilling. "Ahora tiene la capacidad de mantener la calma y tomarse su tiempo, sin apresurar sus lanzamientos. Puedes verlo ahí, midiendo cada pitcheo. Cada lanzamiento tiene un propósito. Con sus recursos, esa es una combinación letal".

Johnson despachó a los Yankees la primera vez que enfrentó el orden al bat con una facilidad aterradora. Convirtió la Serie Mundial en una exhibición de Eddie Feigner, evocando al legendario pitcher de softbol de lanzamiento rápido que retiraba bateadores con apenas unos cuantos jugadores detrás de él. Johnson ponchó a siete de los primeros nueve bateadores y retiró a los otros dos con rodados de rutina. Una y otra vez, los bateadores derechos de Nueva York se alejaban bruscamente del plato mientras Johnson colocaba lanzamientos abrasadores en la esquina interior. Varios Yankees se quejaron frustrados con el umpire de home, Mark Hirschbeck. El problema, sin embargo, era que no podían distinguir el slider de Johnson de su recta.

Después de que Schilling ganó el Juego 1, el jardinero central Steve Finley entregó gustosamente a Jerry Colangelo, socio director general del equipo, la pelota que había atrapado para el último out. Después de que Johnson ganó el Juego 2, Colangelo se acercó al pitcher para pedirle ese recuerdo, que el segunda base Craig Counsell le había entregado tras atrapar el último out. Johnson no estaba dispuesto a cederla.

"¿Mi primera apertura en una Serie Mundial? ¿Una blanqueada? ¿Contra los Yankees?", dijo más tarde. "Creo que eso está bastante bien".

Como era de esperarse, Johnson se quedó con la pelota. El Juego 2 fue todo suyo.

JUEGO 3

En Nueva York

Yankees 2, Diamondbacks 1

Los aficionados en el Bank One Ballpark apenas habían dejado de celebrar la segunda victoria consecutiva de su equipo sobre los Yankees en la Serie Mundial cuando el manager Joe Torre, con un lenguaje que para él resultaba bastante directo, dejó muy claro dónde recaía la responsabilidad por el destino del equipo —y por su propia supervivencia— en el Juego 3. Torre se sentó en una conferencia de prensa inmediatamente después del Juego 2 con su habitual gorra que decía "IT AIN'T OVER 'TILL IT'S OVER", que se había convertido tanto en un accesorio, como el violín de Jack Benny, como en un amuleto. Después de ver a Schilling y Johnson imponer su voluntad en la Serie, Torre retó a Roger Clemens, su abridor para el Juego 3, a hacer lo mismo y dijo: "Roger necesita dominar como lo han hecho esos muchachos".

Misión cumplida. Clemens respondió con siete sólidas entradas en las que permitió apenas tres sencillos débiles, y condujo a Nueva York a una victoria por 2-1 en el Yankee Stadium. Clemens, Johnson y Schilling —quienes ocupan el primero, segundo y séptimo lugar, respectivamente, entre los pitchers activos con más ponches— confirmaron su grandeza en juegos consecutivos de la Serie Mundial, como legendarios tenistas que mantienen su servicio.

Clemens llegó al encuentro con un récord de 5-6 en postemporada, incluida una serie de tres fracasos de alto perfil que le habían dado una reputación irregular en los partidos importantes: su cuestionada salida en la séptima entrada del Juego 6 de la Serie Mundial de 1986, su colapso emocional y expulsión en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1990, y la paliza de 13-1 que sufrió ante Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999. "Después del partido de esta noche", dijo Torre tras el Juego 3, "no creo que vuelva a tener que defenderse".

Fue una noche cargada de emociones en el Stadium. El presidente George W. Bush, con la mandíbula firme, caminó con paso confiado hacia el montículo para realizar el primer lanzamiento ceremonial, en medio de una ovación atronadora de una multitud patriótica que agitaba banderas. El presidente lanzó una impresionante recta que cruzó el centro del plato y reventó el guante de Todd Greene, catcher suplente de los Yankees. Clemens llevó esa misma eficiencia al montículo y lanzó strikes en el primer lanzamiento a 23 de los 27 bateadores que enfrentó.

Arizona, que había jugado un beisbol tan preciso en Phoenix, cometió errores en Nueva York, algo que Brenly atribuyó a las condiciones frías y ventosas. Los Diamondbacks cometieron tres errores, lanzaron tres wild pitches y tuvieron a un corredor puesto out por un pickoff. Sin embargo, los Yankees aprovecharon poco sus oportunidades adicionales. "Nos dieron algunas oportunidades", dijo Clemens. "Creo que en una entrada tuvimos cinco o seis outs. Y normalmente aprovechamos al máximo esas situaciones, pero esta noche no pudimos hacerlo. Aun así, fue suficiente".

JUEGO 4

En Nueva York

Yankees 4, Diamondbacks 3 (10 entradas)

Casi 90 minutos después de una victoria por 4-3, conseguida gracias a jonrones de Tino Martinez y Derek Jeter que cayeron como rayos en un despejado cielo otoñal, muchos de los Yankees se reunieron con sus familiares en el estacionamiento junto al Stadium. Todavía negaban con la cabeza y se daban palmadas en la espalda con el entusiasmo de unos niños de ligas pequeñas. Uno casi esperaba que compartieran autos para ir a Dairy Queen por unos helados después del partido. "Increíble, asombroso, indescriptible", dijo el catcher Jorge Posada.

Desde 1996 y hasta el Juego 4, los Yankees habían ganado nueve partidos de postemporada en su último turno al bat. Pero lo que ocurrió bajo la luna llena, la noche de Halloween, llegó a lo más alto de su larga lista de grandes momentos. Ganaron un juego de Serie Mundial en el que estaban a un out de la derrota y perdían por dos carreras.

Los Diamondbacks estaban a un out de tomar ventaja de tres juegos a uno. Schilling, lanzando con tres días de descanso, trabajó siete entradas magistralmente eficientes en las que necesitó apenas 88 lanzamientos y ponchó a su último bateador, el completamente ineficaz David Justice, con una recta de 98 mph que le hizo arder la pintura al plato, para preservar el empate 1-1. Arizona tomó la ventaja en la parte alta de la octava entrada con un sencillo de Gonzalez y un doble de Erubiel Durazo. Los Diamondbacks ampliaron la diferencia a 3-1 con un rodado productor de Matt Williams.

Entonces Brenly tuvo que tomar una decisión difícil y, como resultó, decisiva: ¿debía sacar a Schilling? Preocupado porque su as había comenzado a dejar más altos sus lanzamientos de splitter en la zona, Brenly llamó al cerrador Byung-Hyun Kim.

Kim superó su primera entrada de manera algo tambaleante —llegó a cuenta completa contra tres bateadores derechos—, pero sí ponchó a los tres bateadores. Retiró a Jeter con un rodado para el primer out de la novena. Paul O'Neill, el primer bateador zurdo que enfrentó Kim, llevó al relevista hasta el séptimo lanzamiento, que conectó hacia el jardín izquierdo para un sencillo. Kim se recuperó y ponchó a Bernie Williams. Un out más.

El siguiente era Martinez. Kim comenzó con una recta que dejó a la altura del muslo y sobre el plato. Martinez diría más tarde: "La conecté con todo". La pelota voló por encima de la barda entre el jardín central y el derecho y golpeó la fachada de las gradas. Desató el caos, el delirio y el empate. Sólo un hombre, Mule Haas, de los Philadelphia Athletics de 1929, había rescatado alguna vez a su equipo de una desventaja de dos carreras en la Serie Mundial con un jonrón en su último turno al bat.

Brenly mantuvo a Kim en el montículo hasta la décima entrada, cuando el cerrador consiguió dos outs antes de que Jeter, pese a su desaparición de 3 hits en 32 turnos durante la postemporada, protagonizara uno de esos turnos al bat característicos de los Yankees que parecen agotar la fuerza y el valor de un pitcher. Ocurrió así: foul, strike tirándole, bola, foul, foul, bola, bola, foul. Finalmente, en su lanzamiento número 62, Kim tiró una recta que se quedó alta y sobre la parte exterior del plato. Jeter la conectó con fuerza hacia el porche corto del jardín derecho.

Tal vez el Yankee Stadium había sido construido metafóricamente por Babe Ruth, pero en ese momento fue Jeter quien hizo estallar el recinto. Antes de la Serie, Schilling había descartado cualquier ventaja intangible de los Yankees al decir que "el misticismo y el aura eran bailarinas de un club nocturno". Recordó aquella declaración al día siguiente, después de haberse quedado despierto hasta tan tarde que vio el jonrón de Martinez en todos los programas de resúmenes deportivos, hasta que comenzaron los nuevos a las 7 a.m. Pensó, dijo, "que si veía ESPN suficientes veces, la atraparían".

JUEGO 5

En Nueva York

Yankees 3, Diamondbacks 2 (12 entradas)

Yankee Stadium. Novena entrada. Dos outs. Ventaja de dos carreras. Byung-Hyun Kim en el montículo. Un Yankee en base. Se acercaba la medianoche. ¿Acaso el lugar más seguro durante una tormenta no debería ser precisamente el sitio chamuscado donde ya cayó un rayo? Garagiola observaba desde un asiento detrás del plato cómo su equipo regresaba, como si tuviera un dispositivo de localización, a las mismas coordenadas fatídicas del Juego 4. Y ese lugar le gustaba mucho.

"¿Veintiséis campeonatos?", dijo Garagiola en voz alta y alegremente, al alcance del oído de varios scouts de los Yankees y envalentonado por saber que Johnson y Schilling estaban programados para abrir los Juegos 6 y 7. En la caja de bateo, Scott Brosius acababa de dejar pasar una bola en el primer lanzamiento de Kim. "El número 27", continuó Garagiola, "va a ser una pesadilla".

Las palabras apenas habían salido de su boca cuando Brosius hizo contacto con un slider tentador de Kim, conectándolo con tanta solidez que levantó los brazos en señal de triunfo incluso antes de soltar el bat.

¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía Nueva York hacer en noches consecutivas algo que sólo había ocurrido una vez, 47 años atrás, en los 567 juegos de Serie Mundial disputados desde 1903: evitar la derrota estando dos carreras abajo con un jonrón de dos outs en la novena entrada? ¿Cómo podían los Yankees burlarse del significado de algo que sucede una vez en la vida y convertirlo en un acontecimiento cotidiano?

No tenía sentido. Se supone que la belleza no puede copiarse con tanta facilidad. Era como descubrir que el Hope Diamond tiene un gemelo idéntico. Pero sí, ocurrió. Una historia del Bronx contada dos veces.

Torre lo llamó "El día de la marmota. No sé qué está pasando". La repetición de los Yankees se pareció más a una nueva función de una exitosa obra de Broadway. Simplemente llámenlos The Producers. "No podía hablar", dijo el relevista Mike Stanton, al recordar cómo observó desde el bullpen que la pelota de Brosius caía en las gradas del jardín izquierdo. "Tuve que recuperar el aliento. De verdad. Me volví hacia Brian McNamee, entrenador asistente de acondicionamiento físico, y le dije: 'No puede ser que sigamos en este juego'".

A partir de ahí, sólo era cuestión de cómo elegirían los Yankees acabar con Arizona. ¿Sería con arsénico, cicuta o lejía esta vez? Para variar, esperaron hasta la duodécima entrada para utilizar un sencillo de Alfonso Soriano con un out como remate de una victoria por 3-2. Han oído hablar de las victorias walk-off. Esta fue una victoria de imitación.

Los D-Backs abandonaron el Yankee Stadium a la aterradora hora de la 1:15 de la mañana, atormentados por saber que habían estado a dos lanzamientos de convertirse en campeones del mundo. En cambio, se marcharon con la serie 3-2 en contra y, después de los horrores de Halloween y del día siguiente, con el aspecto de quienes acababan de ver uno o dos fantasmas. "No puedes evitar preguntártelo", dijo el pitcher Brian Anderson cuando le preguntaron si creía en fuerzas invisibles detrás del éxito de Nueva York. "He visto partidos durante mucho tiempo, incluidos los de ligas pequeñas, ligas menores y T-ball, y nunca me había acercado siquiera a ver algo así. Quiero decir, sabes que son un equipo talentoso que pelea durante los 27 outs, pero... no sé. Lo único que sé es que tenemos que salir de este lugar. Rápido".

JUEGO 6

En Arizona

Diamondbacks 15, Yankees 2

La peor paliza que los Yankees habían recibido en sus 211 juegos de historia en la Serie Mundial fue tan brutal que el relevista Jay Witasick permitió en una entrada tantas carreras como todo el cuerpo de pitchers de Nueva York había concedido al ganar la Serie de 1999. Fue tan brutal que los Diamondbacks anotaron 15 carreras con 22 hits —la mayor cantidad en los 568 juegos de Serie Mundial disputados hasta entonces— y ninguno de esos hits fue un jonrón. Fue tan brutal que Arizona ganaba 15-0 después de cuatro entradas, igualando la mayor diferencia de carreras en cualquier momento de un juego de Serie Mundial. Fue tan brutal que el infielder Luis Sojo estuvo peligrosamente cerca de llevar su recta de 82 mph al montículo.

Torre, que quería reservar su bullpen para el Juego 7, estaba preparado para utilizar a un bateador emergente por el relevista Randy Choate si le llegaba su turno al bat en la sexta entrada. En ese caso, Stanton, a quien Torre limitó a dos entradas, habría lanzado la sexta y la séptima, dejando la octava para...

"Paul O'Neill se ofreció, y Luis Sojo quería lanzar", dijo Torre. "No te gusta hacer algo así en un juego de Serie Mundial, pero sí, probablemente lo habría hecho".

"Oigan", dijo Sojo, "una vez lancé en la liga invernal. Tengo una recta tremenda".

Incluso sin el alivio cómico, el Juego 6 fue una paliza que hizo reír a Arizona. La tensión y la decepción de las tres derrotas por una carrera en Nueva York desaparecieron bajo un diluvio de hits. Todo comenzó de manera inocente. Arizona ganaba 1-0 con un out en la segunda entrada cuando Andy Pettitte provocó un rodado de Johnson que pudo haber terminado en una doble matanza de entrada completa, del home a tercera y luego a primera. Sin embargo, Brosius hizo un tiro tan malo hacia el plato que Posada tuvo que hacer malabares para asegurarse de conseguir siquiera un out.

Esto fue lo que hicieron los siguientes 14 bateadores de Arizona durante la segunda y tercera entradas: sencillo, sencillo, ponche, base por bolas, doble, sencillo, sencillo, sencillo, sencillo, ponche, sencillo, doble, sencillo, doble. Al final de esa secuencia, los Diamondbacks ganaban 12-0. Añadieron otras tres carreras en la cuarta entrada.

Danny Bautista produjo cinco carreras, una menos que el récord de la Serie, y eso antes de terminar la cuarta entrada. Sanders conectó cuatro hits. Matt Williams consiguió un doble doble: se convirtió en el primer jugador en la historia de la Serie en conectar dos dobles en una misma entrada. "No importaba qué [señales] pusiera", dijo Posada. "Le estaban pegando a todo".

Cuando tuvo la oportunidad de retirar a Johnson de la paliza después de cinco entradas, Brenly se negó. "Quería asegurarme de que el juego estuviera bajo control", dijo. Johnson realizó 101 lanzamientos en siete entradas. Antes de que abandonara el estadio, el manager de los D-Backs le preguntó cómo se sentía respecto a lanzar desde el bullpen en el Juego 7.

"Esto es la Serie Mundial", dijo Johnson. "Estaré listo". Johnson había lanzado tres entradas como relevista para cerrar la victoria de Seattle sobre Nueva York en la Serie Divisional de 1995. Sin embargo, en aquella ocasión había tenido un día de descanso. "En aquel entonces era John Wayne cuando salía del bullpen", dijo Johnson. "Ahora soy un poco mayor. Supongo que ahora soy Clint Eastwood".

JUEGO 7

En Arizona

Diamondbacks 3, Yankees 2

Sólo una vez en las 96 Series Mundiales anteriores un equipo había llegado a la parte baja de la última entrada en desventaja, en un juego decisivo, y había terminado con el campeonato. Ocurrió en 1912, cuando el jardinero central de los New York Giants, Fred Snodgrass, dejó caer un elevado de rutina que abrió la puerta para que los Boston Red Sox anotaran dos veces y consiguieran una victoria por 3-2. Ese fue el año en que Arizona obtuvo la categoría de estado.

Tuvieron que pasar 89 años para que volviera a producirse una remontada definitiva. Todo lo que los Diamondbacks tenían que superar en la novena entrada del Juego 7 era una desventaja de 2-1 ante el supercerrador Rivera, con la parte baja de su orden al bat por venir. "Todos estábamos en el dugout diciendo: 'Creemos. Tienen que creer'", dijo Grace. "No sólo lo estábamos pensando. Lo decíamos en voz alta".

Din, don, una dinastía había muerto. Fue como si una casa hubiera caído del cielo sobre la Bruja Mala del Este. "Vimos cómo los pies se encogían y desaparecían", dijo Gonzalez.

"Gane o pierda", dijo Grace casi una hora después del Juego 7, "estoy orgulloso de haber jugado en una de las mejores Series Mundiales en la historia de este gran deporte. Alguien tiene que decirme que acabamos de vencer a los New York Yankees y a Mariano Rivera, porque todavía no lo creo".

El juego número 2,463 y último de la temporada más larga de la historia llegó hasta su último swing después de un tenso duelo de pitcheo entre dos maestros. Clemens, de 39 años, el abridor de mayor edad en la historia de un Juego 7, y Schilling, lanzando con tres días de descanso y en su entrada número 304 de la temporada, llevaron el empate 1-1 hasta la séptima. Sin embargo, Clemens fue relevado por Stanton en la séptima, mientras que Schilling cedió en la octava, cuando Soriano conectó un splitter en cuenta de 0-2, a la altura de las rodillas, y lo envió a las gradas del jardín entre izquierdo y central para romper el empate con un jonrón. Cuatro bateadores después, Johnson ya estaba en el juego, tras haber lanzado siete entradas la noche anterior.

Torre respondió con Rivera en la parte baja de la octava y el cerrador retiró fácilmente a los D-Backs. La parte baja de la novena comenzó con Grace dejando pasar la primera bola. La Serie Mundial terminaría en los siguientes 13 lanzamientos, aunque no de la manera que esperaba Nueva York.

En su siguiente lanzamiento, Rivera tiró uno de sus característicos cutters, que Grace apenas pudo conectar hacia el jardín central para un sencillo. David Dellucci entró como corredor emergente por Grace y debió haber sido puesto out en segunda base cuando Damian Miller tocó mal la pelota frente al montículo. Pero Rivera lanzó la pelota muy desviada, por encima de Jeter y hacia el jardín central.

Sin embargo, Rivera se recuperó al convertir otro toque, esta vez de Jay Bell, en un out en tercera base. Ahora los Yankees estaban a dos outs de conseguir su cuarto campeonato consecutivo. Rivera no volvió a conseguir ninguno. Tony Womack empató el marcador al conectar un lanzamiento en cuenta de 2-2 y enviar la pelota hacia la línea del jardín derecho para un doble. Luego Rivera golpeó a Counsell con un lanzamiento y llenó las bases para Gonzalez.

Gonzalez dejó pasar el primer lanzamiento. El siguiente fue un clásico cutter de Rivera, que se cerró hacia las manos de Gonzalez. Hizo el swing y el bat se astilló con fuerza justo debajo de la marca del fabricante. La pelota flotó hacia el shortstop, girando como un golpe de wedge. Jeter se lanzó sin éxito mientras la pelota pasaba por encima de él y caía sobre los primeros centímetros de césped del jardín, y Bell llegó a toda velocidad al plato con la carrera del triunfo.

Dijo Rivera: "Hice los lanzamientos que quería hacer y ellos los conectaron. Así es el beisbol. Pueden decir que me vencieron".

Al vencer a los Yankees en su propio juego de última entrada y último suspiro, los Diamondbacks se adjudicaron algo mucho más grande. Podían decir que eran campeones del mundo.