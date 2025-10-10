Arozarena y Muñoz, los mexicanos que buscan mantener con vida a Seattle
Los Marineros de Seattle enfrentan hoy un juego de vida o muerte. El duelo definitivo ante los Tigres de Detroit está programado para esta noche, con George Kirby frente a Tarik Skubal en lo que promete ser un duelo de pitcheo entre los dos ases.
En este escenario, dos mexicanos podrían actuar como figuras decisivas en el encuentro: Andrés Muñoz, el estelar cerrador del equipo y el cubano-mexicano Randy Arozarena.
Muñoz ha ofrecido exactamente lo que se le pide a un cerrador en un escenario de eliminación: cero concesiones. En esta Serie Divisional 2025 suma tres apariciones y 4.0 entradas sin permitir hits ni corredores en bases, con 3 ponches y WHIP de 0.00; en el acumulado de su carrera de postemporada —que incluye su primera experiencia en 2022— registra 8 juegos, 9.2 entradas, efectividad de 2.79, 12 ponches y WHIP de 0.93.
Para Seattle, que ha apostado por victorias de margen corto y una cuidadosa administración de su bullpen, disponer de un brazo que reduce el contacto y elimina tráfico en bases es un diferencial táctico en el noveno episodio o en situaciones de máxima tensión.
Arozarena, por su parte, es un pelotero hecho para octubre. Y aunque ante los Tigres de Detroit el cubano-mexicano tiene números discretos, es su capacidad para batear a la hora cero lo que lo hace un elemento valioso para la alineación de Seattle.
En su carrera de playoffs batea de .321 con 42 hits, 11 jonrones, 18 carreras impulsadas y 26 carreras anotadas. Randy, además, es acreedor del récord histórico de más jonrones en una sola postemporada con 10. Fue la explosión de 2020 con los Rays de Tampa Bay lo que lo convirtió en una referencia inmediata cuando se habla de bateadores que crecen con la presión.
Frente a Tarik Skubal, actual ganador del Cy Young y nuevamente favorito para llevarse el premio este año, Randy Arozarena ha tenido un desempeño competitivo. En 21 turnos al bate ante el zurdo, tiene .286 de promedio de bateo, suma seis imparables y dos bases por bolas, aunque también ha sido retirado en 8 ocasiones por la vía del ponche.
En una noche en que no habrá red de seguridad, el plan de victoria de los Mariners pasa por dos certezas: que Arozarena coloque una pelota en zona de daño —o, al menos, obligue al rival a lanzar fuera de su zona de confort y ceder tráfico— y que Muñoz cierre la puerta con la misma limpieza que ha mostrado en la serie. Si ambos ejecutan a su nivel, Seattle tendrá la estructura competitiva para sobrevivir al filo del alambre y convertir un juego de eliminación en el primer paso hacia la siguiente ronda.