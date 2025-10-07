Randy Arozarena, la gran temporada del pelotero que se reencontró en Seattle

El 30 de agosto de 2020, Randy Arozarena estaba en el sitio alternativo de Tampa sin una esperanza cierta.



Cuarenta días después rompió más de 10 récords en #Postseason convirtiéndose en el 1er MVP cubano de LCS desde Orlando Hernández en 1999.



Aquí la historia. pic.twitter.com/mxPIfhQxvM