Así fue la remontada de los Rays que canceló la celebración del título de los Brewers, al menos por ahora

St. Petersburg — Eran las 12:20 a. m., la hora bruja de los campeonatos, cuando los encargados comenzaron a apresurarse para cumplir una de las órdenes más crueles que pueden darse durante una temporada de beisbol: la celebración está cancelada. Retiren el plástico colocado sobre los casilleros del clubhouse visitante de Tropicana Field. Saquen de ahí los contenedores cargados de champaña. Desháganse de las gorras y camisetas que decían "Milwaukee Brewers, campeones de la Serie Mundial 2026", las cuales habían permanecido en cajas en una rampa cerca del dugout de los Brewers.

Los Tampa Bay Rays, a solo tres outs de terminar su temporada, luchaban hasta el último aliento en el Juego 4 de la Serie Mundial del martes. Acababan de colocar corredores en primera y tercera base sin outs. Fue entonces cuando se puso en marcha el operativo de evacuación.

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Tu vuelo está cancelado. La boda se suspende. La fiesta se ha venido abajo. Aquí no hay nada que ver. Regresa a casa con cuidado.

All the celebratory champagne and beer had to be removed from the Brewers clubhouse after they blew their lead in the 12th inning pic.twitter.com/3U39GXf62j — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 28, 2026

Ocho minutos después, era oficial. El primer campeonato en la historia de los Brewers quedó cancelado con una de las remontadas más propias del beisbol de la era de la bola muerta: cinco rodados consecutivos que fueron rebotando por el césped del Trop, coronados por un absurdo bote alto de Ben Williamson frente al pitcher Shane Drohan. La historia quedó decidida por jugadores de profundidad del roster, casi cuatro horas y media después de iniciado un agotador encuentro. John McGraw habría estado orgulloso de aquella ingeniosa capacidad para aprovechar los rebotes. O, como lo expresó operísticamente The Bohemian Girl: "Soñé que habitaba en salones de mármol".

Los Brewers prácticamente tenían el campeonato, las gorras, las camisetas, la champaña y todo lo demás en sus manos, solo para regresar a su clubhouse aséptico y seco con una derrota de 4-3 y el dolor de lo que estuvo a punto de suceder.

Casi de inmediato, los Brewers intentaron superar ese vacío. Aunque no hubo una reunión formal, varios jugadores tomaron la palabra.

"Oigan, se supone que no debe ser fácil", les dijo el capitán Christian Yelich. "Se supone que debe ser difícil. Esto es parte de lo que se necesita".

Una cosa es que sea difícil. Otra es que resulte doloroso y deje cicatrices. Los Brewers son la única franquicia que ha estado a una victoria de ganar la Serie Mundial sin haber conquistado jamás el título. Y ahora les ha sucedido dos veces: en 1982 y 2026, la secuela Scream 2 dentro de su repertorio de terror. En ambas ocasiones, Milwaukee dejó escapar una ventaja.

Simplemente, nada puede resultar fácil para los Brewers. Tienen el peor récord de todos los tiempos entre las franquicias que han disputado juegos en los que podían asegurar un campeonato: 6-12. El superrelevista Aaron Ashby finalmente ha chocado contra un muro. La defensa muestra nerviosismo evidente.

La nota positiva en medio de esta serie de malas noticias es que Milwaukee tiene una enorme ventaja en el pitcheo para el Juego 5 del miércoles: Jacob Misiorowski, el mejor pitcher del beisbol este año, con quien los Brewers han ganado 12 aperturas consecutivas, frente a un bullpen de Tampa Bay agotado.

"Nadie dijo que esto iba a ser fácil", afirmó el shortstop de los Brewers, Cooper Pratt. "Porque son un equipo realmente bueno. Lo han demostrado durante todo el año y, sí, simplemente regresaremos mañana listos para jugar".

Nadie perdió más con la cancelación de la fiesta que Pratt, quien pasó de ser una leyenda de octubre a una nota al pie de página tras la remontada de Tampa Bay. Pratt, novato, conectó en la parte alta de la entrada 12 lo que apenas fue su cuarto jonrón, un batazo inalcanzable ante el relevista de los Rays Ian Seymour, quien ha permitido cuadrangulares con una regularidad sorprendente.

COOPER PRATT GIVES THE @BREWERS THE LEAD WITH A HOME RUN IN THE 12TH INNING!@MLBONFOX pic.twitter.com/OxpIjmIr44 — FOX Sports (@FOXSports) October 28, 2026

Pratt es originario de Senatobia, Mississippi, una localidad de 8,500 habitantes que su padre, Russ, suele llamar "en medio de la nada, Mississippi". Russ fue jugador universitario y dirige un centro de entrenamiento llamado The Farm. Cooper tiene dos tíos que jugaron beisbol profesional, incluido uno, Ted Pratt, que jugó bajo las órdenes del actual manager de los Brewers, Pat Murphy, en Arizona State.

"Sabía que se había ido", dijo Cooper sobre su jonrón. "Fue genial. En realidad, no recuerdo mucho después de eso; solo, ya sabes, gritar".

Pratt estaba a punto de unirse a Will Smith y Mel Ott como los únicos jugadores en conectar un jonrón que decidiera una Serie Mundial en entradas extra. Todo lo que los Brewers necesitaban era confiar en su bullpen para conseguir tres outs más. En el Juego 4, sus relevistas habían enfrentado a 26 bateadores y permitido que solo dos pelotas salieran del cuadro interior. ¿Qué podía salir mal?

Murphy se había quedado sin buenas opciones. Había retirado a Ashby en la entrada 11, después de que este lanzara 31 pitcheos para conseguir siete outs y estableciera un récord de postemporada con 18 entradas sin permitir carreras.

"Su velocidad había bajado", dijo Murphy. "Estaba lanzando a 94 millas por hora. No puedo hacerle eso. No puedo dejarlo ahí cuando está mostrando señales de fatiga".

Ashby dijo: "Creo que tenía una idea de por qué lo estaba sacando. Creo que vi que la última recta, más o menos, había bajado de velocidad y sabía que, probablemente, para ellos eso iba a ser suficiente. Y me sentía bien. Creo que, probablemente, es parte de lanzar muchas entradas.

"Creo que quizá el tiempo entre entradas influye. Cuando las entradas son rápidas, es bastante sencillo. Pero cuando empiezas a sentarte y se alargan un poco más, sea por lo que sea, quizá eso comienza a pasar factura".

Cuando le preguntaron si podría lanzar en el Juego 5, Ashby respondió: "Nunca hago suposiciones sobre cómo me siento hasta que juego a atrapar la pelota mañana. Así intento manejarlo durante toda la temporada. Esperaré hasta mañana, después de jugar a atrapar la pelota, y entonces le diré a Murph si me siento lo suficientemente bien para lanzar o no".

Antonio Senzatela relevó a Ashby. El jonrón de Pratt parecía destinado a convertirlo en el pitcher ganador del primer juego en el que los Brewers aseguraran una Serie Mundial. Consiguió un rodado de rutina de Junior Caminero para comenzar la parte baja de la entrada 12. Parecía inofensivo. Pero Joey Ortiz, jugando en la tercera base, volvió a encoger el brazo al lanzar la pelota por segundo turno consecutivo, enviándola lejos del primera base Jake Bauers. Fue su segundo lanzamiento consecutivo desastroso, con indicios de los llamados yips, esos bloqueos mentales que afectan a los deportistas.

"Creo que debí haber dado un par de pasos más hacia primera base", dijo. "No hay excusas. Ninguna en absoluto. Debo hacer esa jugada todas las malditas veces".

Senzatela se estaba cansando. Murphy tuvo que entregarle la pelota a Drohan, un novato que había lanzado una entrada durante el último mes.

Le siguieron cuatro sencillos consecutivos, conectados por Liam Hicks, Johnny DeLuca, Chandler Simpson y Williamson. Juego terminado. El título de la Serie Mundial, arrebatado.

Here is the full Rays rally that forced a World Series Game 5! pic.twitter.com/igyyvWxKk4 — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 28, 2026

"En esos momentos en los que Cooper llega y hace algo así", dijo Ashby sobre su jonrón, "te emocionas más allá de lo que puedes creer. Y todavía quedan tres outs por conseguir. Así que es una de esas cosas. Es una lástima que haya ocurrido en ese juego. Seguimos en una gran situación para salir mañana y competir con todo lo que tenemos".

Hay quienes creen que la hora bruja se refiere al momento de la noche en que el velo que separa la vida de la muerte es más delgado. Los Brewers y los Rays pueden dar fe de esa idea después del Juego 4. El campeonato de los Brewers murió, al menos por esa noche, tal como les ocurrió a los Giants de 1912, los Red Sox de 1986 y los Rangers de 2011: todos llegaron a la parte baja de una entrada extra con ventaja en un juego en el que podían asegurar el título y terminaron perdiendo. Ninguno logró recuperar el campeonato.

Los Brewers tienen tres oportunidades más. Han esperado 58 temporadas por el primer título de la franquicia. ¿Qué es un día más? No debería ser nada. Pero cuando las cosas comienzan a hacer ruidos extraños en la noche, incluido el traqueteo de los carritos cargados de champaña y el hecho de esconder cajas con las primeras camisetas impresas que declaraban campeones a los Brewers, la dificultad de alcanzar un sueño puede volverse francamente aterradora.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/10/2026, traducido al español para SI México.