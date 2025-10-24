Blue Jays vs Dodgers: Cinco historias imperdibles de la Serie Mundial 2025
La Serie Mundial 2025 de MLB enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores del título, contra los Toronto Blue Jays, que regresan al Clásico de Otoño por primera vez desde 1993, la última vez que la novena canadiense alzó el Trofeo del Comisionado.
El cruce llega con un par de historias increíbles que no querrás perderte: el rookie que subió desde Clase A para abrir el Juego 1, una leyenda que por fin pisa una Serie Mundial, dos veteranos con credenciales de Cooperstown frente a frente y un par de peloteros que recibirán un anillo de Serie Mundial… pase lo que pase. Todo eso, además, con un acento mexicano extra en los rosters.
Scherzer vs. Kershaw: dos colosos en busca del tercer anillo
Max Scherzer, de los Blue Jays y Clayton Kershaw, de los Dodgers, reeditan una rivalidad que MLB recordó esta semana: se enfrentaron por primera vez en 2008 y, 17 años después, vuelven a coincidir ahora en la Serie Mundial. Ambos son futuros miembros del Salón de la Fama, integrantes del club de los 3,000 ponches y multilaureados Cy Young. Scherzer ya presume dos anillos de Serie Mundial —en 2019 con Nationals y 2023 con Rangers— y Kershaw llega a octubre de 2025 como bicampeón —2020 y 2024—, en la que además podría ser su última postemporada.
En agosto se vieron las caras en Los Ángeles y Kershaw ganó el encuentro con seis entradas de una carrera en un 5–1 que subrayó la vigencia de ambos. La narrativa ahora escala: los Dodgers buscan el back-to-back y Kershaw, que anunció su retiro para el final de 2025, sigue disponible en el bullpen; del otro lado, Scherzer llega tras una salida vintage en la Serie de Campeonato que niveló la serie ante Seattle.
Trey Yesavage: de Clase A al montículo del Juego 1 en la Serie Mundial
Los Blue Jays de Toronto nombraron al novato Trey Yesavage como abridor del Juego 1 en el Roger Centre. Con 22 años y 88 días, será el segundo pitcher más joven en abrir el primer juego de una Serie Mundial. El dato que explica su vértigo: empezó 2025 en Clase A y fue ascendiendo nivel a nivel antes de su debut en MLB el 15 de septiembre, antes de ganarse la confianza absoluta del manager John Schneider para octubre. El novato tiene apenas seis aperturas previas en Grandes Ligas.
En la la Serie de Campeonato ante los Marineros firmó actuaciones espectaculares—siete ponches y dobleplays clave en el Juego 6 para forzar el Juego 7—, mientras Toronto se abría paso a su primera Serie Mundial desde 1993 tras el jonrón decisivo de George Springer. Hoy, el chico que hace meses viajaba en ligas menores abre el telón del Clásico frente a los Dodgers.
Buddy Kennedy y José Ureña: anillo asegurado… gane quien gane
Buddy Kennedy jugó 2 juegos de Grandes Ligas con Toronto y 7 con los Dodgers en 2025; quedó fuera de rosters de postemporada, pero cumple el requisito práctico para que cualquiera de los dos clubes lo incluya entre los campeones y le entregue un anillo. José Ureña, por su parte, lanzó 6 juegos con Blue Jays y 2 con Dodgers. Los dos están cubiertos en cualquier escenario.
¿Por qué? Porque en MLB los anillos no los reparte la liga, los encarga y define el club campeón. Y por costumbre, incluyen a todo jugador y personal que contribuyó durante la campaña —aunque la versión del anillo puede variar—. No hay una regla oficial de MLB que obligue a un mínimo de apariciones, es una decisión que queda a discreción de la organización ganadora.
Don Mattingly: “Donnie Baseball” por fin llega a una Serie Mundial
Después de 36 temporadas como jugador, manager y coach, Don Mattingly por fin está en una Serie Mundial y lo hace como coach de banca de Toronto. El histórico capitán de los Yankees y MVP en 1985 jamás había llegado al Clásico de Otoño ni como pelotero ni como mánager; ahora, a los 64 años, cumplirá esa asignatura pendiente.
Mattingly avanzó con los Blue Jays tras eliminar en el camino a sus viejos rivales y hoy es una figura emocional en el dugout de John Schneider. La propia MLB resumió la espera: 5,231 juegos y “por fin, un primer bocado al helado de hot fudge”.
El otro mexicano: Anthony Banda y el sello de Kirk
Alejandro Kirk, originario de Tijuana, es el único jugador nacido en México que disputará esta Serie Mundial 2025. Llega en gran momento tras una sólida postemporada y con estatus de referente en el roster de Toronto.
Del lado de los Dodgers, el relevista zurdo Anthony Banda no nació en México —lo hizo en Corpus Christi, Texas—, pero presume raíces mexicanas gracias a su padre y las ha hecho explícitas, con fotografías con la bandera mexicana y su deseo de representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol. Su rol en el bullpen de Los Ángeles creció en octubre y forma parte del grupo que busca el bicampeonato.