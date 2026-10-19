Brewers vs Dodgers: ¿Triunfo del Moneyball o argumento contra el tope salarial?

La postemporada 2026 de Major League Baseball se convirtió en un auténtico caso de estudio. El triunfo de los Brewers de Milwaukee sobre los Dodgers de Los Ángeles para sellar su pase a la Serie Mundial representó una historia de Cenicienta, en la que el equipo menos favorito barrió 4-0 para provocar la caída del campeón. Sin embargo, el resultado también reabrió el debate sobre qué tan importante es el dinero para sobresalir en este deporte, justo en medio de las negociaciones sobre los topes salariales dentro del nuevo contrato colectivo de trabajo.

El cuadro de Los Ángeles llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional como el gran favorito. No solo ostentaba el título, sino que además contaba con una nómina de 433.1 millones de dólares que lo colocaba como el plantel más costoso de toda la liga. En tanto, los Cerveceros ni siquiera aparecían entre las 15 nóminas más altas: ocupaban el 19.º lugar, con un presupuesto de 154.7 millones de dólares.

Te puede interesar: Milwaukee consuma la epopeya: Los Cerveceros barren a los Dodgers y están en la Serie Mundial

Esta diferencia de más de 278 millones de dólares entre ambas nóminas convirtió la eliminatoria en el reflejo de dos modelos opuestos: el de quienes tienen la cartera abierta y el de quienes deben competir con recursos más limitados.

El dinero te acerca al título, pero no te lo asegura

Es cierto que los partidos se juegan en el diamante y nada está decidido hasta que caiga el out 27. Sin embargo, hay equipos que, desde antes de saltar al terreno de juego, parten con ventaja. El hecho de tener un mayor poder económico permite a las instituciones reunir plantillas plagadas de estrellas y absorber contratos millonarios sin afectar su estructura competitiva.

El impacto en el plano real quedó en evidencia cuando siete de los últimos ocho campeones de la MLB estuvieron entre las diez plantillas más caras de su temporada:

2025 - Dodgers: 350.0 millones de dólares (1.er lugar).

2024 - Dodgers: 265.9 millones de dólares (3.er lugar).

2023 - Rangers: 251.3 millones de dólares (4.º lugar).

2022 - Astros: 183.8 millones de dólares (8.º lugar).

2021 - Braves: 151.4 millones de dólares (11.º lugar).

2020 - Dodgers: 124.7 millones de dólares (1.er lugar).

2019 - Nationals: 172.3 millones de dólares (7.º lugar).

2018 - Red Sox: 227.4 millones de dólares (1.er lugar).

Incluso, para esta temporada, ocho de los diez planteles más costosos lograron meterse a la postemporada. Pero es aquí donde se vuelve al inicio: los millones ayudan, pero no juegan. Ninguno de estos diez equipos sigue en competencia en esta edición:

Dodgers de Los Ángeles: 433.1 millones de dólares — Eliminados en la Serie de Campeonato. Mets de Nueva York: 359.5 millones de dólares — No clasificaron a la postemporada. Yankees de Nueva York: 341.9 millones de dólares — Eliminados en la Serie Divisional. Phillies de Filadelfia: 322.2 millones de dólares — Eliminados en la Serie Divisional. Blue Jays de Toronto: 315.8 millones de dólares — No clasificaron a la postemporada. Red Sox de Boston: 271.2 millones de dólares — Eliminados en la Serie de Comodines. Cubs de Chicago: 269.2 millones de dólares — Eliminados en la Serie Divisional. Padres de San Diego: 264.6 millones de dólares — Eliminados en la Serie de Comodines. Braves de Atlanta: 257.5 millones de dólares — Eliminados en la Serie de Comodines. Astros de Houston: 234.9 millones de dólares — Eliminados en la Serie de Comodines.

El Moneyball como respuesta

Ante la presencia de estos gigantes, ya no solo deportivos, sino también económicos, los equipos de menor capacidad financiera han recurrido al Moneyball como método para sobrevivir y seguir luchando en el diamante. Esta estrategia combina el análisis estadístico avanzado y la búsqueda de talento para identificar jugadores en el mercado con métricas poco observadas, pero que reflejan un alto valor. Todo esto con la intención de armar plantillas competitivas sin tener que desembolsar cifras estratosféricas.

Si bien el Moneyball tampoco es una garantía para levantar títulos, en esta campaña 2026 demostró que puede dar resultados. Además de Milwaukee, los dos equipos que disputaron la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians, construyeron su gran temporada bajo un modelo similar, orientado a buscar la mayor eficacia con el menor presupuesto posible. Tanto Rays como Guardians se encuentran entre las cinco plantillas de menor costo de este año.

De esta manera, la Serie Mundial se disputará entre organizaciones que pertenecen a la mitad inferior de la tabla salarial de la MLB, tras haber dejado en el camino a rivales que duplicaban o triplicaban sus recursos.

Brewers: 154.7 millones de dólares — 19.ª nómina de la liga; clasificados a la Serie Mundial.

Rays: 114.2 millones de dólares — 27.ª nómina de la liga.

Guardians: 92.5 millones de dólares — 29.ª nómina de la liga.

Repartición igualitaria vs. salarios justos de acuerdo con el rendimiento

Todo lo anterior se da en medio de las negociaciones por el nuevo contrato colectivo de trabajo (CBA), ya que el actual acuerdo llegará a su fin el próximo 1 de diciembre. Uno de los temas que están en discusión es precisamente la regulación salarial. En este debate, los propietarios de equipos con menores recursos presionan por la implementación de un tope de gasto que fomente una liga con más paridad y más competitiva, mientras que el sindicato de peloteros defiende la libertad de mercado para garantizar contratos más abiertos y con mayores montos.

Esto es importante, ya que esta postemporada quedó marcada por la narrativa de que los grandes presupuestos también pueden caer. Pero la derrota en el campo de los equipos millonarios fue, paradójicamente, una victoria argumentativa para quienes se oponen a la imposición de límites salariales, pues buscan demostrar que la paridad deportiva es posible sin necesidad de restringir el gasto de las franquicias.

Sin embargo, permitir que esta brecha financiera siga creciendo trae consigo el riesgo de generar una desventaja cada vez mayor y más difícil de remontar para los equipos pequeños.