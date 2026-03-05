Bryce Harper revela qué tan cerca estuvo de firmar con los Giants en 2019
El The Pat McAfee Show se trasladó a Arizona el lunes para calentar motores rumbo a la participación de Team USA en el próximo World Baseball Classic. Varias figuras destacadas pasaron por el programa del mediodía de ESPN, entre ellas Bryce Harper. La estrella de los Philadelphia Phillies forma parte de un trío de toleteros —junto a Aaron Judge y Cal Raleigh— que se integrará al lineup de Mark DeRosa con la intención de igualar o superar lo hecho en 2023, cuando el equipo llegó hasta la final del torneo.
La aparición de Harper dejó un dato interesante cuando la conversación regresó a 2019. En aquel entonces, el jardinero se despedía de los Washington Nationals y buscaba una nueva ciudad para continuar su carrera.
“Se redujo a los Phillies y los Giants”, confesó Harper. “Estuvo muy cerca. Lo que terminó afectándome fue que Bruce Bochy se iba a retirar. Es el mejor de todos los tiempos”.
Bruce Bochy, quien ganó tres Series Mundiales con los San Francisco Giants, dejó el dugout tras la temporada 2018, luego de tres campañas consecutivas con récord perdedor. Posteriormente regresó a los banquillos para dirigir a los Texas Rangers, conquistando su cuarto título de Serie Mundial en 2023.
La decisión de Harper de firmar con Philadelphia terminó siendo sumamente acertada. Se convirtió en favorito de la afición, ganó el MVP en 2021 y, un año después, fue el alma de un equipo que conquistó el banderín de la Liga Nacional.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/03/2026, traducido al español para SI México.