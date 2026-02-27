Mets reciben actualización alentadora sobre Francisco Lindor
Francisco Lindor podría estar de vuelta antes de lo previsto.
El shortstop de los New York Mets fue operado hace dos semanas para reparar una reacción por estrés en el hueso hamate de la muñeca izquierda y todavía no ha realizado trabajo en el terreno de juego. Dicho esto, apunta a estar listo para el Opening Day.
El miércoles, el manager de New York, Carlos Mendoza, señaló que el cinco veces All-Star está a solo unos días de recibir autorización para realizar actividades de “impacto”. Lindor aún no ha hecho swings con el bat ni ha fildeado roletazos desde la cirugía, pero ha estado con el equipo y participando en el spring training.
Te puede interesar: MLB: Los cinco movimientos más importantes del Offseason
Desde la operación, los Mets habían fijado un periodo de recuperación de seis semanas, lo que colocaría a Lindor de regreso en el campo para el Opening Day.
En las últimas dos temporadas, Lindor ha sido la presencia más consistente en el lineup de los Mets. Desde el inicio de la campaña 2024, ha disputado 312 juegos y registra una línea ofensiva de .270/.345/.483, con 64 home runs, 177 carreras impulsadas, 60 bases robadas y 224 carreras anotadas. Ha registrado un wRC+ de 133, y su 14.0 de fWAR lo ubica sexto en las Grandes Ligas. Además, ha terminado dentro del top 10 en la votación al MVP de la NL en cada una de las últimas cuatro temporadas.
Los Mets perdieron a Pete Alonso y a Brandon Nimmo este offseason, lo que les restará algo de poder en el lineup. New York incorporó a Bo Bichette, Marcus Semien, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco. Está por verse si las nuevas incorporaciones compensarán las bajas, ya que Semien y Robert han mostrado una tendencia a la baja en las últimas dos temporadas.
Lindor y Juan Soto necesitarán estar saludables para impulsar a los Mets a otro nivel, luego de que sorprendentemente se quedaran fuera de la postemporada en 2025.
¿Qué es el hueso hamate?
El hueso hamate es un hueso pequeño ubicado del lado del meñique en la muñeca que cuenta con una protuberancia en forma de gancho, conocida como el “hook of the hamate”, que se proyecta hacia la palma. Su forma lo hace susceptible a fracturas por impacto directo o por estrés repetitivo. Las fracturas del hamate son relativamente comunes en el baseball debido al uso constante del bat.
Lindor no es la única figura de MLB afectada por una lesión en el hamate esta primavera. El All-Star de los Arizona Diamondbacks, Corbin Carroll, y la joven estrella de los Baltimore Orioles, Jackson Holliday, también se recuperan de una cirugía del hamate.
La recuperación de una cirugía de hamate puede variar entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la gravedad.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/02/2026, traducido al español para SI México.