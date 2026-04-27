Buscando aspectos positivos en medio del desastroso arranque de los Phillies
A veces, decir que el cielo se está cayendo resulta ser un poco prematuro, especialmente en el deporte. Y más aún en el beisbol, donde una temporada de seis meses permite un amplio margen de posibilidades. Los 30 equipos de MLB tendrán altibajos, y luego volverán a tenerlos, y un solo mes encendido suele ser suficiente para devolver a casi cualquier equipo—salvo los peores—a la pelea. Pero en ocasiones queda claro que hay problemas serios apenas seis juegos dentro de la campaña, y decir que es momento de entrar en pánico termina validándose, como ocurrió con una organización como los Red Sox haciendo limpieza total.
La historia hasta ahora en Philadelphia ha sido igual de inestable. Tras romper una racha de 10 derrotas consecutivas con una victoria sobre los Braves el sábado, los Phillies volvieron a caer el domingo por 6-2. Actualmente empatados en el último lugar del Este de la Liga Nacional con los Mets con marca de 9-19, el manager Rob Thomson tiene un reto enorme por delante. Los Braves ya suman 20 triunfos y están 10.5 juegos por encima de ambos equipos en el sótano. Ya existe cierta especulación de que Thomson podría no estar presente para ver completado un eventual proyecto de remontada si las cosas continúan mal.
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La semana pasada analizamos algunas de las razones del pobre inicio de Philadelphia. Desde entonces tienen marca de 1-5 y es justo decir que ninguno de esos problemas se ha resuelto. Los Phillies están siendo apaleados en demasiados juegos. No pueden ganar en casa y su ofensiva es mediocre. El pitcheo abridor ha sido inconsistente y no hay ajustes marginales que ayuden a compensar todas estas deficiencias.
Para ser claros, hay motivos reales de preocupación. Pero también existen algunos destellos positivos. O al menos la sensación de que no puede seguir todo tan mal.
Entre Red Sox, Mets y Phillies, mi impresión poco científica es que Philadelphia sigue siendo el mejor candidato para alcanzar la postemporada. Eso podría resultar completamente erróneo. Los tres aún podrían lograrlo, y los tres también podrían quedarse viendo octubre desde casa.
Aun así, hay razones para pensar en una posible reacción, quizá solo en Philadelphia. Boston atraviesa un caos organizacional y parece que varios de sus jóvenes están en caída libre ofensiva. Aunque algo similar ocurre con los Phillies, el equipo de Thomson tiene un historial más largo produciendo a alto nivel, incluyendo en los momentos clave de la temporada. Los Mets también tienen los bates fríos y sin Juan Soto disponible, pero nuevamente, la experiencia de postemporada de Philadelphia pesa frente al rompecabezas ofensivo de New York.
Kyle Schwarber batea para .196, lo cual se compensa con su poder y capacidad de negociar bases por bolas. Bryce Harper tiene un sólido OPS de .845 que debería mejorar con el paso del tiempo. Fuera de ellos, sin embargo, el panorama es bastante desolador en la alineación y en la hoja de estadísticas. Quizá de forma ingenua, esa misma es la razón para pensar que los Phillies podrían estar bien.
Trea Turner terminó quinto en la votación al MVP de la Liga Nacional la temporada pasada. No es lógico que mantenga un OPS casi 160 puntos por debajo de su promedio de carrera durante todo el verano. ¿O sí?
Alec Bohm, ex All-Star, ya tiene un WAR de -0.6. Su línea ofensiva de .412 de OPS sería desastrosa en cualquier contexto. Estamos hablando de un jugador que conectó 44 dobles y produjo 97 carreras hace dos años. No puede haber perdido todo su talento de la noche a la mañana.
Bryson Stott y J.T. Realmuto también deberían mejorar sobre sus apenas tres extrabases cada uno hasta este punto. Se revisa el roster de arriba abajo y parece que este bajón colectivo no es sostenible.
Aaron Nola es mejor pitcher de lo que ha mostrado en sus primeras seis aperturas. Con marca de 1-3 y efectividad de 6.03, está muy lejos de su nivel habitual. Existe cierta preocupación tras una decepcionante campaña 2025, pero estando sano debería eventualmente recuperar su nivel. Philadelphia también dejará atrás el fallido experimento con Taijuan Walker, lo que podría representar una mejora por simple sustitución.
Si todo esto suena a buscar consuelo donde apenas lo hay, es justo. El punto es que, entre las tres grandes decepciones de este inicio de temporada, la de Philadelphia podría ser la más rescatable.
Y, de nuevo, ese no es el tipo de consuelo que una franquicia con aspiraciones reales quiere escuchar en este momento.
La conversación en torno a Thomson será interesante en adelante. El presidente del equipo, Dave Dombrowski, descartó la semana pasada un cambio cuando fue cuestionado al respecto. Pero la repentina disponibilidad de Alex Cora, con quien trabajó en Boston, podría cambiar el panorama. Especialmente si la situación empeora en Philadelphia. Y si empeora, entonces sí será momento de entrar en pánico.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/04/2026, traducido al español para SI México.