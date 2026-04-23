Cinco cosas que han salido mal para los Phillies durante su terrible inicio
Algo extraño se está gestando en el Este de la Liga Nacional, ya que dos equipos con grandes expectativas han tropezado al salir de la línea de arranque. Mientras los desastrosos Mets acaparan gran parte de la atención en medio de una racha de 11 derrotas consecutivas, los Phillies se hunden a un ritmo casi igual. Philadelphia ahora tiene marca de 8-14 tras caer en su sexto juego seguido, una derrota 5-1 ante los Cubs la noche del lunes. Los Phillies están a solo medio juego del fondo de la división y ya a 7.5 juegos de unos Braves en ascenso.
Solo cuatro equipos en las Grandes Ligas tienen una nómina más alta, lo que hace alarmante que los Phillies estén compitiendo con clubes como los White Sox y los Royals por el fondo de la tabla. Lo más sorprendente es que, tras 22 juegos, los Phillies presentan el peor diferencial de carreras de todos con -42.
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Entonces, ¿qué ha salido mal para crear un hoyo tan profundo?
Demasiadas ausencias
No se logra un diferencial de carreras como el mencionado -42 sin estar consistentemente del lado equivocado de palizas. Siete de las 14 derrotas de los Phillies han sido por cinco carreras o más, incluidas tres durante su racha actual. Los Cubs los apalearon 10-4 y 11-2 la semana pasada en Citizens Bank Park. A principios de mes, el equipo de Rob Thomson fue blanqueado en noches consecutivas por los Giants. Philadelphia en realidad tiene marca de 4-3 en juegos decididos por una carrera y su récord esperado es solo un juego peor que el actual, por lo que no ha sido un problema de fallar en momentos clutch. El verdadero problema es ser competitivos durante los innings intermedios.
Incapaces de defender su casa
En el papel, los Phillies tenían la fórmula perfecta para iniciar con fuerza. Disputaron 15 de sus primeros 21 juegos en casa y desaprovecharon la oportunidad al perder 10 de ellos. En una de las estadísticas más llamativas de abril, ya han perdido cuatro series en casa tras haber perdido tres en toda la temporada pasada. Todo esto derivó en su peor estancia en casa de nueve juegos en 17 años.
Una ofensiva sin pegada
Lanza un dardo a las estadísticas ofensivas de MLB y tendrás que apuntar bajo para encontrar a Philadelphia. Están en el fondo en la mayoría de métricas relevantes, incluyendo el lugar 27 con 3.45 carreras por juego. Bryce Harper ha tenido un buen arranque y Kyle Schwarber está conectando jonrones, aunque ya suma 34 ponches. Trea Turner tiene un OPS de .655, mientras que Alec Bohm (.401) y Bryson Stott (.511) no han logrado generar nada positivo. Los inicios lentos suceden y el clima mejorará, pero un bajón generalizado entre tantos jugadores probados es demasiado para sobrellevar.
El pitcheo abridor no es confiable
Cristopher Sanchez luce como uno de los mejores brazos del beisbol, con una efectividad de 1.59 en sus cuatro aperturas. Los otros cuatro abridores simplemente no están cumpliendo. Aaron Nola es mejor que el 5.06 que ha registrado. Jesús Luzardo tiene marca de 1-3 con 7.94 de ERA, lo cual ni siquiera es lo peor del staff, ya que Taijuan Walker también está 1-3 con un abultado 9.16 de ERA.
Fallas en los detalles
Los Phillies son 22 en bases robadas (12) y 25 en bases por bolas (72). Han cometido 15 errores y tienen el porcentaje de fildeo número 26 en todo el beisbol. Las cosas en los márgenes no están funcionando, además de lo que ya parecen ser problemas mayores.
Todos estos factores se combinan en un equipo que está muy por detrás de su ritmo esperado. Con talento de sobra y un largo verano por delante, debería haber cierto optimismo de que el tren pueda volver a su curso. Pero con la División Central de la Liga Nacional perfilándose para posiblemente colocar a cuatro equipos en playoffs, cualquier camino hacia la postemporada que no incluya ganar la división podría estar volviéndose cada vez más estrecho.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/04/2026, traducido al español para SI México.