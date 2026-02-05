Caballos negros de la pretemporada para cada gran carrera por premios MLB 2026
Aunque en buena parte de Estados Unidos todavía se siente el frío, el beisbol —y la primavera— están a la vuelta de la esquina. Lanzadores y receptores reportarán a algunos equipos tan pronto como el 10 de febrero, así que ya casi es momento de volver a tomar ritmo —sí, el juego de palabras va con toda la intención—.
Eso también significa que nunca es demasiado pronto para revisar el panorama de las carreras por premios que disputarán los mejores del beisbol en 2026. Desde los MVP, dominados en años recientes por Aaron Judge y Shohei Ohtani, hasta los Cy Young, donde Tarik Skubal ha sido un rostro habitual y Paul Skenes uno nuevo, pasando por los Novatos del Año, donde caras frescas y nuevas personalidades siempre irrumpen con fuerza, no faltan las historias atractivas.
Pero más allá de los favoritos para cada galardón, ¿quiénes son esos candidatos tempranos que vuelan por debajo del radar?
Aquí un vistazo a algunos caballos negros para cada premio.
MVP de la American League
El favorito: Aaron Judge
Será complicado destronar a Judge, quien presume una línea ofensiva de .311/.439/.677 con 210 cuadrangulares y tres premios de MVP de la AL en las últimas cuatro temporadas.
Los caballos negros
José Ramírez, 3B, Guardians
Ramírez podría ser el jugador más subestimado del beisbol. Desde 2017 —su primera campaña como All-Star— solo Judge y Francisco Lindor han acumulado más WAR que las 51 victorias sobre reemplazo del astro de los Guardians.
El superpoder de Ramírez es su capacidad para influir en los juegos de múltiples maneras. Bateó para .282 la temporada pasada en un año en el que el promedio colectivo de la liga fue de .245. Ha conectado más de 30 jonrones en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera de 13 años. Se robó 44 bases en 2025, la mejor cifra de su trayectoria. Además, de forma constante supera tanto la prueba visual como la analítica como defensivo en la tercera base.
Ramírez debería recibir seria consideración si ayuda a llevar a Cleveland a la postemporada por tercer año consecutivo en 2026.
Julio Rodríguez, OF, Mariners
Rodríguez es un talento poco común de cinco herramientas. Fue el único jugador en MLB que se ubicó al menos en el percentil 80 en promedio de bateo esperado, slugging esperado, velocidad del bat, velocidad de sprint y fuerza de brazo en 2025, una muestra clara de lo dotado que es. Aportó 11 Outs Above Average en ‘25, séptimo entre todos los jardineros centrales.
Rodríguez ya pertenece al club 30-30, así que no es difícil imaginar una temporada 40-40 si logra conjuntarlo todo. ¿Su único punto débil? Tiene un OPS de por vida de .737 en la primera mitad, comparado con un sólido .902 en la segunda.
Si arranca con fuerza con los Mariners en ‘26, cuidado.
Gunnar Henderson, SS, Orioles
Henderson viene de la que ha sido su peor temporada en Grandes Ligas, tanto con el bat como a la defensiva. Pero si alguien duda de su capacidad para ganar este premio, basta con mirar a 2024, su segunda campaña completa en MLB.
Ese año, Henderson se ubicó entre los 10 mejores bateadores de la AL en hits, carreras anotadas, jonrones, bases por bolas y OPS, además de aportar 9.1 WAR, cuarto mejor de toda MLB. Terminó cuarto en la votación al MVP.
Henderson podría rebotar de manera importante bateando en el corazón de una poderosa alineación de los Orioles en 2026.
MVP de la National League
El favorito: Shohei Ohtani
Ohtani, ganador de tres premios MVP consecutivos y de los dos más recientes en la National League, siempre tendrá ventaja sobre el resto, considerando que es el único hombre en el beisbol con dos descripciones de trabajo.
Los caballos negros
Bryce Harper, 1B, Phillies
¿Quieres motivar a una superestrella? Insinúa que sus mejores días ya quedaron atrás. Eso fue, más o menos, lo que hizo el presidente de operaciones de beisbol de los Phillies, Dave Dombrowski, cuando habló con franqueza sobre la discreta temporada 2025 de Harper ante los reporteros en octubre.
“Todavía es un jugador de calidad. Sigue siendo un jugador calibre All-Star. No tuvo una temporada élite como las que ha tenido en el pasado”, dijo entonces Dombrowski. “Y supongo que solo el tiempo dirá si vuelve a ser élite o si se mantiene simplemente como un buen jugador. ¿Puede subir de nivel otra vez? No sé realmente la respuesta. Él es quien lo va a dictar más que nadie”.
Harper y Dombrowski limaron asperezas en noviembre, pero la estrella de los Phillies le dijo a The Athletic que le molestaron los comentarios. Harper tiene ahora 33 años y han pasado cinco desde que ganó su último MVP de la NL. Sin embargo, el bat sigue siendo peligroso, se ha reinventado como un sólido primera base defensivo y ahora cuenta con toda la motivación necesaria para rebotar en grande en 2026.
Elly De La Cruz, SS, Reds
Con una velocidad explosiva, poder descomunal, un cañón por brazo y un rango élite en el shortstop, De La Cruz —ya uno de los jugadores más electrizantes del beisbol— posee las herramientas para firmar, algún día, una temporada de calibre MVP.
¿No convencido? Basta escuchar lo que dijo su mánager, Terry Francona, sobre la estrella de los Reds durante las Winter Meetings de 2025.
“Tiene 23 años y si logramos que sea más consistente, estamos hablando del mejor jugador del beisbol”, dijo Francona.
Dos áreas clave para que De La Cruz dé el siguiente paso: seguir reduciendo los ponches (ha bajado su tasa de strikeouts en cada una de las últimas dos temporadas) y elevar más la pelota (su tasa de rodados del 51.3% fue la quinta más alta de MLB en 2025).
Corbin Carroll, OF, Diamondbacks
Carroll, de 25 años, fue uno de los bateadores más singulares del beisbol la temporada pasada. Gracias a un récord personal de 31 jonrones, terminó sexto en MLB en extrabases, solo detrás de sluggers como Pete Alonso, Kyle Schwarber, Cal Raleigh, Ohtani y Judge. Pero entre los líderes del top 10, solo Carroll combinó al menos 30 dobles, 10 triples y 30 cuadrangulares.
Suma ese poder con piernas élite —es el segundo jugador con más robos de base desde 2023— y un guante de primer nivel —ha liderado a todos los jardineros derechos en Outs Above Average en las últimas dos campañas— y tienes un candidato legítimo al MVP.
En su carrera ya terminó quinto (2021) y sexto (2025) en la votación al MVP de la NL. ¿Será 2026 el año en que lo gane por primera vez?
Cy Young de la American League
El favorito: Tarik Skubal
En pocas palabras, Skubal ha sido el mejor lanzador del beisbol en las últimas dos temporadas. En ese lapso lidera a todos los pitchers en ERA y ponches, además de ganar el Cy Young en años consecutivos.
Los caballos negros
Hunter Brown, SP, Astros
Brown puede lanzar hasta seis pitcheos distintos, lo que le da múltiples formas de dominar a los bateadores. En 2025, solo tres abridores terminaron dentro del top 10 tanto en tasa de ponches como en tasa de rodados: Garret Crochet, Yoshinobu Yamamoto y Brown.
No sorprende entonces que los rivales apenas le batearan para .200 en 2025, la quinta cifra más baja de la AL. Brown se consolidó como un abridor de primer nivel en ‘25, aunque quedó a la sombra del duelo Skubal-Crochet por el Cy Young. En 2026, el derecho de los Astros podría reclamar ese premio para sí.
Bryan Woo, SP, Mariners
Impulsado por una mecánica fluida, Woo lanza casi exclusivamente pitcheos de poder: el 73% de sus envíos en 2025 fueron rectas de cuatro costuras o sinkers. Ningún otro abridor combinó esos dos lanzamientos con tanta frecuencia como Woo.
Además, solo un pitcher —Skubal— lanzó más pitcheos en la zona de strike que Woo. Su mecánica y un punto de liberación más bajo de lo habitual generan engaño, haciendo que su recta de mediados de los 90 millas por hora parezca aún más veloz y le permita generar swings fallidos incluso atacando la zona.
Los resultados de 2025 —un promedio de bateo de .198 permitido y la quinta mayor diferencia entre tasa de ponches y bases por bolas— no fueron casualidad. Si Woo sigue ganando confianza con sus lanzamientos rompientes, podría meterse de lleno en la pelea por el Cy Young.
Dylan Cease, SP, Blue Jays
Dylan Cease es una paradoja sobre la lomita. El derecho de 30 años registró en 2025 la tercera tasa más alta de ponches y también de bases por bolas entre abridores. Desde que se convirtió en abridor de tiempo completo en 2021, Cease lidera MLB en ponches, boletos y wild pitches.
Su filosofía de vivir y morir con su stuff lo ha convertido en una versión beisbolera de Jekyll y Hyde, pero no hay duda de que el lanzador de los Blue Jays posee uno de los repertorios más explosivos del juego.
Cease, quien ya terminó segundo y cuarto en votaciones previas al Cy Young, podría volver a competir seriamente por el premio en su nueva casa, Toronto.
Cy Young de la National League
El favorito: Paul Skenes
Skenes, quien presume una efectividad de 1.96 y 386 ponches en 320 ⅔ innings de por vida, es uno de apenas ocho lanzadores en la historia que han ganado tanto el premio al Rookie of the Year como el Cy Young a lo largo de sus carreras.
Los caballos negros
Spencer Strider, SP, Braves
Las cirugías de codo truncaron las temporadas 2024 y 2025 de Strider. Pero su campaña All-Star de 2023 fue una muestra clara de lo que puede llegar a ser. Apoyado casi exclusivamente en su letal combinación de recta y slider, Strider desapareció bates a un ritmo descomunal, como lo reflejan su 36.8% de tasa de ponches (la más alta de MLB) y su 18.9% de swinging strike rate.
Cuando ha estado sano, la ERA de Strider ha sido mejor que su FIP (Fielding Independent Pitching), en gran parte por las condiciones amigables para los bateadores en Truist Park y una defensiva de los Braves por debajo del promedio. Si logra mantenerse saludable y recibe algo más de apoyo defensivo en Atlanta, Strider podría rebotar y ganar el primer Cy Young de su carrera.
Jacob Misiorowski, SP, Brewers
La dependencia de Misiorowski en la pura potencia —su recta promedia 99.3 mph y su slider alcanza las 94.1— podría convertirlo en un riesgo de lesiones a lo largo de su trayectoria, pero también le otorga uno de los arsenales más filosos de MLB.
Fue el primer pitcher desde 1900 en permitir menos hits que victorias en sus primeras dos aperturas de Grandes Ligas. Aunque sus problemas de comando pueden provocar campañas irregulares, su capacidad élite para fallar bates le da un techo tan alto como el de cualquier abridor en el juego y la posibilidad de dar un salto tipo Skenes en su segundo año.
Shohei Ohtani, SP, Dodgers
Dado el excedente de abridores que tienen los Dodgers, no existe necesidad de sobreutilizar a Ohtani como pitcher. Por ello, probablemente no tendrá tantas aperturas como los principales favoritos al Cy Young de la NL. Aun así, Ohtani ya ha coqueteado con este premio.
En 2022 —su última temporada completa como abridor— lideró la American League en tasa de ponches y se ubicó dentro del top cinco en victorias, ERA, FIP, swinging strike rate y WAR. Terminó cuarto en la votación al Cy Young.
Para un jugador que parece haberlo logrado todo en MLB, el Cy Young es el gran objetivo pendiente. Puede parecer un tiro largo, pero dudar de Ohtani siempre es una apuesta arriesgada.
Rookie of the Year de la American League
El favorito: Trey Yesavage
Yesavage apenas suma ocho aperturas como profesional (temporada regular y playoffs), pero su deslumbrante actuación en postemporada lo coloca, desde ahora, en el asiento del conductor rumbo a este premio.
Los caballos negros
Carter Jensen, C, Royals
Jensen, catcher y principal prospecto del sistema de los Royals, todavía no tiene el camino más despejado hacia turnos constantes en Grandes Ligas, especialmente después de que el club acordó en noviembre un contrato de dos años con el veterano Salvador Perez.
Sin embargo, Kansas City ha buscado en años recientes darle más descansos a Perez, quien cumplirá 36 años en mayo, utilizándolo como primera base o designado. Eso abre la puerta para Jensen, quien bateó .290/.377/.501 en 111 juegos entre Double-A y Triple-A, antes de registrar un OPS de .941 en una breve estancia de 20 partidos en MLB durante 2025.
Si a eso se le suma que es un receptor sólido encuadrando pitcheos y cuenta con un brazo por encima del promedio, los ingredientes están ahí para una campaña de ROY en la AL.
Connelly Early, SP, Red Sox
Early, ascendido en septiembre pasado, empató el récord de los Red Sox con 11 ponches en su debut en MLB ante los A’s. Luego sostuvo el nivel en la recta final rumbo a los playoffs e incluso abrió un juego de octubre frente a los Yankees.
Early es una rareza en la era de la alta velocidad: su recta promedió 93.4 mph, apenas en el percentil 39. Pero no hay que dejarse engañar, ya que tiene múltiples armas para atacar a los bateadores.
Su four-seamer luce más rápida gracias a un punto de liberación cercano al plato, y la complementa con curva, cambio, sinker, slider y sweeper. Puede conseguir outs tanto por la vía del ponche como del rodado, un perfil que podría impulsarlo seriamente en la carrera por el ROY.
Chase DeLauter, OF, Guardians
Los jardineros de los Guardians aportaron un total de -5.3 Wins Above Replacement la temporada pasada —28º en MLB— y solo un jugador de ese grupo, Steven Kwan, tiene asegurado un puesto titular en el jardín izquierdo.
Eso deja vacantes en el center field y el right field, posiciones donde DeLauter, el segundo prospecto mejor rankeado de la organización, encaja perfectamente.
Con sus 6’3” de estatura y 235 libras, DeLauter combina poder y contacto con una disciplina notable en el plato —.384 de OBP en tres temporadas de ligas menores—. Cleveland confió tanto en él que lo incluyó en la alineación para su debut en MLB durante un juego de playoffs de ganar o morir. Ahora tendrá la oportunidad de impactar a tiempo completo en las Grandes Ligas.
Rookie of the Year de la National League
El favorito: Nolan McLean
La efectividad de 2.06 de McLean en ocho aperturas, en plena pelea por la postemporada en 2025, tiene al joven as de los Mets perfilado para llevarse este premio en 2026.
Los caballos negros
Konnor Griffin, SS, Pirates
Griffin, de apenas 19 años, ha disputado solo 122 juegos en ligas menores entre Single-A y Double-A, pero su talento ha sido evidente pese a la experiencia limitada. Bateó para .333/.415/.527 y se robó 65 bases.
El principal prospecto del béisbol podría ser un tiro largo para arrancar la temporada con los Pirates, pero si lo consigue, existe la posibilidad de que su perfil de cinco herramientas le permita adaptarse más rápido a las Grandes Ligas que otros novatos.
E incluso si no rompe el campamento con el equipo grande, a los Pirates podría resultarles complicado mantenerlo alejado de MLB por mucho tiempo, lo que abre la puerta a que —en algún punto— tenga el impacto suficiente para ganar este galardón.
Moises Ballesteros, C/DH, Cubs
Con 21 años, Ballesteros se ganó una oportunidad importante tras impresionar durante buena parte de la temporada pasada en Triple-A, al grado de batear como cuarto en el orden cuando las lesiones golpearon al outfield de Chicago en septiembre.
“Le pedimos mucho”, dijo Counsell en enero. “Creo que eso es una muestra de la gran confianza que tenemos en un bateador joven. Nos mostró bastante”.
Fueron apenas 20 juegos, pero Ballesteros registró un OPS de .868. El jugador de 22 años, con capacidad para jugar como catcher, primera base y jardinero, tiene múltiples caminos para encontrar tiempo de juego este año, además de turnos como designado. Bateando dentro de una alineación poderosa de los Cubs, Ballesteros podría producir números importantes.
Carson Benge, OF, Mets
Tras el traspaso de Brandon Nimmo, los Mets tienen una vacante en el jardín izquierdo, un puesto por el que Benge competirá durante el spring training.
El prospecto número 16 de MLB escaló posiciones de forma notable la temporada pasada, llegando hasta Triple-A después de solo 16 juegos en Single-A en 2024. Y pese a sus dificultades en ese nivel, el jugador de 22 años siguió conectando la bola con fuerza y mostrando un conjunto de habilidades por encima del promedio.
Benge tendrá competencia por el puesto titular en el left field de New York, pero si logra ganar esa batalla, podría meterse de lleno en la pelea por el Rookie of the Year.