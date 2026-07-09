Cinco All-Stars de MLB con más probabilidades de ser cambiados de equipo esta temporada
Los rosters de la Liga Americana y la Liga Nacional para el 96.º Juego de Estrellas ya fueron anunciados. El Clásico de Media Temporada se disputará a las 8:00 p.m. ET del 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania. Entre los talentosos jugadores convocados hay 26 All-Stars por primera vez, múltiples futuros miembros del Salón de la Fama e incluso algunos posibles candidatos a ser traspasados antes de la fecha límite de cambios.
Dentro de este último grupo, hay varios All-Stars que tienen más probabilidades que otros de cambiar de equipo antes del cierre del mercado, el próximo 3 de agosto.
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Estos son cinco All-Stars que tienen más posibilidades de vestir un uniforme distinto dentro de un mes.
Joe Ryan, SP, Twins
Ryan ha sido candidato a un traspaso desde hace un par de años, lo que habla tanto de la calidad de su pitcheo como de la relativa mediocridad que han atravesado los Twins. Minnesota vuelve a estar en esa situación, con marca de 44-47, aunque se encuentra a cuatro juegos del liderato divisional y a apenas juego y medio de un puesto de Comodín en una débil Liga Americana. Si finalmente se quedan cortos, Ryan, All-Star por segundo año consecutivo, representa su mejor activo para negociar. Su más reciente apertura ante los Yankees el domingo —siete entradas en blanco, tres imparables permitidos, nueve ponches y 17 swings fallidos provocados— es solo el ejemplo más reciente del porqué.
Mejores destinos: Cubs, Braves, Phillies
Michael Wacha, SP, Royals
Otro abridor proveniente de la División Central de la Liga Americana, Wacha fue nombrado All-Star por primera vez desde 2015 y es uno de apenas dos representantes de los Royals. Incluso en una Liga Americana notablemente débil, Kansas City, con marca de 36-54, difícilmente estará en posición de pelear por un boleto a los playoffs cuando llegue la fecha límite, a menos que protagonice una remontada al estilo de los Marlins. Por ello, sería conveniente que la directiva de Kansas City explorara un cambio por un jugador como Wacha, quien acaba de cumplir 35 años y no será agente libre sino hasta el final de la temporada 2028. Los abridores capaces de lanzar profundo en los juegos y ofrecer entradas de calidad, como Wacha —líder de la Liga Americana en innings lanzados—, son activos muy valiosos, especialmente para los equipos que compiten por el banderín.
Mejores destinos: Cardinals, Athletics, Blue Jays
Aroldis Chapman, RP, Red Sox
El lanzador zurdo de gran velocidad de los Red Sox tiene 38 años, pero ciertamente no lanza como si los tuviera. Chapman se ubica en el percentil 91 en velocidad promedio de recta, presume una efectividad de 2.10, una tasa de ponches del 30% y el séptimo mayor número de salvamentos en las Grandes Ligas. El cubano es All-Star por segundo año consecutivo con Boston, aunque este equipo de los Red Sox, con apenas un 17.7% de probabilidades de llegar a la postemporada, no parece encaminado al béisbol de octubre. El mercado de relevistas este año no luce especialmente sólido, por lo que Chapman podría darle a Boston un buen retorno si decide cambiarlo. Eso sí, no esperen que sea a los Yankees.
Mejores destinos: Brewers, Mariners, Rays
Luis Arráez, 2B, Giants
Quién lo hubiera imaginado. Arráez fue uno de los últimos jugadores en firmar este invierno, al acordar un contrato de un año y 12 millones de dólares con los Giants en febrero. No solo ha sido el bateador más consistente de San Francisco, sino que también ha jugado la mejor defensa de su carrera en la segunda base (11 outs above average) y fue nombrado uno de los dos All-Stars del equipo. Los Giants están jugando más como los Rockies que como un equipo de playoffs, y todo apunta a que sus veteranos están disponibles en el mercado. Sin embargo, es prácticamente un hecho que San Francisco no podrá desprenderse de algunos de sus contratos más pesados, por lo que un bateador de renta como Arráez, un sólido defensivo, que se embasa aproximadamente el 36% de las veces y presume la tasa de ponches más baja de las Grandes Ligas (4.1%), representa un candidato mucho más atractivo para los equipos interesados.
Mejores destinos: Rangers, Padres, Twins
Eduardo Rodríguez, SP, Diamondbacks
Confiando menos que nunca en su recta y utilizando más su cambio de velocidad, Rodríguez, All-Star por primera vez, ha sido discretamente uno de los mejores abridores de una Liga Nacional repleta de grandes lanzadores, al acumular el quinto mayor bWAR entre los pitchers de MLB. El menor uso de su recta, de hecho, ha hecho que ese lanzamiento sea más efectivo, convirtiendo a Rodríguez en uno de los pitchers más difíciles de batear. Ha limitado a sus rivales a un promedio de .219 y registra una efectividad de 2.25, la tercera mejor de la Liga Nacional. Los Diamondbacks, con marca de 44-45, ocupan el segundo lugar del Oeste de la Liga Nacional, pero están a 14 juegos y medio de los líderes Dodgers y a cuatro juegos de un puesto de Comodín. Todo indica que volverán a debatirse entre comprar o vender antes de la fecha límite, pero si deciden vender, Rodríguez tiene argumentos para ser el mejor abridor zurdo disponible, sin contar a Tarik Skubal.
Mejores destinos: Astros, White Sox, Cubs
Otros jugadores a seguir de cerca
Byron Buxton, OF, Twins; Hunter Goodman, C, Rockies; Mason Miller, RP, Padres
Es poco probable que estos otros All-Stars sean traspasados, pero considerando la posición de sus equipos, que rondan o están por debajo de .500, no pueden descartarse por completo como posibles candidatos a un cambio.