MLB: La candidatura de Carlos Beltrán al Salón de la Fama plantea un complejo dilema moral
De cara al anuncio de la clase del Salón de la Fama del Beisbol el 20 de enero, estaremos examinando los casos de candidatos destacados. Andruw Jones y Félix Hernández abrieron la serie, y ahora es el turno de Carlos Beltrán, un nominado de cuarto año que ha ido ascendiendo de manera constante rumbo a la inducción.
Hace muchos años, un gerente general que acababa de firmar a un agente libre muy costoso, con el empuje de la directiva, me expresó poco después ciertas dudas sobre esa contratación.
“Cuando firmas a alguien por ese tipo de dinero, deberías sentirte bien al respecto”, dijo el GM, quien tenía reservas sobre la personalidad del jugador y su encaje en el clubhouse.
El GM fue previsor. La firma no salió bien.
Siento lo mismo con la boleta del Salón de la Fama. Deberías sentirte bien al marcar la casilla junto al nombre de un jugador. Avalar el máximo honor para una carrera debería hacerse con gusto. La candidatura de Carlos Beltrán desafía ese principio. Es complicada y sin precedentes; un canario en la mina de carbón de la era tecnológica, incluso más enredada que la del legendario lanzador de spitball Gaylord Perry.
Beltrán es el jugador con más probabilidades de ser elegido el 20 de enero, cuando se den a conocer los resultados de la votación de la Baseball Writers Association of America. Es el candidato que regresa con mayor respaldo en una boleta sin debutantes de peso. El año pasado obtuvo 70.3% de los votos, a 19 sufragios del 75% requerido para la elección. Su tendencia ha sido al alza: de 45.5% en su primer año pasó a 57.1% en el segundo y a 70.3% el año pasado.
No hay un buen argumento para decir que las estadísticas de Beltrán no son dignas del Salón de la Fama, especialmente si se miden contra las tendencias modernas de votación. Fue como Andre Dawson con 545 juegos más en el jardín central y un mejor currículum de postemporada (aunque sin un MVP):
Jugador
OPS+
AVG
Hits
HR
RBI
SB
TB
Dawson
119
.279
2,774
438
1,571
314
4,787
Beltrán
119
.279
2,725
435
1,597
312
4,751
Dawson, Beltrán y Willie Mays son los únicos jugadores no vinculados con PEDs que alcanzaron 2,500 hits, 400 cuadrangulares y 300 bases robadas. Eran estrellas completas, capaces de vencer a los rivales de muchas maneras. Suma puntos extra para Beltrán su extraordinaria efectividad robando bases (86.4%, la mejor desde 1920 entre quienes tienen al menos 200 robos) y su desempeño en postemporada (OPS de 1.021, el octavo mejor entre quienes acumulan 100 apariciones en el plato), y queda claro que tuvo una carrera de Salón de la Fama.
Pero… hizo trampa. Beltrán no fue solo una pieza más del esquema de robo de señales —con golpes a un bote de basura— de los Astros de 2017. Fue el cerebro. Era un veterano respetado en su última temporada, con tanta influencia en ese clubhouse como cualquiera, y abusó de esa autoridad.
Beltrán y el receptor Brian McCann llegaron a los Astros en 2017 procedentes de los Yankees. Beltrán les dijo a sus compañeros en Houston que estaban “atrasados” en aquellos días del Lejano Oeste, cuando analistas expertos en video y computadoras desarrollaban las artes oscuras para ganar ventaja. Beltrán llevó todo a un nuevo nivel. Ayudó a idear un sistema de retransmisión más rápido para el robo de señas en tiempo real: instalar un monitor cerca del dugout de Houston. Con una señal en vivo desde una cámara en el jardín central, un jugador de los Astros podía alertar al bateador sobre lo que venía mediante el código audible de golpear un bote de basura.
Por deplorables que hayan sido las acciones de Beltrán, nunca se hizo plenamente responsable de ellas. Mintió cuando le dijo al New York Post que no estaba al tanto del uso de una cámara en el jardín central para robar señas. Y no se quedó ahí. Estiró la mentira al afirmar que los Astros “ponían mucho orgullo en estudiar a los pitchers [en] la computadora… Esa es la única tecnología que uso y entiendo”.
Por favor. Sonó demasiado a los usuarios de PEDs presumiendo lo “duro” que entrenaban en el gimnasio. Nadie quiere que sus logros se consideren ilegítimos, y por eso mienten, confunden y desvían la atención de la verdad.
Los Mets contrataron a Beltrán como su manager en 2020, pero cuando estalló el escándalo y MLB lanzó su investigación, Beltrán supo que su mentira no se sostendría. Él y los Mets “decidieron separarse de mutuo acuerdo”. Beltrán emitió un comunicado en el que señaló: “A lo largo de mis 20 años en el beisbol, siempre me he enorgullecido de ser un líder y de hacer las cosas de la manera correcta, y en esta situación fallé. Como jugador veterano del equipo, debí haber reconocido la gravedad del asunto y lamento profundamente las acciones que se tomaron.
“Soy un hombre de fe e integridad, y lo que ocurrió no reflejó esas características que son tan importantes para mí y para mi familia. Lo siento mucho”.
En abril de 2022, cinco años después del escándalo, Beltrán concedió su primera entrevista sobre el tema a la cadena YES. Asumió responsabilidad por sus actos, pero aun entonces, cuando los hechos del esquema ya habían quedado plenamente expuestos, culpó a otros.
“Mucha gente siempre me pregunta por qué no lo detuviste”, dijo. “Y mi respuesta es: no lo detuve de la misma manera que nadie lo detuvo. Esto estaba funcionando para nosotros. ¿Por qué vas a parar algo que te está funcionando? Así que, si la organización nos hubiera dicho algo, lo habríamos detenido con toda seguridad”.
Pero sí le pidieron que se detuviera. McCann le dijo que parara a mitad de la temporada, según The Athletic, que citó a una fuente afirmando que Beltrán “lo ignoró y pasó por encima de todos”, lo que ayuda a explicar por qué lo apodaban The Godfather.
El manager, A.J. Hinch, rompió un monitor como señal a sus jugadores de que no aprobaba el arreglo.
Y aun así, Beltrán continuó con la práctica, que se mantuvo durante la postemporada, mientras los Astros ganaban la World Series.
Yo no voté por Beltrán en su primer año en la boleta. Fue un castigo pequeño, sin duda, pero no podía votar por él como un Salón de la Fama de primera votación —un título no oficial cargado de un honor adicional— como si nada hubiera pasado. Después de eso, sí voté por él.
Estudié el caso de Perry, quien mientras jugaba escribió un libro admitiendo el uso de la spitball, aunque después fingió que esa confesión solo era una artimaña para aumentar la paranoia de los bateadores al enfrentarse a su sinker endemoniado. Perry ganó 314 juegos. Necesitó tres intentos para ser elegido, pero debutó con un sólido 68% en una boleta en la que también debutaban Johnny Bench, Carl Yastrzemski y Ferguson Jenkins.
Hubo poca resistencia hacia él por hacer trampa. Steve Jacobson, de Newsday, emitió su voto por Perry explicando: “Perry usó lo que le permitían usar y sacó outs; esas eran las reglas”.
En su ceremonia de inducción, Perry contó la historia de cómo comenzó a usar la spitball. El manager de los Giants, Alvin Dark, lo metió a lanzar en la entrada 13 del segundo juego de una doble cartelera contra los Mets en 1964. Perry había calentado en el bullpen lanzándole a un guardia de seguridad; los Giants se habían quedado sin catchers.
“Es momento de ponerle algo a la pelota”, le dijo Dark a Perry, quien ya había estado trabajando en su lanzamiento ilegal.
Perry había sido un pitcher mediocre en un rol híbrido: marca de 6–8 y efectividad de 4.50 en 53 juegos de por vida. Ese día lanzó 10 entradas sin permitir carrera. A partir de esa joya como relevista, Perry permitió solo dos carreras limpias en sus siguientes 43 innings. Su carrera se transformó.
Alterar la pelota era algo común en la época de Perry. Él lo hizo durante más tiempo y de forma más famosa que la mayoría, y fue el único que incluso sacó provecho editorial con un libro. La diferencia: lo que hizo Beltrán sacudió incluso a sus propios colegas. Sí, en 2017 los equipos estaban paranoicos con el robo de señas. Pero nadie más fue tan audaz como para colgar un monitor cerca del dugout y marcar un código a golpes en un bote de basura.
Beltrán creó un terreno de juego desigual, un cargo que también utilizo contra los usuarios de PEDs. ¿Es lo mismo? No. En la votación al Salón de la Fama, hay que evaluar los méritos de cada caso. Hacer trampa en el beisbol no es más uniforme que violar la ley en una sociedad civil, razón por la cual existen faltas menores y delitos graves, así como jueces y jurados.
El uso de PEDs es una forma de trampa más grave que lo que hizo Beltrán. Implica el uso ilegal de sustancias controladas a nivel federal, riesgos físicos y un tabú profundamente arraigado en la cultura deportiva, que se remonta a Ben Johnson en 1988 e incluso antes. Las sanciones establecidas por MLB para el uso de PEDs son mucho más severas que las impuestas por el robo ilegal de señas, lo que refleja las diferencias de gravedad entre estas conductas.
Entiendo perfectamente y respeto por qué algunos votantes no votarán por Beltrán. Rompió un código sagrado, aunque no escrito, del juego al competir de manera desleal. Debía saber, mientras lo hacía, que estaba muy mal. Y no, no me sentí particularmente bien al marcar la casilla junto a su nombre, pero lo volví a hacer.
Incluso si Beltrán termina siendo elegido, eso no significa que su trampa sea olvidada o justificada. Forma parte del primer párrafo de su legado. Cuando Perry fue elegido, el Salón hizo una referencia cómplice en su placa a su habilidad para “jugar juegos mentales con los bateadores a través de una serie de rituales en el montículo”.
El propio Perry, con sus palabras al ser elegido, admitió haber sido “un forajido en todo el sentido de la palabra”. Beltrán, para siempre un forajido más, podría pronto unirse a él en Cooperstown.