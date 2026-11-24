Seiya Suzuki debería ser uno de los jugadores más cotizados en la agencia libre de MLB este invierno, especialmente en un panorama en el que ha sido más difícil encontrar bateadores derechos con poder. El ex jardinero de los Cubs rechazó la oferta calificada del equipo y optó por probar suerte en el mercado abierto, después de la que fue su mejor temporada en MLB.

En 2026, su quinta campaña en MLB, Suzuki conectó 26 cuadrangulares, produjo 86 carreras y registró un OPS de .841 y 5.1 bWAR. Entre los bateadores exclusivamente derechos, su OPS de .841 fue el sexto mejor de MLB, y fue uno de los siete bateadores derechos de toda la liga que conectaron más de 30 dobles y al menos 25 cuadrangulares.

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Aunque Suzuki es conocido principalmente por su capacidad ofensiva, el jugador de 32 años también se ha convertido en un jardinero derecho sólido. En 2026, registró cinco outs por encima del promedio y cuatro carreras salvadas, según Statcast. Se trata de una mejora notable a la defensiva, considerando que durante la mayor parte de su carrera en MLB ha sido un defensor por debajo del promedio.

Desde que llegó a Estados Unidos después de destacar en la NPB de Japón entre 2013 y 2021, Suzuki ha sido un bateador muy productivo. Ha registrado un OPS superior a .800 y conectado al menos 20 cuadrangulares en cada una de las últimas cuatro temporadas. En apenas cinco años, suma 113 jonrones y 382 carreras impulsadas. Su producción constante será valorada en el mercado abierto y se proyecta que reciba un contrato de entre cuatro y cinco temporadas, con un salario anual de entre 25 y 30 millones de dólares.

Suzuki debería despertar el interés de varios equipos que buscarán incorporarlo a sus filas. Estos son sus cinco mejores destinos en la agencia libre.

Blue Jays

La ofensiva de Toronto fue un desastre la temporada pasada, pero el equipo puede solucionar ese problema este invierno con una fuerte inversión en un jugador como Suzuki. Los Blue Jays se liberan esta temporada baja de los contratos de varios veteranos, como Max Scherzer, George Springer, Kevin Gausman y Shane Bieber, por lo que estarán preparados para gastar a lo grande con el objetivo de reconstruir una alineación que produjo la menor cantidad de carreras y conectó menos cuadrangulares que cualquier otro equipo de MLB la temporada pasada. Suzuki sería una incorporación enorme para los Jays, que necesitan reforzar sus jardines, y podrían apoyarse en su producción ofensiva constante para regresar a la postemporada en 2027, después de quedarse fuera el año pasado tras su aparición en la Serie Mundial. Según los informes, Toronto estuvo entre los finalistas por Tarik Skubal, así que, después de quedarse sin el as que terminará con los Mets, quizá los Jays estén dispuestos a hacer todo lo posible por conseguir a Suzuki.

Padres

La nueva directiva de los Padres ha indicado que está lista para ser agresiva esta temporada baja, y podría mejorar considerablemente la alineación al incorporar a Suzuki. La ofensiva de San Diego se ubicó en la parte media de la liga en OPS (18.º), cuadrangulares (14.º) y carreras anotadas (15.º) el año pasado. Un bateador como Suzuki podría ser justo lo que necesita para aportar la producción que hace falta en la parte central de la alineación, detrás de Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Manny Machado. Suzuki podría pasar al jardín izquierdo para cubrir una necesidad de los Padres, o el equipo podría convertirlo en su jardinero derecho titular y devolver a Tatis al cuadro interior.

Mariners

Con la inminente salida de Randy Arozarena como agente libre, los Mariners podrían replicar prácticamente su producción ofensiva al hacer un esfuerzo agresivo por contratar a Suzuki. Arozarena y Suzuki son considerados ampliamente los mejores bateadores derechos disponibles en el mercado este invierno y, si el primero firma con otro equipo, Seattle, que sin duda necesita reforzar su alineación, podría reemplazarlo con Suzuki. Los Mariners ocuparon el puesto 27 en OPS y el 28 en carreras anotadas la temporada pasada, por lo que será fundamental que el equipo recupere su producción ofensiva este invierno. Suzuki también podría ayudarlos a mejorar a la defensiva, al ocupar el jardín derecho junto a Julio Rodríguez en el central. Después de adquirir al tercera base ganador del Guante de Oro, Maikel Garcia, procedente de los Royals, Seattle debería mantener su agresividad esta temporada baja mientras busca ganar la AL West en 2027.

White Sox

Mientras los White Sox buscan aprovechar la exitosa temporada 2026, en la que tuvieron una inesperada participación en los playoffs, podrían considerar a Suzuki como una opción para mejorar su alineación. Chicago se deshizo de los 25.5 millones de dólares que tenía previsto pagarle a Luis Castillo este año al intercambiarlo con los Rockies, y podría utilizar ese poder adquisitivo adicional para intentar contratar a Suzuki. El jugador de 32 años batea para un promedio alto, llega a base con facilidad y produce tanto contra lanzadores zurdos como derechos. Los White Sox son uno de los equipos más jóvenes de MLB, por lo que incorporar al veterano jardinero podría ser una excelente manera de añadir estabilidad y experiencia a una alineación que busca construir sobre la sólida temporada 2026.

Phillies

Los Phillies necesitan un bateador derecho de calidad después de ocupar el último lugar en OPS y el puesto 25 en hits la temporada pasada cuando tenían a un bateador derecho en el plato. Los jardines de Philadelphia también fueron una de sus principales debilidades el año pasado, otro problema que un jugador como Suzuki podría solucionar. Las mejoras defensivas que mostró la temporada pasada le permitirían jugar de tiempo completo en el jardín derecho, dejando libre el puesto de bateador designado para Kyle Schwarber. Si los Phillies están dispuestos a competir económicamente por Suzuki, sería una sólida solución para algunas de sus debilidades ofensivas más evidentes, además de mejorar la defensa del equipo, que fue un problema importante la temporada pasada.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/11/2026, traducido al español para SI México.