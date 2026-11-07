Ranking de los 10 principales candidatos a ser intercambiados durante la offseason de MLB

Aunque la temporada 2027 de MLB está lejos de estar garantizada, debido a que las amenazas de un paro laboral se ciernen sobre la liga, la offseason ya está aquí. Independientemente de cuándo, y posiblemente de si comienza la temporada del '27, los equipos seguirán activos durante el receso. Se presentarán ofertas calificadas, se contratarán agentes libres y se concretarán intercambios mientras las franquicias se preparan para la siguiente campaña.

También podría haber grandes nombres en el mercado de cambios durante esta offseason, pues varios jugadores destacados entrarán en la última temporada de sus contratos actuales. Si sus respectivos equipos no creen que podrán renovarlos, o simplemente no están dispuestos a hacerlo, un intercambio podría estar en el horizonte. Vamos a analizar a los 10 principales candidatos a ser intercambiados durante esta offseason y a evaluar posibles destinos para cada jugador. Pero hay que dejar algo claro: no todos estos peloteros serán intercambiados y es muy probable que ni siquiera la mitad lo sean. Sin embargo, los equipos seguramente preguntarán por su disponibilidad y explorarán las posibilidades para ver si pueden llegar a un acuerdo y concretar una operación.

Te puede interesar: William Contreras y Jackson Chourio, el poder venezolano que llevó a los Brewers a ganar la Serie Mundial

10. Jeremy Peña, SS de Astros

Los Astros dejaron pasar la oportunidad de asegurar a Peña con un contrato a largo plazo y ahora podrían buscar intercambiarlo para fortalecer un sistema de sucursales que se encuentra entre los peores de MLB. Si Houston hubiera actuado con mayor anticipación, podría haberlo firmado con un contrato multianual antes de la temporada 2026. En cambio, decidió esperar, lo que únicamente provocó que su precio aumentara. A punto de entrar en su último año de arbitraje salarial, Peña viene de una buena temporada en la que registró un WAR de 3.7 en 112 partidos. Igualó la mejor marca de su carrera con 22 jonrones y sumó 56 carreras impulsadas, 12 bases robadas y un OPS de .802. Peña no ha terminado ninguna de sus cinco temporadas en MLB con un WAR inferior a 3.7. Tuvo algunas dificultades a la defensiva en 2026, pero históricamente ha sido una presencia confiable en el shortstop de Astros e incluso ganó un Guante de Oro en su año de novato.

Posibles equipos interesados: Braves, Blue Jays, Red Sox

9. Joe Ryan, SP de Twins

El nombre de Ryan ha aparecido en rumores de intercambio durante las últimas temporadas y su futuro en Minnesota volverá a estar en duda este invierno. El pitcher de 30 años entrará en su último año de arbitraje salarial después de que Twins rechazara la opción mutua incluida en su contrato, por lo que el equipo podría buscar obtener algo a cambio de su destacado abridor mientras todavía puede hacerlo. Si la franquicia no tiene intención de ofrecerle un contrato a largo plazo, o Ryan indica que no está interesado en renovar con Twins, existe una posibilidad real de que Minnesota busque intercambiarlo durante la offseason. 2026 no fue la mejor temporada de Ryan, pero aun así registró una efectividad de 3.79, con 159 ponches y 31 bases por bolas en 144 entradas y dos tercios. Fue elegido al All-Star Game en cada una de las últimas dos temporadas, por lo que seguramente tendrá varios pretendientes entre los equipos que buscan fortalecer su rotación de abridores.

Posibles equipos interesados: Mets, Red Sox, Cubs

8. Ketel Marte, 2B de Diamondbacks

No sería una gran sorpresa ver a Marte intercambiado durante esta offseason, después de varias temporadas frustrantes con Diamondbacks. El dominicano acaparó titulares en agosto luego de no presentarse a un partido en Boston, situación que llevó a Arizona a colocarlo en la lista restringida. No fue la primera vez que Marte no se presentó con el equipo sin avisar previamente, y esto podría ser lo que provoque el final de su etapa con la organización. Marte todavía tiene cuatro temporadas pendientes de su contrato de seis años y 116.5 millones de dólares, además de una opción de jugador por 11.5 millones para 2031. Debido al control que el equipo tiene sobre él gracias a su contrato, D-Backs probablemente exigiría un precio elevado por el jugador de 33 años, pero eso no significa que esté fuera del alcance de otros equipos durante la offseason. Marte registró un WAR de 2.2 en 2026, con 22 jonrones, 76 carreras impulsadas y un OPS de .748. Como segunda base ambidiestro, Marte ha acumulado un WAR de 18.5 y conectado 111 jonrones en las últimas cuatro temporadas.

Posibles equipos interesados: Red Sox, Tigers, Yankees

7. Zach Neto, SS de Angels

Neto será uno de los nombres más solicitados en las conversaciones de intercambio durante esta offseason. Angels tendrá una nueva directiva y podría buscar iniciar una reconstrucción total, escenario en el que Neto sería su pieza de intercambio más valiosa. El jugador de 25 años se ha mantenido entre los mejores shortstops de MLB durante los últimos años. Ha acumulado un WAR de 15.6 en las últimas tres temporadas, periodo en el que ha conectado 76 jonrones y producido 216 carreras. Su defensa en el shortstop no es de élite, por lo que cualquier equipo interesado podría buscar trasladarlo a la segunda base. Neto estará bajo el control del equipo hasta la temporada 2029, así que tendrá un precio elevado en cualquier intercambio durante esta offseason.

Posibles equipos interesados: Yankees, Red Sox, Braves, Rays

6. Mason Miller, RP de Padres

Con varias necesidades evidentes que atender en el roster, Padres podría decidir desprenderse del cerrador estelar por el que pagó tanto para adquirirlo hace apenas un par de temporadas. Conseguir un pitcher abridor listo para integrar la rotación será fundamental durante esta offseason, especialmente después de que Michael King decidió salirse de su contrato. Si el precio por conseguirlo es intercambiar a Miller, esa podría ser la mejor ruta para Padres. Sin duda, Miller es uno de los mejores cerradores de MLB, si no es que el mejor. Su recta supera las 100 millas por hora y ni siquiera es su mejor lanzamiento. San Diego podría obtener una gran cantidad de talento a cambio de Miller y, con otras piezas sólidas en el bullpen, aprovechar su valor para conseguir un abridor de primer nivel podría ser una opción viable. Miller registró una efectividad de 1.67, con 129 ponches en 70 entradas, además de sumar 38 salvamentos.

Posibles equipos interesados: Yankees, Pirates, Mariners

5. William Contreras, C de Brewers

Al igual que Kenneth Walker III en la NFL, el vigente MVP de la Serie Mundial podría cambiar de equipo poco después de conquistar el campeonato con Brewers. Contreras es una pieza fundamental de este equipo de Milwaukee, pero entrará en su último año bajo el control del club, lo que podría llevar a Brewers a desprenderse de él durante la offseason. Es una estrategia que hemos visto adoptar a Milwaukee en los últimos años, con el intercambio de Freddy Peralta durante la offseason pasada como ejemplo reciente. Mientras Brewers busca mantener bajos los costos de su roster, es posible que Contreras no consiga de la franquicia el tipo de contrato que busca, lo que podría llevar al equipo a obtener algo a cambio de él cuando su valor esté en lo más alto. Contreras tuvo una sólida temporada regular en 2026, con 18 jonrones, 94 carreras impulsadas y un OPS de .758, además de mostrar una excelente defensa detrás del plato. Sin embargo, si Milwaukee lo intercambia, se quedaría corto de opciones en la receptoría y necesitaría buscar a otro catcher que lo sustituya, pues no tiene prospectos de ligas menores listos para ocupar su lugar.

Posibles equipos interesados: Yankees, Cubs, Astros

4. Drew Rasmussen, SP de Rays

Después de la mejor temporada de su carrera en 2026, Rays tendrá que pagarle a Rasmussen 20 millones de dólares en 2027, una cifra que probablemente supera lo que están dispuestos a ofrecerle al destacado pitcher derecho. Rasmussen se ha ganado ese salario, pero como Rays suele buscar mantener bajos sus costos, quizá no encaje en sus planes a futuro. Una posibilidad sería reestructurar su contrato, darle más años a cambio de un salario anual promedio menor, pero también podría concretarse un intercambio. El jugador de 31 años registró una efectividad de 2.67 en 30 aperturas esta temporada, con 174 ponches y apenas 32 bases por bolas en 172 entradas. Ha demostrado que puede ser el as de la rotación de un equipo contendiente y Rays podría obtener una gran cantidad de talento a cambio del abridor All-Star si decide iniciar conversaciones para intercambiarlo.

Posibles equipos interesados: Mets, White Sox, Cubs

3. CJ Abrams, 2B de Nationals

El nombre de Abrams apareció antes de la fecha límite de intercambios de este año, pero finalmente permaneció con Nationals. Sin embargo, cambió de posición y pasó del shortstop a la segunda base después de tener dificultades en su puesto original. A la ofensiva, Abrams es uno de los mejores. En 2026 estableció marcas personales con un OPS de .834, 33 jonrones y 106 carreras impulsadas. También robó 34 bases y conectó 30 dobles. Adquirir a Abrams tendría un costo considerable, tomando en cuenta que está bajo contrato hasta la temporada 2028 y que, a sus 26 años, es uno de los mejores jugadores ofensivos de MLB. Washington no tendrá ninguna presión para intercambiarlo debido a su situación contractual, pero recibiría una enorme cantidad de talento que podría convencerlo de desprenderse de Abrams.

Posibles equipos interesados: Yankees, Red Sox, Mariners

2. Ronald Acuña Jr., RF de Braves

Braves ejerció la opción del club incluida en el contrato de Acuña, por lo que tendrá que pagarle 17 millones de dólares en 2027, el último año de su vínculo. Sin embargo, es posible que ya haya disputado su último partido en Atlanta, después de que los aficionados lo abuchearan cuando salió del campo durante la Serie Divisional de la Liga Nacional. Acuña ha tenido problemas con las lesiones durante los últimos años, pero cuando está saludable es uno de los mejores jugadores de MLB. Aun así, no ha disputado más de 107 partidos en una temporada desde 2023 y Braves podría buscar concretar un intercambio antes de que posiblemente se marche como agente libre al terminar la próxima campaña. La temporada pasada, Acuña conectó 20 jonrones, produjo 55 carreras y registró un OPS de .796 en 107 partidos. Tiene un brazo y una velocidad de élite en el jardín derecho, por lo que habría muchos equipos dispuestos a apostar por él y por su contrato accesible, especialmente si consideran que estaría dispuesto a firmar una extensión.

Posibles equipos interesados: Phillies, Mariners, Royals, Pirates

1. Elly De La Cruz, SS de Reds

De La Cruz es uno de los jugadores más electrizantes de MLB, pero Reds no tiene un historial destacado de ofrecer extensiones de contrato millonarias, lo que podría abrir la puerta a un intercambio de gran impacto durante la offseason. Con apenas 24 años, De La Cruz todavía tiene algunos años bajo el control del equipo antes de llegar a la agencia libre, por lo que Cincinnati no tendrá prisa por intercambiarlo. Sin embargo, otros equipos seguirán de cerca su situación y quizá busquen convencerlo de dejar Reds durante esta offseason, aunque para conseguirlo tendrían que ofrecer una enorme cantidad de prospectos y talento listo para jugar en MLB. De La Cruz estableció marcas personales en 2026 con 30 jonrones, 72 bases por bolas y un OPS de .880. Además, ha reducido ligeramente sus ponches mientras continúa desarrollándose a la ofensiva. Tiene uno de los brazos más potentes entre los shortstops de toda la liga y firmó una campaña defensiva impresionante, con siete outs por encima del promedio.

Posibles equipos interesados: Dodgers, Red Sox, Rays, Yankees

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/11/2026, traducido al español para SI México.