Los cinco mejores (y peores) inicios para jugadores de MLB en nuevos equipos
El mantra común entre los aficionados del beisbol en esta época del año, sin importar cómo esté rindiendo su equipo favorito, es simple: “Es temprano”. Y aun así, aquí estamos, todavía en abril, con vacantes de manager en dos de los puestos más mediáticos del béisbol. Ya sea positivo o negativo, todos estos juegos cuentan igual en el balance final.
Al observar la liga, decenas de jugadores de renombre cambiaron de uniforme en esta offseason. Y mientras algunos se han adaptado rápidamente a sus nuevas ciudades, otros todavía están tratando de familiarizarse con su entorno.
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Sí, aún es temprano, pero no demasiado como para hacer un balance de los mejores (y peores) inicios de temporada para caras conocidas en nuevos destinos.
Todas las estadísticas están actualizadas al inicio de los juegos del miércoles.
Mejores debuts
Dylan Cease, SP, Toronto Blue Jays
Recién firmado con el contrato más grande en la historia de los Blue Jays, Cease ha lucido eléctrico en sus primeras seis aperturas en Toronto. Su tasa de ponches (35.5%) es la segunda más alta, solo detrás de la de Milwaukee con Jacob Misiorowski, y ha permitido dos carreras o menos en cinco de sus seis salidas hasta ahora. La eficiencia de pitcheo sigue siendo un problema para el lanzador de 30 años—su tasa de boletos ha subido a 12.3%, la más alta desde 2020, y solo ha completado seis entradas una vez hasta el momento. Para alcanzar un verdadero estatus de as, necesitará evitar regalar bases y trabajar más profundo en los juegos. Si lo logra, Cease estará en la conversación como uno de los mejores pitchers de la liga.
Munetaka Murakami, 1B, Chicago White Sox
El estatus de Murakami como un bateador de poder temible se forjó durante sus años dominando la NPB de Japón antes de su llegada a Estados Unidos. Las dudas sobre su capacidad para hacer contacto consistente lo llevaron a firmar un contrato de dos años y $34 millones con los White Sox, y tras su primer mes en Chicago, eso luce como una ganga.
Al inicio de la jornada del miércoles, Murakami está empatado con Aaron Judge en el liderato de cuadrangulares de la liga (12). Sí, se poncha bastante (su tasa de 34.4% es la octava más alta entre bateadores calificados), pero también ha mostrado buen control de la zona de strike, con una tasa de swings a lanzamientos fuera de la zona (22.2%) que lo coloca en el percentil 85 entre todos los bateadores. Y cuando hace contacto, es contundente, con una velocidad promedio de salida de 95 mph y una tasa de barriles de 21.9%. Seguramente los pitchers ajustarán su forma de enfrentarlo, pero si había dudas sobre la capacidad del jugador de 26 años para ser un bateador de impacto en MLB, han sido despejadas con autoridad.
Luis Arraez, 2B, San Francisco Giants
Arraez tuvo que esperar un tiempo antes de firmar un contrato de un año y $12 millones con San Francisco en su primera incursión en la agencia libre, a pesar de un currículum que incluye tres títulos de bateo y un promedio de por vida de .317. Su falta de poder y una posición defensiva clara limitaron su mercado, y los Giants parecen ser los beneficiados.
Arraez eligió San Francisco en parte para tener la oportunidad de jugar como segunda base todos los días, y los primeros resultados han sido positivos. Statcast lo califica con seis Outs Above Average, el segundo mejor registro entre todos los segunda base, solo detrás de Nico Hoerner de los Cubs. Y ha mantenido su producción basada en el contacto, bateando .315/.345/.380 en 28 juegos. Si Arraez puede sostener estas mejoras defensivas, debería poder capitalizar mejor en su próxima incursión en el mercado.
Taylor Ward, LF, Baltimore Orioles
Ward se ha adaptado bien como primer bate en la alineación de los Orioles tras un canje en la offseason que lo llevó a Baltimore después de ocho temporadas con los Angels. Aunque su poder no ha aparecido de la misma forma que en su último año en Anaheim (cuando conectó un récord personal de 36 jonrones), ocupa el quinto lugar entre todos los bateadores con un porcentaje de embasado de .426. Su wRC+ de 152 sería, con facilidad, el mejor de su carrera. Gran parte de los bates importantes de Baltimore han comenzado lento (más sobre eso en un momento), pero si Ward mantiene este nivel, probablemente estará en base esperando a que el resto despierte.
Willson Contreras, 1B, Boston Red Sox
Ha sido una temporada desalentadora para los Red Sox que no parece que vaya a mejorar. Pero poca de esa culpa recae en Contreras, quien es uno de los pocos bateadores que generan temor en los pitchers rivales. Mientras Boston ocupa el último lugar de la Liga Americana en poder aislado (.120), Contreras es el único jugador del roster con un ISO superior a .200 (el promedio de la liga es .150). Está bateando .252/.371/.456 en la temporada, liderando a Boston en jonrones (seis), carreras anotadas (15) y carreras impulsadas (19). Aunque este momento parece el punto más bajo para una organización que alguna vez fue de élite, sería aún peor sin Contreras.
Peores debuts
Pete Alonso, 1B, Baltimore Orioles
Baltimore ocupa actualmente el puesto 15 en carreras por juego, una mejora respecto a la decepción del año pasado, pero aún muy por debajo de lo que el equipo esperaba tras firmar a Alonso por cinco años y $155 millones en esta offseason. Alonso ha jugado todos los partidos hasta ahora, pero todavía no logra arrancar, bateando .198 con apenas cuatro jonrones.
Los contratos de nueve cifras para inicialistas de poder que se extienden hasta mediados de sus 30 tienen un largo historial de envejecer mal, pero los Orioles probablemente no anticipaban un inicio tan lento desde el arranque. Sigue haciendo contacto sólido, pero su tasa de rodados es la más alta de su carrera (46.8%) y su porcentaje de batazos jalados es el más bajo (34.2%). Su velocidad de bate ha bajado ligeramente (73.9 mph frente a 75.3 en 2025), aunque aún se ubica en el percentil 74 entre todos los bateadores. Si Alonso logra ajustar para impactar la pelota más adelante en el plato y explotar su poder hacia su banda, los extrabases deberían empezar a llegar en racimos.
Bo Bichette, 3B, New York Mets
Bichette es uno de varios bateadores de los Mets que han arrancado en mala forma, contribuyendo a una ofensiva que ocupa el puesto 29 en carreras anotadas, último en porcentaje de embasado (.289) y último en wRC+ (80). Ha registrado una línea ofensiva de .237/.276/.331, casi idéntica a la que tuvo en su temporada 2024 marcada por lesiones.
No hay indicios de que Bichette no esté sano, y para que New York revierta su mala racha actual, necesitará recuperar su nivel cuanto antes. Se trata de un jugador que entre 2021 y ’23 tuvo una línea de .298/.339/.476 y un wRC+ de 125, promediando más de 662 apariciones al plato por temporada. Ese tipo de producción es fundamental para una alineación de los Mets que no contará con Francisco Lindor en el futuro cercano. Su promedio esperado de bateo (.288) y un BABIP de .286—50 puntos por debajo de su media de por vida—sugieren que viene una regresión positiva. Por el bien de los Mets, más vale que llegue pronto.
Tatsuya Imai, SP, Houston Astros
El proceso de adaptación de Imai a las Grandes Ligas ha comenzado de forma accidentada, tanto que incluso podría afectar la reputación de los Astros en Japón. El lanzador de 27 años se encuentra actualmente en la lista de lesionados por fatiga en el brazo, tras permitir siete carreras y otorgar 11 bases por bolas en sus primeros tres juegos. En Japón, Imai era un caballo de batalla, registrando una efectividad de 2.14 en 337 entradas entre 2024 y ’25, lo que le valió un contrato de tres años y $54 millones este invierno.
Mientras los Astros lidian con múltiples lesiones en su staff de pitcheo, el regreso de Imai al montículo (y, por supuesto, una mejora en su rendimiento) es vital para que el equipo se recupere de su lento inicio y vuelva a la pelea por los playoffs. Houston ocupa el último lugar de la liga con una efectividad de 5.96, lo que no respalda en absoluto a la ofensiva más productiva de la Liga Americana. El primer mes de Imai en MLB no ha salido según lo planeado. Ni él ni su nuevo equipo tendrán mucho margen para un periodo de adaptación gradual si quieren salvar su temporada 2026.
Marcus Semien, 2B, New York Mets
Incluye a Semien como otro bateador de los Mets que ha comenzado con problemas. El veterano segunda base vio iniciar su declive ofensivo la temporada pasada, cuando registró su wRC+ más bajo (89) desde su campaña de novato. Esa tendencia ha continuado al inicio de 2026: en 114 apariciones al plato, Semien tiene apenas un jonrón y seis extrabases, para una discreta línea de .214/.274/.291.
Semien ha visto cómo su tasa de swings fallidos ante rectas ha aumentado en cada uno de los últimos tres años, una señal preocupante para un jugador en su temporada de 35 años. Los primeros números sobre su valor defensivo también han comenzado a caer, sumando más evidencia de que está en medio de un declive difícil de revertir. Es un panorama inquietante para un jugador que aún tiene tres años y $75 millones restantes en su contrato.
Devin Williams, RP, New York Mets
Completando este trío de Mets que no han rendido, aparece Williams, un cerrador dos veces All-Star que ha caído de su pedestal y sigue buscando el camino de regreso a la élite. El trabajo de un relevista es, en esencia, una colección de muestras pequeñas, y hay una sensación clara de que juzgar a un jugador por apenas ocho entradas en la temporada puede ser exagerado. Dicho esto, los resultados han sido desastrosos: Williams ha permitido ocho carreras en sus últimas cinco apariciones (tres entradas), con cuatro bases por bolas y un jonrón permitido. A pesar de una temporada irregular con los Yankees el año pasado, Williams firmó un contrato de tres años y $51 millones con los Mets este invierno.
La mayor preocupación para el jugador de 31 años es que su alguna vez mítico cambio “Airbender” ha perdido su magia. Ha perdido casi cinco pulgadas de quiebre vertical inducido en ese lanzamiento y, aunque sigue generando swings fallidos, está siendo castigado cuando los bateadores hacen contacto: los rivales batean para .409 contra ese pitcheo en lo que va de la temporada. Sin su arma principal, Williams no es ni de cerca igual de efectivo. Hasta que recupere el control de ese lanzamiento que lo convirtió en estrella, a los Mets les esperan muchos novenos innings llenos de tensión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/04/2026, traducido al español para SI México.