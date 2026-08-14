Cinco movimientos de la fecha límite de MLB que ya están dando resultados
Ha pasado más de una semana desde la fecha límite de cambios de MLB, y una pregunta evidente permanece después de todo el movimiento: ¿cómo se están desempeñando estos jugadores con sus nuevos equipos? ¿Quiénes han tenido un buen comienzo?
Debido a que varios pitchers abridores todavía ni siquiera han realizado dos aperturas con sus nuevos equipos, nos enfocaremos en los bateadores, con una notable excepción colectiva. Habrá más sobre los lanzadores próximamente, pero por ahora, estos son cinco movimientos de la fecha límite de cambios que ya están dando resultados.
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1B Luis García Jr., Yankees
García conectó un jonrón de dos carreras que puso adelante a los Yankees en su debut y ha conseguido al menos un hit en cada uno de sus seis partidos con New York. García también ha puesto la pelota en juego incluso cuando no ha logrado embasarse, una cualidad que su equipo necesita con urgencia. Desde que Aaron Judge cayó lesionado, ningún equipo se ha ponchado más que New York. García, hasta ahora, solo se ha ponchado una vez en 25 apariciones al plato.
Además, ya ha realizado algunas aportaciones a la defensiva, como una brillante atrapada por encima del hombro que mantuvo el juego empatado en la parte alta de la décima entrada durante la victoria del 7 de agosto sobre los Braves.
C Liam Hicks, Rays
Los dos catchers de los Rays, Hunter Feduccia y Nick Fortes, habían estado por debajo del promedio con el bate antes de la fecha límite, por lo que el club envió a tres prospectos a los Marlins a cambio del receptor Liam Hicks. En el papel, parecía una de las mayores mejoras realizadas durante la fecha límite.
Y en la realidad, así se ha desarrollado hasta ahora, pues Hicks ha aportado el bateo zurdo que le hacía falta a la alineación de Tampa Bay. Conectó un grand slam en su debut con los Rays, ya suma cinco hits y seis carreras impulsadas en sus primeros siete juegos con el club y solo se ha ponchado una vez en 27 apariciones al plato. Su 147 de wRC+ desde el cambio, el más alto entre todos los jugadores adquiridos en la fecha límite, ha ayudado a Tampa Bay a conseguir una racha de ocho victorias consecutivas y tomar una ventaja de seis juegos sobre los Yankees en la AL East.
1B Nathaniel Lowe, Guardians
Los Guardians han anotado menos carreras que todos los equipos de MLB, salvo dos, de ahí que hayan incorporado a un bateador derecho como Jo Adell y a un bateador zurdo como Nathaniel Lowe. Adell ha tenido un comienzo un poco más lento, pero Lowe ha sido una revelación hasta ahora, con cinco hits —incluidos un jonrón y un doble—, seis carreras impulsadas y un OPS de .845 en cinco partidos con Cleveland.
CF Brenton Doyle, White Sox
Doyle atravesaba una temporada complicada con los Rockies, pero ha tenido un gran comienzo en Chicago. Ha sido titular en cinco partidos como jardinero central de los White Sox, ha conseguido cinco hits, un jonrón y dos bases robadas, y ya ha evitado dos carreras gracias a atrapadas increíbles como esta.
Es todavía muy pronto en su etapa con los White Sox, pero ya se parece al jugador que fue en 2024 con Colorado: un jardinero central ganador del Gold Glove que estuvo cerca de una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas.
Relevistas de los Pirates
Los Pirates adquirieron a nada menos que cuatro relevistas antes de la fecha límite: Luke Weaver, procedente de los Mets; Camilo Doval, de los Yankees; Lake Bachar, de los Marlins, y Kirby Yates, de los Angels. Entre los cuatro han permitido tres carreras en 13 entradas, para una efectividad de 2.08, y han reforzado lo que había sido la principal debilidad de Pittsburgh.
Después de que el bullpen de Pittsburgh registrara una efectividad de 4.31 —20.º en MLB— hasta la fecha límite, ahora ocupa el cuarto lugar de las Grandes Ligas con una efectividad de 2.25 en 28 entradas desde entonces. También está entre los tres mejores de MLB en porcentaje de ponches (11.3 K/9), xERA (2.52) y FIP (2.80).
Luke Weaver solo ha lanzado una vez con los Pirates porque la rotación y la ofensiva de Pittsburgh han tenido, desafortunadamente, un mal desempeño desde la fecha límite, por lo que su nuevo cerrador presumible todavía no ha tenido oportunidades de conseguir salvamentos. Pero los otros tres refuerzos han cumplido con su parte y han dado esperanza de que Pittsburgh pueda pelear por un lugar en los playoffs si las demás áreas del equipo vuelven a jugar al nivel que mostraron durante julio.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2026, traducido al español para SI México.