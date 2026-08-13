La sequía de toda la temporada de Cal Raleigh está lejos de ser el único problema de los Mariners
Después de protagonizar en 2025 la postemporada más larga en la historia de la franquicia, al llegar hasta el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de quedarse a un triunfo de la Serie Mundial, los Mariners han sido uno de los equipos más decepcionantes de MLB este año. Olvidémonos de la Serie Mundial; Seattle está peligrosamente cerca de quedar fuera de la carrera por los playoffs.
Con un calendario complicado por delante durante el resto de agosto, Seattle llegó al martes con marca de 56-63, a 4.5 juegos del liderato de la AL West y a cuatro encuentros del último puesto de Wild Card de la Liga Americana.
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Uno de los principales factores del desplome de los Mariners ha sido la caída de Cal Raleigh. El subcampeón del MVP de la Liga Americana el año pasado tuvo una temporada histórica que lo convirtió en el primer catcher en la historia en conectar 60 home runs en una misma campaña. Registró un OPS de .948, produjo 125 carreras impulsadas y tuvo un wRC+ de 161, el mejor de su carrera y el cuarto más alto de MLB.
Decir que no ha podido repetir esa producción en 2026 sería quedarse muy corto. Su OPS se ha desplomado más de 300 puntos y actualmente es de apenas .571. Ha conectado solo 12 home runs en 85 partidos y su porcentaje de ponches aumentó hasta 32%, el séptimo más alto entre todos los jugadores con al menos 350 apariciones al plato. Raleigh acumuló 7.2 bWAR en 2025, la segunda cifra más alta entre los jugadores de posición de MLB, pero este año se ha desplomado hasta -0.3. Como explicó Tom Verducci, de SI, Raleigh no ha podido sincronizarse con las rectas y los pitchers están aprovechando esa situación cuando se presenta en la caja de bateo.
En esencia, los Mariners perdieron a un talento de nivel MVP y lo reemplazaron por un jugador por debajo del nivel de reemplazo, en lo que ha sido uno de los descensos estadísticos más pronunciados de la historia. De las 54 temporadas en las que un jugador conectó 50 home runs, ninguno había caído al año siguiente a un OPS inferior al .704 que registró Chris Davis en 2014, de acuerdo con Verducci. Hasta Raleigh.
Pero ¿es la sequía de toda la temporada de Raleigh el único problema de los Mariners? Al comparar el roster del año pasado con el actual, queda claro que Raleigh no es el único jugador que ha tenido problemas para producir ofensivamente en Seattle.
El primera base Josh Naylor, quien tuvo un rendimiento sobresaliente después de ser adquirido en la fecha límite de cambios del año pasado, ha estado por debajo de las expectativas en 2026. En 54 partidos con Seattle en 2025, Naylor conectó nueve home runs, produjo 33 carreras impulsadas y registró un OPS de .831. Esta temporada ha disputado 111 juegos y suma apenas 10 home runs y 42 carreras impulsadas, con un OPS de .700. Statcast colocó a Naylor en el percentil 85 en valor de carrera producido con batazos en 2025, pero esta temporada apenas se encuentra en el percentil 12.
El center fielder Julio Rodríguez, quien conectó 32 home runs y produjo 95 carreras en 2025, ha visto caer su OPS de .798 a .746. No es un desplome enorme, pero sí significativo. Su producción ha caído todavía más en situaciones de presión. Rodríguez tiene un OPS de apenas .638 con corredores en posición de anotar. De sus 20 hits en esas situaciones, solo tres han sido extrabases.
J.P. Crawford, quien registró 3.6 bWAR al batear para .265 con un OPS de .722 en 157 juegos el año pasado, batea para .212 con un OPS de .675 y 0.7 bWAR en 87 encuentros esta temporada. Ha estado en la lista de lesionados durante un par de semanas debido a una lesión en la muñeca, pero se espera que regrese pronto y, cuando lo haga, Seattle necesitará la versión más productiva de él.
El novato shortstop Cole Emerson, quien desplazó a Crawford a la tercera base, ha sido todavía peor a la ofensiva, con una línea de .196/.253/.346 en 66 partidos. El movimiento ha mejorado la defensa en ambas posiciones, pero a costa de disminuir la producción ofensiva de Seattle.
Con piezas fundamentales de la alineación de Seattle sin poder alcanzar los estándares que establecieron la temporada pasada, no sorprende demasiado que los Mariners hayan producido menos carreras que cualquier otro equipo de MLB (462), tengan el tercer OPS más bajo de la liga (.683) y estén empatados con el promedio de bateo más bajo (.229).
También han estado entre los peores equipos de MLB bateando con corredores en posición de anotar. Un equipo que batea para .229 no tiene demasiadas oportunidades de producir con corredores en segunda o tercera base. Los Mariners tienen menos apariciones al plato con RISP que cualquier otro equipo de MLB (1,017), además del peor promedio de bateo (.216), menos carreras anotadas (318) y menos extrabases (64) en esas situaciones.
Seattle tampoco fue particularmente bueno en esos escenarios la temporada pasada, pero su OPS era el 19.º de MLB y terminó sexto en la liga con 54 home runs. Este año han sido desastrosos en ese aspecto, desperdiciando constantemente oportunidades de llevar corredores al plato después de hacer el trabajo necesario para colocarlos en posición de anotar.
El pitcheo de los Mariners ha sido una unidad dentro del Top 10 de MLB, pese a una temporada menos productiva de jugadores como Bryan Woo y Luis Castillo, este último enviado a los White Sox en la fecha límite de cambios. El equipo tiene una efectividad de 3.78, novena mejor de MLB después de haber terminado 13.º (3.87) el año pasado, mientras que la rotación abridora ha sido en gran medida el salvavidas de la organización, manteniendo al equipo competitivo incluso cuando la ofensiva no consigue producir.
En última instancia, la ofensiva y su incapacidad para generar carreras de manera consistente han sido la mayor debilidad de Seattle. En una temporada en la que la AL West parecía estar a disposición de los Mariners, dejaron escapar la oportunidad y ahora se encuentran persiguiendo a Astros y Rangers, ninguno de los cuales ha sido particularmente impresionante.
Con series ante los Yankees, Astros, Brewers, Cubs, Phillies, Blue Jays y Red Sox en el horizonte, Seattle necesitará que su ofensiva encuentre una chispa si quiere mantenerse a flote frente a esos equipos. Ya sea que eso requiera un resurgimiento de Raleigh o que otras de sus estrellas que han estado por debajo de las expectativas finalmente recuperen su nivel, algo tiene que cambiar si Seattle quiere clasificar a los playoffs en temporadas consecutivas por primera vez desde 2001.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2026, traducido al español para SI México.