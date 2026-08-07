Cómo los Brewers pudieron haber evitado que los Dodgers adquirieran a Tarik Skubal
Dos días antes de la fecha límite de cambios del lunes, Los Angeles y Detroit acordaron el canje que sacudió a todo el mundo del beisbol. Muchos aficionados consideraron que equipos con sistemas de ligas menores tan sólidos como los Brewers y los Rays debieron hacer un mayor esfuerzo por adquirir a Tarik Skubal y evitar que terminara en los Dodgers, quienes ya eran los favoritos para conquistar una tercera Serie Mundial consecutiva y ahora lo son de forma aún más contundente.
Milwaukee ha recibido críticas por no haber presionado más para conseguir a Skubal, en lo que terminó siendo una fecha límite de cambios bastante conservadora para la novena cervecera. Sin embargo, desde entonces surgieron reportes que indican que los Brewers sí presentaron una oferta bastante competitiva a los Tigers, una que incluso podría haber tenido un valor superior al paquete de los Dodgers que finalmente fue aceptado.
Te puede interesar: No culpen al sistema por la llegada de Tarik Skubal a los Dodgers
Adam McCalvy, de MLB.com, dio a conocer los detalles de la propuesta, la cual incluía a dos de los 100 mejores prospectos de MLB Pipeline, entre ellos Luis Peña, número 18 del listado y segundo mejor prospecto de los Brewers.
“La propuesta inicial de Milwaukee también incluía a tres prospectos, según las fuentes. Los tres eran bateadores y al menos dos figuraban dentro del Top 100”, escribió McCalvy el martes. “Uno de ellos era el campocorto Luis Peña, quien ocupa el puesto 18 en el Top 100 de MLB Pipeline. Los otros prospectos de posición de los Brewers dentro de ese listado son Jesús Made (número 1 del ranking general y considerado intocable), el jardinero Luis Lara (número 64, quien probablemente tampoco estaba disponible luego de que Milwaukee le otorgara una extensión de contrato por siete años en junio), el infielder Jett Williams (número 76) y el jardinero Josh Adamczewski (número 87). Distintas fuentes creen que el tercer bateador era otro jugador que aparecía en alguna versión del Top 100 o que se encontraba apenas fuera de esa lista”.
Así, aunque los detalles exactos de la propuesta no están del todo claros, se cree que el paquete incluía a Peña, probablemente a Williams o Adamczewski, además de otro prospecto de posición muy bien valorado. Se trataba de un grupo de prospectos con mucho talento que habría fortalecido considerablemente el sistema de ligas menores de Detroit. Sin embargo, los Tigers optaron por aceptar la propuesta de los Dodgers, integrada por el jardinero Zyhir Hope y los lanzadores River Ryan y Brady Smith, probablemente porque habían dejado claro que buscaban un pitcher de Grandes Ligas con años de control contractual en cualquier negociación por Skubal. Que Ryan realmente encaje en esa descripción es algo debatible, sobre todo considerando que los Brewers cuentan con un par de brazos que se ajustan mejor a ese perfil.
Los Brewers nunca iban a incluir a Logan Henderson en una posible negociación por Skubal, y con razón, considerando el excelente inicio de su carrera en las Grandes Ligas durante sus primeros 10 juegos. Sin embargo, sí podrían haber superado la oferta de los Dodgers incluyendo a Brandon Sproat o Shane Drohan, otros dos prometedores abridores jóvenes, dentro de la propuesta. Junto con Peña y el mencionado prospecto ofensivo cercano al Top 100, cualquiera de esos dos lanzadores habría sido suficiente —o al menos debería haberlo sido— para convencer a los Tigers.
Así habría lucido la oferta hipotética:
Brewers reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: INF Luis Peña y LZ Shane Drohan O LD Brandon Sproat, además del misterioso prospecto ofensivo.
Peña habría sido la pieza principal del paquete de los Brewers. Es dos años más joven que Hope y está ligeramente mejor clasificado como prospecto. Peña ocupa el puesto 18 del Top 100 de MLB Pipeline, siete lugares por delante de Hope, quien aparece en el 25. El pelotero de 19 años registra un OPS de .843 entre dos niveles de ligas menores esta temporada, con dos cuadrangulares, 19 carreras impulsadas y 21 bases robadas. Peña es un excelente bateador con velocidad de élite, aunque todavía necesita mejorar defensivamente si quiere consolidarse como campocorto en las Grandes Ligas, ya que podría terminar desempeñándose en la segunda o tercera base. Con Kevin McGonigle proyectado como el campocorto del futuro de Detroit, eso no habría representado un problema.
Sproat, de 25 años, fue una de las piezas principales que recibió Milwaukee en el cambio realizado durante el receso de temporada que envió a Freddy Peralta a los Mets. Ha disputado 25 apariciones en su carrera en las Grandes Ligas y registra una ERA de 5.18, con 117 ponches en 116 1/3 entradas. Sproat no ha tenido demasiado éxito al máximo nivel hasta ahora, principalmente por sus problemas de control y su elevado número de bases por bolas, aunque cuenta con un sólido repertorio de cuatro lanzamientos y una recta que alcanza las altas 90 millas por hora. Además, es más de dos años más joven que Ryan, quien cumplirá 28 años el 17 de agosto y no lanza en las Grandes Ligas desde 2024.
Drohan habría sido otro de los brazos que los Brewers podrían haber ofrecido a los Tigers en un cambio por Skubal. Algunos meses más joven que Ryan, Drohan debutó en las Grandes Ligas esta temporada y ha impresionado en un rol mixto, alternando entre el bullpen y la rotación abridora. El zurdo de 27 años tiene una ERA de 3.48, con 89 ponches y 24 bases por bolas en 88 entradas. Es un poco mayor que Sproat, pero ha tenido un inicio más exitoso en las Grandes Ligas.
Los Tigers habrían recibido a un lanzador listo para contribuir en las Grandes Ligas y con seis años de control contractual, además de uno de los mejores prospectos de cuadro del beisbol y posiblemente otra pieza importante. Es probable que estén satisfechos con el paquete que recibieron de los Dodgers, aunque quizá se precipitaron al aceptar un acuerdo con más de 36 horas de anticipación respecto a la fecha límite de cambios, cuando potencialmente podrían haber obtenido una oferta mejor si hubieran esperado hasta más cerca del cierre del mercado.
Al final, los Brewers hicieron un intento serio y competitivo por adquirir a Skubal, y si hubieran tenido un poco más de tiempo para negociar con los Tigers, podrían haber concretado un acuerdo que llevara al ganador de los dos últimos premios Cy Young a Milwaukee. En cambio, Skubal lanzará para los Dodgers, un equipo repleto de estrellas que buscará conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/08/2026, traducido al español para SI México.