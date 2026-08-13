Cómo Pete Crow-Armstrong superó a Shohei Ohtani como favorito al MVP de la Liga Nacional
Durante un tiempo, parecía un hecho que Shohei Ohtani, la estrella de dos vías de los Dodgers, se llevaría de manera contundente el premio al MVP de la Liga Nacional por tercer año consecutivo. Sin embargo, el desempeño inspirado de Pete Crow-Armstrong ha cambiado por completo el panorama y, cuando restan siete semanas de temporada, el center fielder de los Cubs no solo se ha metido de lleno en la conversación, sino que se ha convertido en el favorito para ganar el premio.
Ohtani está lidiando con una persistente lesión en la rodilla, que provocó que fuera retirado de la rotación de los Dodgers mientras busca recuperar su condición física al 100%. No lanza desde el 3 de julio —aunque continúa jugando como bateador designado en Los Ángeles— y esa ausencia desde el montículo le abrió la puerta a Crow-Armstrong para adelantarlo en la carrera por el MVP.
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Ohtani suma 26 home runs, 71 carreras impulsadas y un OPS de .937 esta temporada. A la ofensiva, ha generado 3.5 fWAR en 112 partidos, además de otros 3.0 fWAR como pitcher, donde registra una efectividad de 1.79, con 95 ponches y 26 bases por bolas en 85 ⅔ innings lanzados. Ha sido de élite en ambos roles, pero el dominante verano de Crow-Armstrong ha sido demasiado importante como para ignorarlo.
Crow-Armstrong ha sido el mejor jugador defensivo de MLB en 2026, y la diferencia no es particularmente cerrada. Lidera la liga con 22 outs por encima del promedio (OAA), ocho más que cualquier otro outfielder. El jugador de 24 años también ha evitado 20 carreras, la mayor cantidad de MLB. Casi con toda seguridad ganará por primera vez en su carrera el Platinum Glove, pero también podría llevarse de manera realista el MVP de la Liga Nacional.
La extraordinaria defensa de Crow-Armstrong no es ninguna novedad. Ha sido un center fielder excepcional desde que debutó en MLB en 2023, pero el verdadero salto que lo ha colocado en la contienda por el MVP ha sido su evolución en la caja de bateo.
Crow-Armstrong ha aumentado su porcentaje de embasarse en más de 100 puntos respecto a la temporada pasada, al pasar de .287 en 2025 a .388 en 2026. Aunque todavía se poncha con mucha frecuencia —26.8% de strikeouts en 2026, una cifra superior a la del 82% de los bateadores—, su porcentaje de bases por bolas se ha más que duplicado de un año a otro.
Solo recibió 29 bases por bolas en 157 partidos la temporada pasada, para una tasa de 4.5%, pero ya suma 64 pasaportes en 119 juegos este año, con una tasa de 12.3%. El enorme aumento en su OBP es el principal motor de su OPS de .932, el mejor registro de su carrera y el tercero entre los bateadores calificados, solo detrás de Yordan Alvarez (.1.059) y Ohtani (.937). Pero también está haciendo contacto con la pelota mejor que nunca.
Esta temporada, Crow-Armstrong ha conectado 26 home runs y producido 71 carreras impulsadas, exactamente las mismas cifras que Ohtani a la ofensiva. Además, ha sido una amenaza constante en las bases, con 30 robos en 37 intentos.
Crow-Armstrong suma 56 extrabases, seis más que Ohtani, y ha anotado 84 carreras, 11 más que la estrella de los Dodgers.
Una de las áreas en las que Crow-Armstrong tuvo problemas la temporada pasada, así como en campañas anteriores, fue su incapacidad para batear contra pitchers zurdos. El año pasado tuvo un OPS de .838 frente a derechos, pero esa cifra cayó hasta un decepcionante .594 contra zurdos.
En 2026, ha elevado su OPS contra los pitchers zurdos hasta .945, un aumento de más de 250 puntos, al grado de que ahora es incluso superior a su OPS frente a derechos (.925). Es un salto extraordinario de una temporada a otra, en la que ha evolucionado hasta convertirse en un bateador completo al eliminar algunas de sus deficiencias más evidentes.
La transformación de Crow-Armstrong en una superestrella de cinco herramientas ha culminado con un liderato de MLB de 8.0 fWAR. Fuera de él y Ohtani (6.5 fWAR), ningún otro jugador de MLB supera los 5.6 fWAR en la temporada.
Lo que se ha convertido en una carrera de dos jugadores por el premio individual más prestigioso de la liga tiene ahora a Crow-Armstrong con ventaja gracias a su extraordinario trabajo defensivo en el center field.
No es imposible que Ohtani vuelva a tomar la delantera en la carrera por el MVP de la Liga Nacional, aunque mientras más tiempo permanezca sin lanzar, mayor será el margen que Crow-Armstrong tendrá para ampliar la diferencia.
La expectativa es que Ohtani regrese al montículo antes del final de la temporada regular, aunque, por supuesto, los Dodgers serán extremadamente cautelosos con él mientras buscan conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/08/2026, traducido al español para SI México.