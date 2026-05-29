Ohtani pierde terreno en la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional mientras emergen contendientes
Temprano en la temporada, la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional se perfila como una para la historia.
Numerosos candidatos han disfrutado de inicios sensacionales y, a medida que nos acercamos a junio, hay un puñado de jugadores que merecen estar al frente de la conversación sobre el mejor pitcher de la liga.
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Shohei Ohtani ha sido dominante sobre la lomita, y sus números ciertamente son indicativos de un jugador digno de ser coronado ganador del premio Cy Young. Es el único gran premio de MLB que todavía no ha conseguido y, considerando que está encaminado a lanzar una temporada completa por primera vez desde 2022, tendrá una oportunidad real de lograrlo.
Al entrar junio, Ohtani se encuentra en el cuarto lugar en las probabilidades de votación para el Cy Young (+600 en DraftKings Sportsbook). En sus primeras ocho aperturas, el derecho ha mantenido una efectividad de 0.73 mientras ha ponchado a 54 bateadores a lo largo de 49 entradas. Ha permitido un total de cuatro carreras limpias y ha otorgado 13 bases por bolas, registrando un WHIP de 0.84. Su ERA y WHIP serían considerados los mejores entre todos los pitchers abridores, pero actualmente no califica para los lideratos estadísticos como pitcher porque no ha lanzado el equivalente a una entrada por cada juego disputado por los Dodgers.
A diferencia de la mayoría de los abridores, Ohtani no lanza cada cinco juegos. Mientras Los Ángeles busca mantener su salud, el jugador de 31 años está lanzando una vez por semana, o una vez cada seis o siete juegos. Ya ha registrado de dos a tres aperturas menos que la mayoría de los principales pitchers de la liga y, a este ritmo, Ohtani terminará la temporada con 24 aperturas, potencialmente 25, salvo un cambio de planes por parte de los Dodgers. Está lanzando más profundo en los juegos, habiendo registrado solo una apertura de menos de seis entradas, pero el hecho de que no suba a la lomita tan seguido como sus competidores ya ha comenzado a perjudicarlo en la carrera por el Cy Young.
Carrera por el Cy Young de la Liga Nacional
Cristopher Sánchez, Phillies
Tal como están las cosas, después de su sensacional mes de mayo, el as de los Phillies, Cristopher Sánchez, ha emergido como el favorito para ganar el Cy Young de la Liga Nacional. Ha estado brillante, acumulando 2.8 fWAR en 11 aperturas (la mayor cantidad entre cualquier pitcher) mientras registra una efectividad de 1.62. Ha ponchado a 86 bateadores en 72 1/3 entradas mientras permite apenas tres jonrones. En mayo, Sánchez ha llevado su nivel a otro plano. A lo largo de cuatro aperturas y 32 entradas, el zurdo de 29 años no ha permitido una sola carrera. Ha concedido 19 hits y solo tres bases por bolas, lo que le da un extraordinario WHIP de 0.69. Los bateadores rivales tienen un paupérrimo OPS de .389 frente a él en mayo. Sánchez terminó como subcampeón del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada, pero si continúa lanzando a este nivel, podría quedarse con el premio este año.
Jacob Misiorowski, Brewers
Misiorowski, al igual que Sánchez, ha sido intocable en mayo. Quizá el pitcher abridor de mayor velocidad en la historia de MLB, la primera temporada completa de Misiorowski ha comenzado de forma explosiva. La figura de los Brewers tiene 100 ponches en 64 entradas, liderando MLB con un élite 14.9 K/9. Su efectividad de 1.83 ocupa el segundo lugar entre los pitchers calificados de la Liga Nacional, solo detrás de Sánchez. En mayo, Misiorowski ha realizado cinco aperturas y lanzado 31 1/3 entradas. Ha permitido solo una carrera y ha ponchado a 49 bateadores mientras otorgaba seis bases por bolas. En ese lapso, los oponentes tienen un OPS de .258 contra él y no han conectado un solo extrabase.
Chris Sale, Braves
De alguna manera, Sale parece mejorar con la edad. El as de los Braves está en medio de su tercera temporada sobresaliente desde que llegó a Atlanta, a pesar de que esta es su campaña con 37 años de edad. Sale, pese a múltiples finales cerrados, solo ganó su primer Cy Young en 2024. Está teniendo una temporada casi tan buena en 2026 como aquella. En sus primeras 10 aperturas, Sale ha lanzado 62 entradas y presume una efectividad de 1.89. Ha registrado 72 ponches mientras permite solo 40 hits y 14 bases por bolas. Su WHIP de 0.87 ocupa el cuarto lugar en MLB, y está dentro del top 15 en ponches por nueve entradas, bases por bolas por nueve entradas y proporción de ponches por base por bolas.
Chase Burns, Reds
Burns tiene apenas 23 años y ya ha lanzado más entradas de las que trabajó como novato el año pasado, pero ha sido excelente hasta ahora para los Reds. El derecho tiene una efectividad de 1.83 con 64 ponches en 59 entradas. Burns ha lanzado al menos seis innings en cada una de sus últimas cinco aperturas y solo ha tenido una salida en la que permitió más de dos carreras. Burns posee un FIP de 3.36, lo que sugiere que podría venir cierta regresión, pero aún no ha mostrado señales de desacelerar mientras continúa dominando desde la loma. Lidera la Liga Nacional en WPA (probabilidad de victoria añadida), un testimonio del nivel de impacto que ha tenido sobre el montículo para Cincinnati en situaciones de alta presión.
Paul Skenes, Pirates
Skenes tuvo un mal Opening Day para los Pirates y también ha soportado dos salidas complicadas consecutivas, lo que ha provocado que retroceda un poco en esta carrera. A lo largo de 11 aperturas, posee una efectividad de 3.00 y ha registrado 65 ponches y nueve bases por bolas en 60 entradas. Del 18 de abril al 12 de mayo, Skenes encadenó cinco aperturas consecutivas sin otorgar una base por bolas. Todos menos uno de esos juegos fueron salidas sin permitir carrera para el vigente ganador del Cy Young, y además registró siete o más ponches en cuatro de esas cinco actuaciones. Antes de sus dos desafortunadas aperturas contra los Phillies y los Blue Jays, Skenes había reducido su efectividad a 1.98, que aun así es más alta que su ERA en cualquiera de sus primeras dos temporadas en MLB. Tiene trabajo por hacer para retomar el camino si quiere ganar su segundo Cy Young consecutivo, aunque ciertamente tiene el talento para lograrlo.
Menciones honoríficas
Kyle Harrison | Brewers
Zack Wheeler | Phillies
Max Meyer | Marlins
Bryce Elder | Braves