Con los Cubs no hay término medio: o son o muy buenos o muy malos
Los Cubs continuaron su prolongada caída el martes por la noche. Fue feo desde el inicio, ya que el debut de Jordan Wicks en 2026 lo vio permitir cinco carreras en la primera entrada ante los Pirates en un juego que Pittsburgh terminaría ganando 12-1. Ahora son 10 derrotas consecutivas para Chicago, un desplome que los ha visto hundirse como una piedra desde la cima de la División Central de la Liga Nacional hasta el sótano.
No todo está perdido, ya que los Cubs siguen tres juegos por encima de .500 con marca de 29-26 y a solo un juego del último puesto de comodín en una carrera muy apretada. No todas las rachas de 10 derrotas consecutivas son iguales y el equipo de Craig Counsell se encuentra en territorio desconocido del cual puede extraer algo de optimismo.
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Porque parece que el equipo de este año se está perfilando como el más voluble, impredecible y dependiente de rachas en la memoria moderna.
Los Cubs ya han armado dos rachas separadas de 10 victorias consecutivas para ayudarles a sobrevivir este tropiezo de mayo. Esa alternancia entre abundancia y escasez solo se ha visto una vez en la historia de la MLB, en 2017, cuando los Dodgers lograron una montaña rusa similar. Ese equipo llegó a la Serie Mundial antes de caer ante los Red Sox en siete juegos, así que no es un mal modelo a seguir para los Cubs.
Aun así, es un desarrollo bastante sorprendente para un equipo que llegó al 16 de mayo cómodamente 13 juegos por encima de .500 después de aplastar a los White Sox en el primer duelo de su serie de rivalidad. Fue entonces cuando el pitcheo, que hasta ese momento había sido estelar, se tomó vacaciones al permitir 26 carreras en los siguientes tres encuentros. Frustrantemente, la ofensiva se vino abajo cuando los brazos mejoraron, ya que los Cubs apenas pudieron producir siete carreras totales en sus siguientes cinco derrotas. Luego explotaron con cinco carreras en el juego final de la serie ante Houston, pero permitieron ocho. Otra joya fue desperdiciada el lunes en una derrota 2-1 ante los Pirates.
Se le está exigiendo demasiado a una rotación que a estas alturas parece mantenerse unida con pilas AAA y cinta adhesiva. Una ola de lesiones ha golpeado a los principales brazos proyectados del club. Presencias constantes como Justin Steele y Matthew Boyd han quedado fuera por lesión. Edward Cabrera tuvo que abandonar su apertura más reciente por una ampolla. Se esperaban grandes cosas de Cade Horton, un prometedor prospecto, pero su camino se vio interrumpido por una cirugía del UCL. Todo este desgaste ha terminado por alcanzar al equipo. Aperturas cortas e inefectivas conducen a un bullpen sobreexigido y las entradas de muchas carreras llegan después.
A la ofensiva, la frustración está creciendo en el North Side, ya que algunos jugadores consolidados han quedado a deber. Pete Crow-Armstrong atraviesa dificultades bajo el escrutinio y tiene un OPS de .676. Dansby Swanson todavía no despega y carga con un .621. Alex Bregman no ha aportado el impacto ofensivo que el equipo esperaba, con apenas cuatro jonrones y 16 carreras impulsadas.
Pocos equipos en la historia del deporte han tenido tanta evidencia tan temprano en la temporada de que realmente pueden ser una máquina dominante. Pero, al mismo tiempo, pocos han tenido cambios tan drásticos. Desde fuera, parece una forma bastante loca y desgastante de atravesar el maratón de una temporada de 162 juegos. Estar extremadamente arriba o extremadamente abajo, sin un punto medio para simplemente jugar y seguir adelante, suena agotador.
Todos en el equipo —y los aficionados— han pasado por muchísimo y aún ni siquiera es junio. No parece lógico que puedan mantener este efecto yo-yo durante otros cuatro meses, aunque hacer historia al ritmo actual tampoco estaba en el cartón de bingo de nadie.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/05/2026, traducido al español para SI México.