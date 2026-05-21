Cuatro estrellas revelación que no pueden ser ignoradas en la carrera por los premios de la MLB
Aún es temprano en la temporada y las carreras por los premios apenas comienzan a tomar forma, pero ya ha habido actuaciones de auténtica revelación por parte de varias estrellas emergentes alrededor de la liga. Algunas de ellas ya han hecho lo suficiente para merecer una discusión legítima en torno a varios de los premios más importantes de MLB.
Por supuesto, apenas vamos por una cuarta parte de la temporada. No todos los jugadores que han explotado desde el inicio podrán mantener este nivel de rendimiento a lo largo del maratón de 162 juegos, pero eso no significa que sus grandes arranques no merezcan celebrarse.
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Veamos algunas de las mayores estrellas revelación de MLB y si realmente pueden aspirar a ganar uno de los honores más prestigiosos de la liga si mantienen este gran inicio.
Ben Rice, Yankees
Ben Rice ha lucido como un auténtico jugador calibre MVP durante el primer cuarto de la temporada de MLB. Rice conectó su jonrón número 16 de la campaña en la victoria del martes ante Blue Jays, y a través de 44 juegos batea para .297/.397/.691 con 33 carreras impulsadas y 25 bases por bolas. Lidera MLB con un wRC+ de 190 y un wOBA de .450, además de estar viendo mejor la pelota, algo reflejado en su mejorado porcentaje de bases por bolas de 13.6%, superior al 9.4% de la temporada pasada. Rice se ubica cerca de la cima de la liga en xwOBA (percentil 99), xBA (93), xSLG (98), velocidad promedio de salida (95), porcentaje de barriles (97) y porcentaje de contacto fuerte (96). Ese es el perfil ofensivo de un bateador élite, y Rice ha lucido como tal al inicio de la campaña regular.
Jacob Misiorowski, Brewers
“The Miz” llamó la atención de toda MLB como novato cuando mostró por primera vez su poderoso brazo. Registró 87 ponches en 66 entradas la temporada pasada, realizando 14 aperturas y dejando una efectividad de 4.36, además de conseguir una sorpresiva convocatoria al Juego de Estrellas. En 2026 ha llevado su juego a otro nivel.
Este año, a través de 10 aperturas, Misiorowski lidera MLB con 88 ponches en 57 innings y presume una impecable efectividad de 1.89. Ha registrado 25 ponches más y permitido cuatro carreras limpias menos que el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, en la misma cantidad de aperturas y apenas dos innings más lanzados. Ha construido una candidatura legítima para quedarse con el premio esta temporada, aunque necesitará mantener este ritmo vertiginoso para lograrlo.
Shea Langeliers, Athletics
Langeliers está empatado en el liderato de hits de la Liga Americana con 58 y presume un OPS de .982 mientras juega una sólida defensa detrás del plato. Ocupa el sexto lugar de MLB con un fWAR de 2.5 y se encuentra en el percentil 98 o 99 en xwOBA, xBA y xSLG, lo que indica que su éxito ofensivo está lejos de ser una casualidad. Su wRC+ de 170 es el tercero mejor de MLB y supera incluso el que tuvo su colega receptor Cal Raleigh durante su histórica temporada 2025.
¿Puede Langeliers mantener este nivel? Sus métricas subyacentes sugieren que sí, y si logra sostener este ritmo estará plenamente metido en la conversación por el MVP de la Liga Americana al final de la temporada.
Cam Schlittler, Yankees
Cam Schlittler ha lucido como un auténtico as durante los primeros dos meses de la temporada 2026. Ha sido absolutamente dominante en la lomita para Yankees, liderando MLB con una efectividad de 1.35 y un WHIP de 0.783. En 10 aperturas, Schlittler ha permitido apenas nueve carreras limpias y solo ha recibido múltiples carreras en dos ocasiones. De sus 10 salidas, seis han sido sin permitir anotaciones.
Se convirtió en el primer pitcher de Yankees en la historia de la franquicia en registrar una efectividad inferior a 1.40 con al menos 65 ponches en sus primeras 10 aperturas. Una de las claves detrás de su temprano éxito ha sido el desarrollo de su cutter, que se ha convertido en el mejor pitcheo de su arsenal en 2026. Su FIP de 1.83 sugiere que no está teniendo una suerte excesiva en el montículo, y es un buen indicador de que podrá mantenerse en la pelea por el Cy Young de la Liga Americana.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/05/2026, traducido al español para SI México.