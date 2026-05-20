Konnor Griffin es el millonario de 20 años más precoz del mundo
Va a la iglesia todos los domingos. No dice groserías, aunque el término apropiado en Flowood, Mississippi, su ciudad natal cuyo lema es “Good Clean Fun” (“Diversión limpia y sana”), es cuss. Llama a sus padres cada noche. Se casó a los 19 años, en enero, con su novia desde octavo grado. Siendo adolescente contrató a un coach de habilidades mentales. Cuando se da un gusto —algo poco frecuente con su contrato de 140 millones de dólares— lo hace en herramientas de entrenamiento y recuperación. Dice “Yes, sir” (“Sí, señor”) con la facilidad y frecuencia de un recluta de primer año.
Hay muchas razones por las que el shortstop de los Pirates, Konnor Griffin, es una anomalía. Con 6 pies 3 pulgadas de estatura y 225 libras, es el jugador grande más rápido de la MLB (más de 200 libras). Tiene la velocidad de swing más alta entre todos los shortstops. Tras cumplir 20 años el 24 de abril, tres semanas después de debutar en Grandes Ligas, Griffin probablemente será el segundo jugador más joven en iniciar 125 partidos como shortstop en una temporada de MLB, solo detrás del miembro del Salón de la Fama Robin Yount (1975). Es el jugador mejor pagado en la historia de los Pirates.
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Incluso con todas esas características excepcionales, el superlativo que mejor define a Griffin es más abstracto que medible: es el jugador de 20 años más viejo del beisbol. Ver a Griffin jugar y, aún más, escucharlo hablar sobre lo que considera importante, hace pensar que ya pasó por aquí hace años, atravesando el desgaste y la presión de las Grandes Ligas. Uno de los nuevos rostros del béisbol es un alma vieja.
“Realmente siempre ha sido así”, dice su padre, Kevin, coach de softbol en la Universidad Belhaven, en Jackson, Mississippi. “Siempre ha sido muy reflexivo con todo lo que hace. Siempre ha sido alguien que analiza. Ya sabes, en muchos sentidos es despreocupado y espontáneo, pero cuando se trata de cosas serias, lo piensa mucho y lo analiza bastante.
“Los tres de nuestros hijos son muy buenos muchachos. Intentamos inculcarles desde pequeños ser humildes y amables. Mi esposa siempre le decía: ‘La gente no siempre recordará tus estadísticas ni cuántos juegos ganaste, pero siempre recordará cómo los trataste’. Y creo que Konnor, desde muy joven, adoptó esa filosofía y así es como maneja la vida”.
Griffin es un jugador completamente moderno en esta era de atletismo excepcional y tecnología. Ha entrenado en la caja de bateo desde noveno grado con un cinturón de velocidad del torso que genera resistencia en la cadera delantera, ayudándolo a desarrollar su extraordinaria velocidad de rotación y potencia. Usa terapia de luz roja y botas de compresión de aire dinámica para recuperarse. Se comunica casi todos los días con el experto en habilidades mentales Brian Cain, una relación que comenzó por iniciativa propia a los 19 años, sin consultar con su padre.
“Honestamente”, dice Kevin, “que mi hijo de 19 años pensara tanto en la parte mental del juego como para buscar y hablar con alguien así, fue bastante interesante. Me sentí orgulloso de él por hacerlo”.
La meta de Griffin no es solo ser un muy buen jugador. Es convertirse en un jugador del Salón de la Fama.
“Porque ese es el lugar más alto al que puedes llegar”, dice Griffin. “Esto es quien soy. Soy un competidor y quiero ganar y quiero ser un buen compañero. Quiero ser un buen líder, ganar Series Mundiales y, ojalá, al final de mi carrera poder llegar al Salón de la Fama, porque eso significaría que fui un buen compañero. Un buen líder. Que ganamos partidos. Ese es el objetivo. Ese es el estándar”.
Los Pirates son una de las mejores historias de transformación en el arranque de la temporada. Después de 10 campañas consecutivas sin playoffs, las últimas siete con récord perdedor, de pronto lucen como contendientes. Liderados por el ganador del premio Cy Young, Paul Skenes, cuentan con uno de los cuerpos de lanzadores más dominantes en velocidad y rectas del béisbol. La ofensiva, la peor de MLB el año pasado, se ha elevado hasta ubicarse entre las 10 mejores, ayudada por las incorporaciones de veteranos con experiencia en postemporada como Ryan O'Hearn, Brandon Lowe y Marcell Ozuna. El mayor factor diferencial puede ser Griffin, quien reúne todas las señales de un jugador de impacto apenas dos años después de que los Pirates tomaran la decisión que cambió el rumbo de la franquicia: seleccionarlo con el noveno pick del draft, sin importar el dinero, luego de que varios equipos lo dejaran pasar en lugar de cumplir con el precio que pedía.
Griffin comenzó lentamente esta temporada. Bateaba para .182 en sus primeros 19 juegos. Luego conectó un jonrón el día de su cumpleaños número 20, uno de tres hits en esa jornada. Eso inició una racha de 12 juegos en la que Griffin registró una línea ofensiva de .395/.458/.651. En esos primeros 31 encuentros, Griffin ofreció una muestra de lo que más ama del béisbol.
Lo que puede hacer en un campo de béisbol parece tan divertido como el inflable para brincar que Skenes le regaló al chico por su cumpleaños 20. Su repertorio de habilidades es absurdamente completo. Corre más rápido que todos excepto cinco jugadores, todos ellos entre 25 y 60 libras más ligeros que él. Robó 63 bases en las menores el año pasado mientras conectaba 21 cuadrangulares. Este año ha bateado una pelota a 113 mph. Hace el swing más rápido que Mike Trout y Shohei Ohtani. Lanza más fuerte que todos los shortstops excepto cuatro. Y aun así, cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del juego, responde con algo claramente propio de un alma vieja: conquistar el fracaso.
“Fallas muchísimo en este juego; lo que más me gusta es poder tener éxito después de días de fracaso”, dice. “Es la mejor sensación cuando logras superarlo y luego entras en una buena racha y simplemente te sientes muy bien. Hay algo en ello. Es simplemente… es diferente”.
Fue durante el Spring Training del marzo pasado cuando el chico se acercó al coach veterano de los Pirates, Tony Beasley.
“Oye, si ves algo que pueda hacer mejor ahí afuera a la defensiva, dímelo”, le dijo Griffin.
Dice Beasley: “Aquí tienes a un chico de 19 años buscando mejorar de cualquier manera posible. Yo estoy encargado de los jardineros, pero eso no importó. Él sabe que tengo experiencia. ¿Tener a un jugador tan joven buscando retroalimentación? ¿Pidiéndola? Eso es especial. Este chico es especial. Es muy maduro en todo lo que hace. No aparecen así muy seguido”.
Un día, los Pirates jugaban en Fort Myers contra los Red Sox. Griffin conectó un jonrón enorme en su primer turno al bate. Una entrada o dos después, fildeó tres roletazos.
“La primera jugada la hice”, dice. “La segunda igual. La tercera, simplemente me relajé demasiado e hice un mal tiro. Fue un error”.
No dijo ninguna grosería. Por supuesto que no. Nunca lo hace. En sus peores momentos, Griffin quizá diga un “dang” —“o algo así. Nada demasiado loco”, dice.
“Cuando las cosas se ponen difíciles”, dice, “yo pienso: Bien. Quiero eso. Quiero eso porque me va a ayudar a mejorar. El fracaso me va a ayudar a ser mejor.
“[Después del error], pude simplemente derrumbarme y sentirme derrotado. Pero pensé: Está bien. Bien. Ahora tenemos que descubrir cómo salir de esta mentalidad y simplemente seguir confiando.
“Fui al plato en mi siguiente turno al bate y conecté otro jonrón. Pensé: Wow, esto es ser capaz de pasar de una confianza potencialmente baja a mantener la confianza. Eso es algo en lo que he estado trabajando”.
Dice el manager de los Pirates, Don Kelly: “Lo que más me ha impresionado es la manera en que ha sabido manejar todo lo que le han puesto enfrente, todas las circunstancias de debutar en Grandes Ligas a los 19 años. La defensa ha sido realmente, realmente buena. El corrido de bases ha sido realmente, realmente bueno.
“La ofensiva comenzó lenta, pero los ajustes que ha podido hacer para manejar no solo la velocidad, sino también para pelear contra lanzamientos realmente difíciles, son impresionantes. Quiero decir, pasas de cinco juegos en Triple A a enfrentar pitcheo de Grandes Ligas y ha manejado todo realmente bien”.
Un temprano episodio de adversidad casi le cuesta un ojo. Konnor, entonces de 8 años, y su hermano mayor, Kannon, visitaban a sus abuelos en Georgia. Kevin y su esposa, Kim, estaban de regreso en Mississippi. (El padre, la madre, sus tres hijos y dos nietos tienen las iniciales K.G.). Un día, los niños estaban compitiendo, con Konnor en un go-kart y Kannon detrás de él en una motocicleta. Disfrutando de su ventaja, Konnor volteó hacia atrás para ver a su hermano. En el instante en que volvió a mirar al frente, se estrelló de lleno y a toda velocidad contra un cable de acero trenzado que servía de soporte, sujeto desde un poste telefónico hasta el suelo. Fueron necesarios 100 puntos para cerrar las heridas en su rostro. Los médicos temían que pudiera perder un ojo. Diez días después, el ojo había sanado lo suficiente como para abrirse. Podía ver. Konnor tenía una sola pregunta para los doctores.
“¿Puedo jugar en mi torneo de béisbol?”
Le permitieron jugar con la condición de que usara una máscara protectora estilo softbol.
Mientras crecía, también jugó futbol americano (hasta noveno grado) y basquetbol (hasta el penúltimo año de preparatoria), pero dejó esos deportes cuando su futuro en el béisbol se hizo evidente.
En su último turno al bate de la temporada de su penúltimo año, se dislocó el hombro al hacer un swing para un jonrón. Tardó seis semanas en recuperarse. El siguiente swing que hizo fue en la MLB Prospect Development Pipeline League, un escaparate en Carolina del Norte repleto de los mejores jugadores elegibles para el Draft 2024. Oxidado y sin estar seguro de si el hombro volvería a salirse, Griffin colocó el bat sobre sus hombros y tomó swings cautelosos y deficientes. Algunas personas de la comunidad de scouts comenzaron a perder confianza en él.
“Entonces”, dice Kevin, “mucha gente tomó eso como: ‘Bueno, Konnor no puede batear. Tiene problemas con su herramienta de bateo’”.
Algunos scouts y analistas nunca se recuperaron de esa impresión. Muchos lo proyectaban como jardinero, no como shortstop. Griffin jugó bien en su último año en Jackson Prep. Tenía la intención de jugar en LSU, donde en una visita previa conoció a Paul Skenes, a menos que un equipo le ofreciera dinero por encima del slot en la primera ronda del draft.
“Tuvimos equipos hasta aproximadamente el pick 20 que nos dijeron que si Konnor llegaba a ellos, lo iban a tomar, y ya sabíamos qué cantidad de dinero estaban dispuestos a ofrecer por encima de su slot”, dice Kevin. “Así que no estábamos demasiado estresados por ello. Sí tuvimos que convencer a Konnor de que rechazar el cuarto, quinto o sexto pick del draft no era algo malo. Todo se reducía al encaje y al lugar donde sentíamos que podría prosperar. Fuimos con calma y esperamos un poco hasta que apareció Pittsburgh”.
Los Griffin esperaron durante ocho selecciones. Kevin dice que dos de esos ocho equipos llamaron con ofertas “de unos 2 millones de dólares por debajo del slot”. Kevin les respondió: “No lo seleccionen. Se irá a LSU si lo hacen”.
Cuatro de los primeros ocho equipos firmaron jugadores por debajo del dinero asignado al slot: los Guardians con el No. 1 (Travis Bazzana), los Reds con el No. 2 (Chase Burns), los Athletics con el No. 4 (Nick Kurtz) y los Angels con el No. 8 (Christian Moore). Los equipos llegan a cada draft con una bolsa determinada de dinero para firmar selecciones. A veces eligen a un jugador en la primera ronda sabiendo que podrán firmarlo por debajo del slot y destinar el ahorro a una selección posterior. Los Pirates utilizaron esta estrategia de “recortar cupones” con la primera selección del Draft 2021 cuando eligieron al catcher Henry Davis. Lo firmaron por menos dinero que cuatro de las siguientes cinco selecciones (Jack Leiter, Jackson Jobe, Marcelo Mayer y Jordan Lawler).
El noveno pick del Draft 2024 se convirtió en una declaración de principios y un giro filosófico para los Pirates. Griffin fue altamente recomendado por su scout regional, Darren Mazeroski, hijo del fallecido segunda base miembro del Salón de la Fama. Después de que los Angels dejaran pasar a Griffin, un directivo de los Pirates llamó a Kevin y le dijo: “Vamos a tomar a Konnor. Queremos al jugador. Nos preocuparemos del dinero después. Simplemente no vamos a dejarlo pasar”.
“No creo que Pittsburgh nos sorprendiera en absoluto”, dice Kevin, “porque durante todo el proceso previo al draft fueron realmente honestos sobre lo que sentían respecto a Konnor. Y creo que todo se redujo a la relación que teníamos con Darren Mazeroski”.
Los Pirates lo firmaron con un bono de 6,325,025 dólares, 316,425 dólares por encima del slot. Tenían una sorpresa más. Lo estaban firmando para ser shortstop.
“Nunca tuvimos idea”, dice Kevin. “Aunque Konnor jugó como shortstop en preparatoria, nunca jugó una sola entrada en el infield en travel ball desde que tenía alrededor de 15 años”.
Dice Konnor: “Realmente no me importa. He trabajado muy duro en ambas posiciones. He asumido el reto de intentar ser el mejor shortstop que pueda ser. Pero si alguna vez necesito retroceder y jugar en el jardín central, saldré ahí”.
Hay más brutalidad que belleza en la manera en que Griffin hace swing. En velocidad de swing (75.2 mph), ángulo de ataque (8°) y longitud (7.7 pulgadas), se parece al swing de Mike Trout (75.1, 8°, 7.5). Ambos mantienen las manos altas, aporrean la pelota más de lo que la cortan y terminan con ambas manos sobre el bat. Son jugadores raros de respuesta muscular explosiva en cuerpos extra grandes. Paquetes tensos de velocidad y tamaño.
Cuando se le pide identificar su mejor atributo como bateador, Griffin responde: “La velocidad de mi swing. Incluso si llego un poco tarde, sigo teniendo suficiente velocidad de bat para estar algo tarde ante una recta y aun así sacar el barril y poder llevarla al lado contrario del campo.
“En realidad se trata de ser un atleta. No me siento rígido. Me siento suelto. Me siento agresivo”.
De sus primeros 29 hits, nueve fueron hacia el lado de jalón, nueve al centro y 11 al lado contrario del campo. Es un swing moldeado durante años por su padre. Y sigue siendo así. Konnor entrenó todos los días la temporada baja pasada con Kevin. Konnor prefiere que las sesiones de bateo sean difíciles. Kevin a veces aumenta la velocidad de la máquina de pitcheo al equivalente de 105 mph. También coloca la máquina en ángulos extraños y desfasados, para que el lanzamiento parezca venir desde detrás de él o directo hacia él.
“Me hace sentir incómodo en la caja de bateo”, dice Konnor. “Me estoy desafiando en la jaula y no simplemente haciendo swing para adornarlo y sentirme bien bateando. Me encanta hacer cosas competitivas, como sesiones mixtas de práctica de bateo, donde mi papá se mete ahí e intenta sacarme con curvas, rectas, lo que sea”.
¿Alguna vez papá logra dominar a su hijo fenómeno?
“A veces”, dice Konnor, “tiene suerte. Sí, señor”.
Konnor interrumpió su entrenamiento en enero para casarse con su novia de toda la vida, Dendy Hogan. Se conocieron en octavo grado, cuando Konnor se transfirió a su escuela. Tres meses después ya eran pareja. Seis años más tarde, se casaron.
“Ella estaba conmigo antes de que comenzara todo esto del béisbol”, dice, “y ha estado justo a mi lado durante todo el camino. Hemos estado juntos seis años y definitivamente era el momento adecuado, sin duda”.
Dendy viaja con Konnor durante la temporada. Konnor se asegura de mantenerse en contacto constante con sus padres.
“Hablamos todas las noches”, dice Kevin. “Trato de no hablar del juego a menos que él saque el tema y me haga preguntas. Pero, por lo general, cuando la conversación termina, me va a preguntar sobre sus turnos al bate o alguna jugada defensiva, si hay algo que pensé que pudo haber hecho diferente”.
Konnor, dice Kevin, “mantiene un círculo muy pequeño de personas en las que confía”. Eso es importante, afirma Kevin, porque “en esta profesión no puedes tener un círculo enorme, o tendrás gente tratando de meterse en tu cabeza todo el tiempo. Así que creo que ha tomado una decisión inteligente al mantener ese círculo pequeño”.
A medida que los Pirates ascienden y Griffin convierte alquímicamente el fracaso en confianza, la atención sobre él crecerá. Muchos intentarán penetrar ese círculo tan cerrado. Todo está ocurriendo muy rápido, justo como juega béisbol. Hace apenas dos años estaba jugando en preparatoria en Flowood, un suburbio de Jackson con 10,200 habitantes y 10 iglesias en 16 millas cuadradas. En los primeros cinco meses de este año, se casó, debutó en Grandes Ligas, firmó un contrato de nueve años, se convirtió en el tercer jugador más joven con siete bases totales y cinco veces embasándose en un juego, y conectó su primer jonrón en Grandes Ligas el día de su cumpleaños número 20.
Dice Kevin: “Quiere tener una carrera larga y buena, y generar un impacto no solo en los Pirates, sino en la ciudad de Pittsburgh. Eso es importante para él. Quiere establecer algunas fundaciones donde pueda retribuir a la comunidad, y ese será su hogar. Así que creo que, más allá de lo obvio de ser un buen pelotero y tener una carrera por la que algún día pueda ser considerado para el Salón de la Fama, quiere impactar a la ciudad de Pittsburgh y ser una de las caras de la franquicia durante mucho tiempo”.
Sobre lo que quiere lograr como novato esta temporada, Griffin dice: “Yo diría simplemente mantenerme siendo quien soy todos los días. Como, tratar de no estar en una montaña rusa, subiendo y bajando. Solo intentar ser consistente cada día. Ser el mismo tipo. Llegar al clubhouse listo para aprender. Intentar enfrentar la adversidad y ver a dónde me lleva cada día”.
Tiene 20 años, una juventud desmentida por una visión tan cultivada, así como por su temperamento, tamaño y fuerza. Podría parecer, dadas sus habilidades en el béisbol, un joven con prisa. La realidad es que el chico de Flowood es un prodigio sabio que simplemente se está divirtiendo sanamente.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/05/2026, traducido al español para SI México.