Las cuatro mayores oportunidades desaprovechadas en la fecha límite de cambios de la MLB
Tras una avalancha de movimientos durante el fin de semana y hasta la tarde del lunes, la Fecha Límite de Cambios de la MLB llegó oficialmente a su fin. Hubo varios canjes importantes que involucraron a figuras estelares, entre ellos el traspaso de Tarik Skubal entre los Tigers y los Dodgers, así como el acuerdo entre Red Sox y Orioles por Adley Rutschman.
Si bien la mayoría de los equipos contendientes realizaron movimientos, hubo varios clubes que no lograron atender necesidades muy evidentes en sus plantillas. Ya fuera por la manera en que se desarrolló el mercado, por no estar dispuestos a desprenderse de las piezas necesarias para concretar un acuerdo o porque el objetivo que buscaban terminó en otro equipo, varios clubes no consiguieron reforzar algunas de sus principales debilidades.
Te puede interesar: Análisis de cada acuerdo importante tras la fecha límite de traspasos de la MLB
A continuación, repasamos algunos de los movimientos que los aficionados esperaban ver y que nunca se concretaron, además de explicar por qué esos equipos no pudieron cerrar un canje antes del límite.
Los Phillies no consiguieron un abridor ni un jardinero
Los Phillies lograron adquirir a uno de los mejores bateadores puros del beisbol en Luis Arraez, pero dejaron sin resolver dos de sus necesidades más importantes. Philadelphia llegó a la Fecha Límite de Cambios buscando un pitcher abridor y un jardinero, pero no pudo conseguir ninguno de los dos. En cambio, la llegada de Arraez provocó una importante reestructuración defensiva, con varios jugadores cambiando de posición en un club que ya era el peor defensivamente de toda la liga. Ahora, Bryson Stott pasará a la tercera base, Alec Bohm jugará la primera base y Bryce Harper regresará a los jardines por primera vez desde 2022.
Philadelphia también se quedó corta en su intento por fortalecer su rotación abridora. Detrás de Cristopher Sanchez, Zack Wheeler y Jesus Luzardo, los Phillies no han encontrado demasiada estabilidad. Aaron Nola, quien registra una efectividad de 5.55 y ha permitido 28 cuadrangulares en 23 aperturas, está muy lejos del candidato al Cy Young que fue en sus mejores años. Además, Andrew Painter no ha lucido fino en su primera temporada en las Grandes Ligas. No reforzar la rotación podría convertirse en un error costoso para los Phillies en su intento por asegurar un lugar en la postemporada dentro de una muy competida lucha por el Comodín de la Liga Nacional.
Los Braves no adquirieron un shortstop y solo reforzaron de forma moderada su rotación
Se esperaba que los Braves buscaran un shortstop y un pitcher abridor. Incorporaron a Tyler Mahle, aunque luce más como una pieza de profundidad que como una mejora importante para la rotación. Diversos reportes indicaron que Atlanta preguntó por Jacob deGrom, pero el dos veces ganador del Cy Young dejó claro que no tenía intención de salir de los Rangers. Al final, el equipo no consiguió ninguna incorporación realmente significativa para una rotación que ha sido golpeada por las lesiones.
En cuanto a los shortstops, no había demasiadas opciones disponibles en el mercado y se espera que el equipo continúe con Jim Jarvis y Ha-Seong Kim, este último recién activado de la lista de lesionados. Jarvis, de 25 años, ha cumplido desde que fue llamado al equipo grande en junio: en 26 juegos registra un OPS de .701, con un cuadrangular y 10 carreras impulsadas. En cambio, Kim ha llevado al límite el significado del término "injugable". En 27 partidos apenas suma cinco imparables (promedio de bateo de .068) y un OPS de .239. Para un equipo con legítimas aspiraciones de conquistar la Serie Mundial, no encontrar un shortstop más productivo representa un problema vergonzosamente recurrente en Atlanta desde la salida de Dansby Swanson.
Los Yankees hicieron movimientos, pero dejaron intacta la receptoría
Los Yankees adquirieron a un par de bateadores para fortalecer una alineación que ha perdido fuerza desde que Aaron Judge ingresó a la lista de lesionados, pero su necesidad más evidente seguía estando detrás del plato y no la atendieron en absoluto. Según diversos reportes, el equipo estuvo en la pelea por Adley Rutschman, pero desistió al no querer competir con el enorme paquete de prospectos que ofrecieron los Red Sox para quedarse con el receptor estelar. Otras opciones, como Hunter Goodman, probablemente habrían requerido un costo importante que Brian Cashman no estaba dispuesto a pagar. Ryan Jeffers fue otro de los candidatos que exploraron los Yankees, pero los Twins terminaron siendo compradores en la Fecha Límite de Cambios. Tyler Stephenson también parecía un buen ajuste para el equipo, aunque no está claro hasta dónde avanzaron las conversaciones con los Reds.
Sin refuerzos en esa posición, New York deposita ahora su confianza en Austin Wells, quien ha sido sólido a la defensiva, pero también uno de los bateadores con peor rendimiento de toda la MLB. El equipo tendrá que esperar que Heliot Ramos y Luis Garcia Jr. aporten el impulso ofensivo suficiente para compensar la escasa producción que ha recibido de Wells, J.C. Escarra y Ali Sanchez.
Los Brewers no consiguieron a Tarik Skubal ni un bateador de poder
Los Brewers realizaron un canje divisional con los Cardinals para adquirir al pitcher abridor Dustin May y al relevista JoJo Romero, pero su principal necesidad era un bateador de poder para reforzar la alineación, y no lograron conseguirlo. Ningún equipo de la MLB ha conectado menos cuadrangulares que Milwaukee (101) y, aunque ha tenido mucho éxito sin un gran cañonero en el orden al bate, sumar un slugger debió haber sido una prioridad. Los Brewers siguen ocupando el quinto lugar en carreras anotadas, por lo que su estilo de juego basado en el contacto y la velocidad ha funcionado bastante bien. Sin embargo, incorporar un bateador de poder para fortalecer el corazón de la alineación habría sido una decisión inteligente, especialmente en octubre, cuando un solo swing puede cambiar el rumbo de un partido.
Considerando que no lograron concretar el traspaso por Tarik Skubal y optaron por conservar a sus prospectos en lugar de realizar un movimiento agresivo para aumentar sus posibilidades de conquistar el campeonato, fue una Fecha Límite de Cambios decepcionante para los Brewers, que vieron cómo los Dodgers se fortalecieron considerablemente mientras ellos apenas mejoraron de forma marginal.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 05/08/2026, traducido al español para SI México.