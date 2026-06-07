Cuatro preguntas urgentes para los Yankees tras la lesión de Aaron Judge
En un golpe directo al estómago para todos los involucrados con la organización de los Yankees, el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en las dos temporadas más recientes, Aaron Judge, estará fuera por tiempo indefinido debido a una fractura por estrés en una costilla del lado derecho.
El capitán de los Yankees dijo el viernes a los reporteros que cree haber sufrido la lesión por primera vez mientras se lanzó en los jardines durante una serie contra los Astros entre el 24 y el 26 de abril, y agregó que jugó con dolor hasta que éste se volvió insoportable.
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Judge será sometido a nuevos estudios de imagen dentro de cuatro a seis semanas, momento en el que los Yankees determinarán los siguientes pasos para el poderoso cañonero. La lesión de Judge deja a los Yankees con muchas preguntas. Aquí intentamos ofrecer algunas posibles respuestas.
¿Cómo reemplazarán los Yankees en la alineación a un MVP de la Liga Americana en dos años consecutivos?
Les daré la respuesta corta: no lo harán. Desde 2022, Judge posee un OPS+ de 203, lo que significa que ha sido 103% mejor de lo que habría producido un bateador promedio de la liga, y ha ganado tres premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana durante ese periodo. Simplemente no hay ningún bateador en la alineación de los Yankees —y quizás en todo el beisbol— que pueda ocupar su lugar y replicar su producción.
Dicho esto, hay varios bateadores que necesitarán rendir más de acuerdo con lo que indica el reverso de su tarjeta de béisbol durante las próximas semanas.
Trent Grisham
Después de conectar una cifra récord personal de 34 cuadrangulares y registrar un OPS+ de 124 la temporada pasada, Grisham ha batallado este año hasta acumular un OPS+ de 101. Afortunadamente, los datos de sus batazos, particularmente la calidad de contacto y sus métricas de disciplina en el plato, se parecen mucho a los del año pasado. Además, Grisham ha sido uno de los mejores bateadores del beisbol desde que el calendario pasó de un desastroso abril a un mucho mejor mayo y al inicio de junio. Mantener esa tendencia durante la ausencia de Judge sería de gran ayuda.
Jazz Chisholm Jr.
Chisholm, quien se encuentra en año de contrato, ha sido uno de los peores bateadores del beisbol. Y no es difícil entender por qué. No está golpeando la pelota con la misma fuerza que el año pasado y está fallando demasiados swings como para hacer daño en la caja de bateo. Ya sea que los pantalones de su compañero Giancarlo Stanton sigan proporcionando buena suerte o que Chisholm necesite hacer ajustes en su mecánica o enfoque, algo tendrá que cambiar porque los Yankees simplemente esperan más de alguien que apenas el año pasado logró una temporada de 30 jonrones y 30 bases robadas.
Austin Wells
Cuando ascendía por las ligas menores, Wells era visto como un receptor con ofensiva por encima del promedio y defensa por debajo de la media detrás del plato. De alguna manera se ha convertido en lo opuesto. Alguien que lo vio conectar 13 cuadrangulares, acumular 2.6 Victorias Sobre Reemplazo y terminar tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Americana en 2024 ni siquiera reconocería al jugador que ha producido un wRC+ de 54, cifra que sería la cuarta peor de todo el beisbol. Puede que Wells nunca se convierta en el bateador que los Yankees pensaban que sería, pero no es —y simplemente no puede ser— tan malo en el plato.
Además de estos tres, los Yankees también necesitarán una mayor producción de Ryan McMahon, Jose Caballero y Anthony Volpe, así como que continúen las destacadas contribuciones de Ben Rice, Cody Bellinger y Paul Goldschmidt. Tampoco vendría mal una mejor producción durante una segunda etapa en las Grandes Ligas del clon zurdo de Judge, Spencer Jones, quien se fue de 3-3 con una carrera impulsada en la derrota del viernes ante los Red Sox. Los próximos regresos de Giancarlo Stanton y Jasson Domínguez también ayudarán, lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta.
¿Cómo lucirá el jardín de los Yankees sin Judge?
Por ahora, probablemente de manera muy similar a como lució el viernes por la noche, con Bellinger en el jardín izquierdo, Grisham en el central y el recién ascendido Spencer Jones en el derecho. Esa es la mejor alineación defensiva que actualmente pueden presentar los Yankees y la que menos altera el resto de las piezas.
Las cosas podrían verse ligeramente distintas cuando Stanton y Domínguez, quienes tomaron práctica de bateo en vivo a principios de esta semana, regresen a la actividad. Stanton jugó en el jardín derecho para los Yankees el año pasado cuando Judge estuvo fuera debido a una distensión del tendón flexor del codo, y el veterano ha expresado en el pasado su deseo de volver a jugar en los jardines. Sin embargo, pasar mucho tiempo en los jardines quizá no sea lo más conveniente para Stanton, considerando que tiene 36 años y viene de una distensión en la pantorrilla. Domínguez sólo ha jugado en el jardín izquierdo para los Yankees durante las últimas dos temporadas, por lo que es probable que el club mantenga esa misma distribución. Un movimiento así podría trasladar a Bellinger al jardín central o al derecho, posiciones en las que ha aportado una defensa por encima del promedio esta temporada.
New York también podría recurrir a los utilitys Caballero y Max Schuemann en el jardín derecho, tal como hizo durante la serie de los Yankees contra los Guardians a principios de junio.
¿Están los Yankees en problemas en la carrera por el Este de la Liga Americana?
Miren, no hay forma de evitarlo: los Yankees serán un equipo peor sin Judge, particularmente a la ofensiva. Tenemos aproximadamente cuatro años de datos que lo demuestran.
Con Judge en la alineación desde 2022
Nota: Datos cortesía de Bryan Hoch y MLB Network
Carreras por partido
Porcentaje de victorias
5.0
.592
Sin Judge en la alineación desde 2022
Carreras por partido
Porcentaje de victorias
3.8
.424
Esos números son desalentadores. Sin embargo, decir que los Yankees podrían estar en problemas parece una reacción exagerada.
Los Orioles, Blue Jays y Red Sox tienen diferenciales de carreras negativos y aún no han mostrado ser verdaderos contendientes, incluso en una Liga Americana débil. Claro, alguno de esos equipos podría comenzar a enderezar el rumbo mientras Judge esté fuera, pero es difícil creer que una mejoría así sea suficiente para superar a los Yankees.
New York podría tener problemas para alcanzar a los Rays, líderes del Este de la Liga Americana, mientras Judge permanezca en la Lista de Lesionados. Aunque, por otro lado, Tampa Bay tiene marca de apenas 3-7 en sus últimos 10 juegos y se aferra a una ventaja de sólo juego y medio sobre los Yankees.
Los Yankees, tal como ha ocurrido en el pasado, probablemente tendrán dificultades ofensivas en algunos momentos sin Judge. Una diferencia respecto a años anteriores es que New York cuenta con una rotación abridora tan profunda como cualquiera que haya tenido durante la era de Judge, lo que significa que el club podría compensar la ausencia de su cañonero simplemente desde el punto de vista de la prevención de carreras, considerando además que es un equipo defensivamente sólido.
Incluso sin Judge, es probable que los Yankees sigan firmemente en la pelea por el título divisional.
¿Afectará la lesión de Judge los planes de los Yankees para la fecha límite de cambios?
Eso depende. Los Yankees, que cuentan con una alineación fuerte y una sólida rotación abridora, pero también con un bullpen que ha desperdiciado la sexta mayor cantidad de salvamentos en el beisbol, probablemente ya estaban explorando el mercado en busca de relevistas antes que cualquier otra cosa.
Sin embargo, con las interrogantes ofensivas que existen en el lado izquierdo del cuadro y en la receptoría, es posible que New York busque reforzarse alrededor de Judge con la esperanza de que las piezas que lo rodean sean mejores cuando regrese.
Si jugadores como Jones, Domínguez y Grisham no producen al nivel que esperan los Yankees, quizá New York recurra al mercado de jardineros antes de la fecha límite de cambios para incorporar a un veterano de bajo costo en una función de pelotón, una estrategia que hemos visto utilizar al club en ocasiones anteriores.
En términos generales, la lesión de Judge no debería modificar demasiado los planes de los Yankees para la fecha límite de cambios, considerando la profundidad que tienen en los jardines. Pero todavía faltan poco menos de dos meses para esa fecha.
En otras palabras —y en una respuesta poco satisfactoria que podría aplicarse a cualquiera de las preguntas anteriores— ya veremos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/06/2026, traducido al español para SI México.