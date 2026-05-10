¿Quién es Spencer Jones? Yankees tienen otro jardinero de 2.01 metros para acompañar a Aaron Judge
Los aficionados de los Yankees, así como el resto del mundo del beisbol, ya están bastante familiarizados con un jardinero de 2.01 metros de estatura. Todo lo que ha hecho Aaron Judge desde que llegó a Grandes Ligas es construir una carrera con destino al Salón de la Fama y convertirse en uno de los rostros del beisbol. Ahora, el equipo líder de división añadirá a otro espécimen físico similar con el llamado de Spencer Jones, quien debutó este fin de semana en la serie ante los Brewers.
La oportunidad para Jones llega después de que Jasson Domínguez sufriera una lesión al realizar una atrapada saltando contra los Rangers el jueves. Considerado el prospecto número 6 en el sistema de los Yankees, Jones ha mostrado un poder descomunal durante su paso por Ligas Menores desde que la organización lo seleccionó con la elección 25 del Draft de 2022. Originalmente había sido elegido por los Dodgers en la ronda 31 del Draft de 2019, pero optó por continuar su carrera universitaria en Vanderbilt.
Te puede interesar: Shohei Ohtani y Aaron Judge encabezan una nueva era dorada del beisbol
En 2022 disputó 25 juegos en categorías inferiores en Florida antes de iniciar su primera temporada completa como profesional en 2023. Durante esa campaña conectó 16 cuadrangulares entre dos niveles distintos. En 2024 registró un OPS de .789 impulsado por 30 dobles y 17 jonrones con Somerset en la Eastern League. La temporada pasada fue monstruosa para Jones, ya que combinó 35 cuadrangulares y un impresionante OPS de .982 mientras alternaba entre Doble-A y Triple-A. En lo que va de esta campaña ya suma 11 vuelacercas y 41 carreras impulsadas en apenas 33 juegos con Scranton/Wilkes-Barre.
Jones impone presencia en la caja de bateo como zurdo y su poder sería trasladable a cualquier parque de Grandes Ligas. Jugar en el amigable Yankee Stadium para los bateadores hace pensar que seguirá recorriendo las bases con frecuencia. Nueva York ha tenido uno de los mejores inicios de temporada en MLB y la ofensiva no ha sido problema, por lo que Jones no cargará con demasiada presión inmediata.
Más allá de los análisis, él, al igual que Judge, es extremadamente alto, y tener a dos jardineros de 2.01 metros es algo muy genial. Nadie puede discutir eso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/06/2026, traducido al español para SI México.