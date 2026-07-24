Deadline de MLB: Cuatro cambios que involucran a All-Stars que nos encantaría ver
La temporada de cambios en la MLB ya comenzó oficialmente, y eso significa que los rumores están por todas partes. Con varios jugadores de nivel All-Star que podrían estar disponibles en el mercado, pensamos que sería divertido emparejar a algunos de los nombres más importantes con equipos contendientes, incluyendo los paquetes de jugadores que podrían concretar cada operación.
Algunos de estos movimientos representarían una mejora para los equipos, otros reforzarían una de sus fortalezas y, como era de esperarse en un ejercicio de este tipo con jugadores de nivel All-Star, algunos acuerdos serían más factibles que otros.
Te puede interesar: Las 10 mayores decepciones de la primera mitad de la temporada 2026 de la MLB
Con la ayuda de nuestros amigos de Baseball Trade Values, emparejamos a cuatro All-Stars con equipos contendientes como Rays, Yankees, Cubs y Phillies, en cambios que nos gustaría ver concretarse antes del 3 de agosto.
Rays reciben: 2B Luis Arraez
Giants reciben: RHP Ty Johnson (prospecto No. 18, según MLB Pipeline), RHP Jacob Kmatz
Por qué tiene sentido para los Rays
¿Ha existido alguna vez un bateador más propio de los Rays que Luis Arraez? El tres veces campeón de bateo, dueño de un porcentaje de ponches de apenas 5.9% en su carrera y una tasa de contacto de 93.6%, encajaría perfectamente en una alineación de Tampa Bay que se especializa en poner la pelota en juego. Además, Arraez, quien nunca se ha distinguido particularmente por su defensa, ha trabajado para convertirse este año en uno de los mejores defensores de la segunda base. Eso encajaría perfectamente con la filosofía de los Rays.
La producción ofensiva de Tampa Bay en la segunda base esta temporada (.649 de OPS, 25ª en MLB) ha sido, bueno, ofensiva. Arraez y el mejor OPS+ de su carrera, de 130, solucionarían ese problema. No está en la naturaleza de los Rays entregar prospectos por un jugador que se convertirá en agente libre, pero pueden echar mano de la profundidad de uno de los mejores sistemas de Ligas Menores del beisbol sin tener que sacrificar a sus joyas de la corona para concretar este acuerdo.
Por qué tiene sentido para los Giants
2026 se ha convertido en una temporada perdida para los Giants y, aun en un año en el que prácticamente todos los equipos pueden aferrarse a sus aspiraciones de llegar a la postemporada, San Francisco parece haberse resignado ya a convertirse en vendedor antes de la fecha límite. Pero con Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman representando los grandes contratos difíciles de mover, el presidente de operaciones de beisbol de los Giants, Buster Posey, tiene opciones limitadas en el mercado de cambios. Ahí entra Arraez, quien se convertirá en agente libre al terminar la temporada y viene de participar por cuarta vez en el Juego de Estrellas, en medio de una campaña destacada.
Sin embargo, Arraez, quien nunca ha conectado más de 10 jonrones en una temporada, no tendrá tanta demanda como los Giants desearían en una época dominada por las tasas de batazos fuertes y la velocidad de salida. Aun así, su mercado será lo suficientemente atractivo como para que San Francisco pueda obtener a un pitcher prácticamente listo para las Grandes Ligas en Ty Johnson, un derecho de 6'6" (198 cm) con una extensión de brazo de élite, una recta por encima del promedio y un slider desagradable, además de otro lanzador prometedor en Jacob Kmatz, quien ha tenido una gran temporada con la filial de High-A de los Rays. En el peor de los casos, los Giants tendrían aquí a dos potenciales relevistas de alto nivel, una necesidad que tienen con urgencia. En el mejor escenario, podrían haber encontrado a dos futuros abridores.
Yankees reciben: RP Mason Miller
Padres reciben: SP Will Warren, RHP Elmer Rodriguez (prospecto No. 3), 2B/SS Kaeden Kent (prospecto No. 13), LHP Henry Lalane (prospecto No. 14)
Por qué tiene sentido para los Yankees
El reloj corre para las posibilidades de este roster de los Yankees de ganar una Serie Mundial. Aaron Judge, ganador consecutivo del premio al MVP de la Liga Americana, tiene 34 años. Gerrit Cole, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023, tiene 35. Y con una Liga Americana más débil de lo que ha sido en años, Nueva York quizá nunca vuelva a tener una mejor oportunidad para sumar el título número 28 a sus vitrinas, razón de más para realizar un movimiento de impacto como este.
Ahora bien, hay que ser justos: los Yankees no necesitan a Mason Miller. El equipo actualmente cuenta con el cerrador David Bednar, quien no ha permitido una carrera limpia desde el 18 de mayo, mientras que el bullpen en conjunto tiene la segunda mejor efectividad de la MLB. Pero si los Yankees de alguna manera consiguieran a Miller, inmediatamente convertirían sus partidos en duelos de siete entradas, con el relevista y su efectividad de 0.89 y tasa de ponches de 48.4% en la ecuación. Con una rotación encabezada por Schlittler, Fried y Cole, y un cierre de partidos con Bednar y Miller, los Yankees serían un rival muy difícil de eliminar en la postemporada.
Además, ya hemos visto al gerente general de los Yankees, Brian Cashman, reforzar una fortaleza en la fecha límite de cambios. Basta recordar la llegada de Zack Britton a Nueva York en 2018, cuando el equipo ya contaba con Aroldis Chapman y Dellin Betances, además de tener el mejor bullpen de la MLB en cuanto a efectividad. Miller no saldría barato y Cashman seguramente dudaría en desprenderse del principal prospecto George Lombard Jr. o del prospecto No. 4, Carlos Lagrange. Pero todavía tiene la profundidad organizacional necesaria para satisfacer las necesidades de los Padres.
Will Warren es prácticamente un clon del abridor de los Padres —y ex Yankee— Michael King. Está bajo control del equipo hasta 2030 y ha lanzado como un sólido abridor número tres para Nueva York. Elmer Rodriguez, el mejor prospecto de pitcheo de los Yankees, ha realizado cuatro aperturas en las Grandes Ligas y todavía proyecta como un abridor de media rotación. Lalane, un zurdo de 6'7" (201 cm), lanza con fuerza y ha acumulado 12 ponches por cada nueve entradas entre Single-A Tampa y High-A Hudson Valley. Kent, quien tiene las cualidades para jugar tanto en segunda base como en el shortstop, es una máquina de conectar líneas que podría tener un potencial de poder todavía por descubrir.
Por qué tiene sentido para los Padres
Si los Padres van a desprenderse de Mason Miller apenas un año después de hipotecar su futuro para adquirirlo, será a cambio de un paquete considerable. El gerente general de San Diego, A.J. Preller, no solo necesita incorporar abridores bajo control del equipo y listos para lanzar en las Grandes Ligas, sino que también debe reconstruir un sistema de Ligas Menores que quedó diezmado por una serie de cambios en la fecha límite del año pasado. En ese sentido, los Yankees tienen sentido como socio comercial.
Con Warren y Rodriguez, Preller incorporaría a dos abridores que pueden lanzar de inmediato para los Padres y que, lo más importante, tienen menos de 30 años. Lalane es una apuesta de alto potencial a futuro, especialmente si puede recuperar una recta cercana a las 100 millas por hora. Kent le daría a San Diego la profundidad que tanto necesita en el cuadro interior dentro de su sistema de Ligas Menores, además de un enfoque orientado al contacto que la alineación de los Padres podría aprovechar. Preller quizá pueda apuntar más alto y superar la oferta de los Yankees con un paquete que incluya varios prospectos dentro del Top 100. Pero un acuerdo como este permitiría a San Diego mantener competitivo a un núcleo veterano mientras vuelve a fortalecer un sistema de Ligas Menores debilitado.
Cubs reciben: SP Foster Griffin
Nationals reciben: RHP Brooks Caple (prospecto No. 12), RHP Jostin Florentino (prospecto No. 15), LHP Will Sanders
Por qué tiene sentido este cambio para los Cubs
Las lesiones y la inconsistencia han definido la rotación de abridores de los Cubs esta temporada, al grado de que Chicago envió en junio a su prospecto No. 13 a los Mets a cambio del abridor David Peterson, quien tenía una efectividad de 6.06 al momento del cambio. Peterson ha lanzado en general bien para Chicago, salvo por su desastrosa actuación ante los Cardinals el 3 de julio. Pero las dudas persisten en la rotación de los Cubs.
Shota Imanaga ha sido el mejor abridor del staff, pero tiene un ERA+ de 104, lo que significa que ha sido apenas 4% mejor que un pitcher promedio de la Liga. Matthew Boyd, Colin Rea, Jameson Taillon y Edward Cabrera —actualmente en la lista de lesionados por una lesión en el tendón de la corva— han registrado efectividades superiores a 4.00. Chicago necesita desesperadamente una dosis de consistencia en su rotación, algo que podría aportar el revitalizado Foster Griffin.
Después de pasar los últimos tres años en Japón, Griffin regresó a la MLB y luce como un pitcher completamente diferente. Durante su etapa con los Yomiuri Giants, Griffin añadió tres lanzamientos a su repertorio, ampliándolo a siete. Su cutter, que alguna vez fue castigado con un porcentaje de slugging de .733, se ha transformado en el mejor de las Grandes Ligas.
Griffin, una presencia constante y un lanzador confiable para poner la pelota en zona, es exactamente lo que necesitan los Cubs. Incluso como un pitcher que se convertiría en agente libre al terminar la temporada, no saldrá barato. Pero Chicago debería tener lo suficiente para convencer a los Nationals de desprenderse del lanzador.
Por qué tiene sentido este cambio para los Nationals
¿Por qué los Nationals, con uno de los peores cuerpos de pitcheo del beisbol, cambiarían a su mejor lanzador cuando todavía están a una distancia razonable de un puesto en los playoffs? Para empezar, este equipo, incluso con una de las mejores ofensivas de la MLB, simplemente tiene demasiadas carencias —particularmente en el bullpen— como para imaginar una carrera profunda en la postemporada este año.
Desde el punto de vista de negocio, tiene sentido cambiar a Griffin por varias razones. Después de reinventarse hasta convertirse en un All-Star, es casi seguro que Griffin probará la agencia libre en lugar de firmar una extensión con Washington. Existe la posibilidad de que los Nationals sean superados en la puja por sus servicios, mientras las próximas negociaciones del CBA generan todavía más incertidumbre de cara al invierno. Si Washington decide convertirse en vendedor, puede aprovechar un mercado con muchos equipos compradores y el costo cada vez mayor del pitcheo abridor de calidad. Los Mets, por ejemplo, obtuvieron un prospecto dentro del Top 15 de los Cubs a cambio de Peterson. Los Nationals deberían poder exigir dos prospectos de pitcheo de ese nivel, además de un pitcher de Triple-A, a cambio de Griffin.
Caple, un derecho grande con un repertorio de cinco lanzamientos, ha tenido un gran salto de nivel con los Cubs este año, registrando una efectividad de 3.15 y 77 ponches en 71 1/3 entradas entre las filiales de High-A y Doble-A del club. Florentino posee un slider con mucho movimiento, un punto de lanzamiento particularmente bajo y se benefició de un aumento de velocidad entre 2024 y 2025, quizá una señal prometedora para su futuro. Sanders, quien tiene una efectividad de 4.10 y 9.9 ponches por cada nueve entradas en Triple-A, no está lejos de poder ayudar potencialmente a los Nationals en las Grandes Ligas. Al desprenderse de Griffin, Washington podría sacrificar una posible aparición en playoffs antes de lo previsto, pero maximizaría su futuro con algunos prospectos de pitcheo muy atractivos.
Phillies reciben: SP Michael Wacha, Daniel Lynch IV
Royals reciben: RHP Ramon Marquez (prospecto No. 9), RHP Alex McFarlane (prospecto No. 17), C/1B Alirio Ferrebus (prospecto No. 21)
Por qué tiene sentido este cambio para los Phillies
Los Phillies han dado un giro notable a su temporada y están completamente metidos en la pelea por el título de la División Este de la Liga Nacional. Con la clasificación de los comodines tan apretada en la Liga Nacional, ganar la división podría ser el boleto más seguro de Philadelphia a la postemporada. Y aunque añadir un quinto abridor probablemente no ayudará demasiado a los Phillies en los playoffs, sí podría ayudarles a llegar hasta ahí. Los abridores número cinco de Philadelphia tienen marca de 2-15 y una efectividad de 7.33 en 2026, con jugadores como el ex prospecto principal Andrew Painter, Alan Rangel y el recientemente designado para asignación Taijuan Walker formando parte de una rotación que ha tenido constantes cambios.
Los Phillies necesitan ayuda en el bullpen y con este movimiento podrían resolver dos problemas de una sola vez. Pueden ayudar indirectamente a sus relevistas al incorporar a un caballo de batalla como Wacha, quien lidera la Liga Americana en entradas lanzadas. El veterano de 35 años se ha caracterizado por ofrecer entradas de calidad año tras año, registrando una efectividad inferior a 3.50 y promediando cerca de 150 entradas por temporada desde 2022. Para adquirir a un pitcher de este nivel, que está bajo control del equipo hasta 2027 —con una opción del club para 2028—, los Phillies probablemente tendrán que desprenderse de al menos un par de prospectos dentro del Top 20. Philadelphia también obtendría a un relevista zurdo que necesita en Lynch, quien se encuentra en el percentil 77 o superior en tasa de swings fallidos y porcentaje de roletazos. Está bajo control del equipo durante dos años más después de esta temporada, algo especialmente valioso para unos Phillies que perderán a cuatro relevistas combinados por la agencia libre en 2027 y 2028.
Por qué tiene sentido este cambio para los Royals
Tendría sentido que Kansas City comenzara a pensar en su roster de 2027 y más allá si decide desprenderse de algunas piezas en la fecha límite. Los Royals podrían conseguir ambos objetivos con los Phillies como socio comercial. Marquez, quien cuenta con un sólido repertorio de tres lanzamientos y una mecánica sencilla, tiene las cualidades para convertirse en un futuro abridor de la parte baja de una rotación. McFarlane, de 25 años, ha registrado una efectividad de 2.06 como relevista en Doble-A Reading, y su combinación de recta y slider podría ayudar al bullpen de los Royals desde la próxima temporada. No está claro si Ferrebus, quien también ha jugado en primera base, permanecerá como catcher a largo plazo. Pero hay algo seguro: el joven sabe batear. Ha registrado una línea ofensiva de .319/.372/.510 con 10 jonrones en 69 juegos en Single-A Clearwater y podría ser una opción a largo plazo en primera base o como bateador designado si las cosas no funcionan detrás del plato.
Los Royals rejuvenecerían considerablemente su roster con este movimiento, incorporando una combinación de jugadores que pueden ayudar a mejorar las perspectivas del equipo tanto a corto como a largo plazo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/07/2026, traducido al español para SI México.