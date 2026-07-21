La decisión de los Dodgers de descansar a Shohei Ohtani como pitcher es la correcta
Mientras Shohei Ohtani continúa lidiando con una persistente lesión en la rodilla, los Dodgers han decidido mantenerlo fuera de la rotación de abridores para la que habría sido su próxima apertura, programada originalmente para el miércoles 22 de julio. El mánager Dave Roberts dijo el domingo a los reporteros que podría pasar un tiempo antes de que Ohtani vuelva a lanzar, ya que Los Ángeles busca actuar con la máxima cautela respecto a su superestrella de dos vías.
"Con su rodilla, simplemente queremos darle la mejor oportunidad posible para que llegue a un buen estado. Como él mismo ha dicho, y como nosotros sentimos, es el acto de lanzar y la torsión al aterrizar sobre esa pierna lo que termina irritándola", explicó Roberts, de acuerdo con el New York Post.
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Ohtani sintió molestias en la rodilla mientras realizaba ejercicios de lanzamiento durante el fin de semana. Esto ocurrió después de que fuera descartado para su última apertura antes de la pausa por el Juego de Estrellas y también se ausentara del Clásico de Media Temporada para darle descanso a la articulación. Ahora, con la lesión todavía presente, los Dodgers no tienen una fecha estimada para el regreso del japonés de 32 años al montículo en la segunda mitad de la temporada.
"No será algo que evaluemos día a día", comentó Roberts. "El primer paso es llevarlo a un punto en el que él sienta, y nosotros también sintamos, que puede lanzar sin sufrir un retroceso. A partir de ahí iremos evaluando cómo responde. En este momento ni siquiera puedo responder cuándo podría ser eso".
Mantener a Ohtani sano, o al menos lo más cercano posible a su mejor condición física, es una prioridad absoluta para los Dodgers. Por ello, aunque resulte desafortunado perderlo temporalmente como lanzador, la decisión es, sin duda, la correcta. Los Ángeles ya tiene una ventaja de 12 juegos sobre los Diamondbacks, segundos de la División Oeste de la Liga Nacional, y todo apunta a que terminará como el primer sembrado del circuito, además de tener prácticamente asegurado su boleto a la postemporada.
Después de todo, los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo en conquistar tres Series Mundiales consecutivas desde que los Yankees lo lograron entre 1998 y 2000. Para alcanzar ese objetivo será indispensable contar con su mejor jugador en plenitud física durante octubre.
Además, Blake Snell ya se encuentra en proceso de regresar tras su lesión y recientemente inició una asignación de rehabilitación, por lo que permitir que Ohtani recupere completamente la rodilla parece una decisión inteligente. Cuando Snell vuelva, podrá ocupar el lugar vacante de Ohtani en la rotación, mientras que Tyler Glasnow también podría reincorporarse en algún momento de agosto. A ello se suma la posibilidad de que la organización haga un movimiento importante antes de la fecha límite de cambios para añadir otro brazo, respaldada por uno de los mejores sistemas de ligas menores y el roster más sólido de las Grandes Ligas.
Los Dodgers cuentan con múltiples alternativas para sobrellevar la ausencia de Ohtani como abridor, especialmente considerando el éxito que tuvieron durante la primera mitad de la campaña, que los tiene en una posición privilegiada rumbo a la postemporada. El equipo pretende mantener una rotación de seis abridores y, mientras espera el regreso de Snell, también podría recurrir a juegos de bullpen cuando sea necesario.
Mientras tanto, Ohtani seguirá desempeñándose como primer bate y bateador designado de Los Ángeles. Aunque su brazo estará fuera de acción por un tiempo, su producción ofensiva seguirá siendo fundamental en la parte alta del orden. Y cuando llegue octubre y los Dodgers inicien una nueva búsqueda del título de la Serie Mundial, la esperanza es que su rodilla ya le permita volver al montículo. Roberts incluso indicó que Ohtani "podría" lanzar en este momento, pero el riesgo de agravar la lesión supera con creces los beneficios de utilizarlo cada seis o siete días. Eso sí, el piloto dejó claro el domingo que la organización sigue esperando que Ohtani vuelva a lanzar durante la temporada 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/07/2026, traducido al español para SI México.