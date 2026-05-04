La decisión de los Yankees con Anthony Volpe es un sorprendente cambio de rumbo
Los New York Yankees hicieron lo que alguna vez habría sido inconcebible, ya que el domingo el club reinstaló al shortstop Anthony Volpe de la lista de lesionados de 10 días, para luego enviarlo a Triple-A tras concluir su asignación de rehabilitación.
Aunque el movimiento dice menos sobre el futuro de Volpe de lo que podría parecer (más sobre eso más adelante), no deja de ser un sorprendente cambio de rumbo organizacional, considerando la retórica de los Yankees en los últimos años, así como la trayectoria que el propio Volpe parecía llevar.
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Alguna vez un prospecto top-10 de todo el beisbol y la joya de la corona del sistema de ligas menores de los Yankees, Volpe pasó una temporada en Clase A antes de ascender a Doble-A Somerset en 2022, donde mostró su guante y cierto poder ofensivo, registrando un OPS de .820 y 44 bases robadas. El entonces jugador de 21 años tuvo una breve escala en Triple-A—apenas 22 juegos—antes de imponerse al también prospecto estelar Oswald Peraza para quedarse con el puesto titular de campocorto la primavera siguiente.
Parecía destinado al estrellato, especialmente considerando la simetría perfecta de que creció como aficionado de toda la vida de los Yankees y tenía como ídolo a Derek Jeter, el último gran campocorto de la franquicia.
Las cosas no se desarrollaron exactamente así. Hubo destellos, claro, como cuando Volpe firmó una temporada 20-20 y ganó un Guante de Oro de la Liga Americana en su año de novato, o cuando fue uno de los mejores bateadores durante la postemporada de 2024 que llevó a los Yankees a su primera Serie Mundial desde 2009.
Pero una desastrosa campaña 2025, en la que Volpe batalló con un desgarro parcial del labrum sufrido en mayo, llevó a los aficionados a encender las críticas en su contra, un torrente de reproches que fue respondido con una férrea defensa por parte de la directiva de los Yankees.
Tan protectores fueron con Volpe el manager Aaron Boone y el gerente general Brian Cashman que cualquiera podría haber pensado que el joven campocorto era un miembro de su familia. Hace dos inviernos, Cashman incluso tuvo un intercambio verbal con un reportero por la aparente falta de producción ofensiva proveniente del sistema de granjas del equipo, señalando a Volpe como alguien que podría demostrar lo contrario. Apenas el invierno pasado, tras una campaña en la que Volpe registró un OPS de .663 y un máximo de carrera de 19 errores defensivos, Boone y Cashman coincidían en que seguiría siendo el campocorto titular en 2026, incluso después de adquirir en la fecha límite de cambios a José Caballero como competencia.
Aquí está la dura realidad sobre Volpe. A pesar de todo lo que aporta con su guante, velocidad y atletismo, no ha sido un bateador competente en Grandes Ligas durante tres temporadas. Desde su debut en 2023, ha registrado un wRC+ de 85, colocándose entre los 30 peores bateadores en ese lapso, y un OPS+ de 83, es decir, 17% por debajo del promedio.
Caballero, por su parte, ha sido productivo desde su llegada el verano pasado. Registró un OPS de .820 y jugó una defensa estelar para los Yankees en el cierre de la temporada anterior, en plena pelea divisional. Desde mediados de abril, batea para .319 con apenas un 16% de ponches, además de consolidarse como uno de los mejores campocortos defensivos del juego.
Hace tres semanas, Cashman dijo a los reporteros que Volpe regresaría como titular en el campocorto y que ese era “siempre el plan”, aunque dejó la decisión final en manos de Boone. El domingo, Boone sonó como alguien que ya no estaba tan seguro de que ese plan siguiera siendo el mismo.
“Ya veremos”, dijo Boone. “Seguiremos hablando de eso. De nuevo, José se ha ganado más tiempo de juego. Me encanta la idea de que tenga ese rol de súper utility porque es muy bueno en ello.
“Pero tampoco puedes ignorar que ha jugado muy bien defensivamente en el campocorto, ha sido una chispa para nosotros ofensivamente, especialmente después de un inicio lento en los primeros 10 días o dos semanas de la temporada. Desde entonces ha elevado mucho su nivel y ha estado en el centro de nuestras victorias.”
La noche del domingo, los Yankees cambiaron el guion y enviaron a Volpe a las ligas menores.
Por qué enviar a Anthony Volpe a Triple-A es algo positivo para él y para los Yankees
El movimiento es inteligente tanto para el futuro de Volpe como para el de los Yankees. Si Volpe pasa 20 días o más en las menores, su elegibilidad para la agencia libre se retrasará un año más, hasta después de la temporada 2029. Esto le daría a Nueva York un año adicional de control sobre el joven campocorto, haciéndolo una pieza atractiva en sus planes a largo plazo en el cuadro interior, considerando que el segunda base titular Jazz Chisholm Jr. será agente libre tras esta campaña.
En el improbable caso de que los Yankees decidan cambiar a Volpe en el futuro, ese año extra de control contractual sería un atractivo adicional en cualquier negociación.
El movimiento también tiene sentido para Volpe, cuya breve estancia de 22 juegos en Triple-A en 2022 quizá fue demasiado corta, considerando el 30.3% de ponches y OPS de .718 que registró con la filial de Scranton/Wilkes-Barre. Volpe, con apenas 25 años, podría beneficiarse del tiempo de juego regular en Triple-A—algo que difícilmente tendría ahora mismo en Grandes Ligas. Además, existe la posibilidad de que utilice este regreso a las menores como motivación adicional.
Es muy probable que los Yankees necesiten a Volpe en algún momento de la temporada 2026. Enviarlo a Triple-A le da al club la mejor oportunidad de recuperar su mejor versión cuando ese momento llegue.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/05/2026, traducido al español para SI México.