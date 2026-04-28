Por qué los Yankees pueden darse el lujo de enviar a un ex Novato del Año a ligas menores
Ha habido varios puntos brillantes para los Yankees en su arranque hacia el primer lugar del Este de la Liga Americana, incluyendo actuaciones efectivas casi cada noche de una sólida rotación abridora. La única excepción ha sido Luis Gil, quien volvió a tener una salida complicada el domingo en la derrota 7-4 ante los Astros.
Gil otorgó base por bolas al primer bateador que enfrentó y luego permitió un jonrón de dos carreras a Christian Walker. Aaron Boone se vio obligado a retirar al ex ganador del Novato del Año tras cuatro entradas y seis carreras limpias. Provocar swings fallidos ha sido complicado para Gil esta temporada y esas dificultades continuaron, ya que permitió tres bases por bolas sin conseguir un solo ponche.
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Poco después de esta más reciente actuación discreta, los Yankees enviaron a Gil a Triple A Scranton/Wilkes-Barre, donde podrá reajustar y trabajar en su mecánica con la esperanza de regresar pronto al Bronx. En cuatro aperturas este año, Gil tiene marca de 1-2 con efectividad de 6.05. Ya ha permitido seis jonrones en 19 1/3 entradas de labor y suma más bases por bolas (11) que ponches (9).
Esto representa un retroceso para el lanzador derecho de 27 años, quien ganó el premio al mejor novato lanzador de la Liga Americana en 2024. Una sólida campaña en 2025, aunque incluyó solo 11 juegos, generó optimismo de que seguiría progresando y se mantendría como una pieza importante de la rotación.
Afortunadamente para Nueva York, las piezas están en su lugar para sortear la inconsistencia y quizá corregirla. Gerrit Cole, en rehabilitación tras una cirugía Tommy John, se ha visto sólido en sus dos apariciones de rehabilitación en ligas menores. Aunque no hay un calendario definido para su regreso, sigue el proceso típico de 14 meses para lanzadores que vuelven de esa lesión. Carlos Rodón también está en camino de regreso tras su propia lesión y podría volver a inicios de mayo.
Se trata de dos brazos de élite que se sumarán a una unidad que ha sido extraordinaria hasta ahora.
Los abridores de los Yankees han contenido a los bateadores rivales y poseen la segunda mejor efectividad en el beisbol (2.90). Fuera de Gil, han sido dominantes. Max Fried (3-1, 2.40 ERA) y Cam Schlittler (3-1, 1.77) han lucido espectaculares. Will Warren (3-0, 2.59) y Ryan Weathers (1-2, 3.91) han sido sólidos. Han trabajado profundo en los juegos, cuidando el bullpen y dándole a Boone noches relativamente tranquilas.
El regreso de probados lanzadores de postemporada como Cole y Rodón genera una situación en la que el equipo tiene un exceso de talento. Y crea un entorno en el que pueden reajustar y recargar si Gil logra recomponer su nivel y algún brazo del fondo de la rotación falla o sufre una lesión.
Así que, aunque no es lo ideal, probablemente no hay equipo mejor preparado en todo el beisbol para sobrevivir a un ajuste como este.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/04/2026, traducido al español para SI México.