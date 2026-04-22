Lo que dice la venta de los Padres sobre otros equipos de mercado pequeño
Durante los últimos cinco años, los Padres gastaron. Gastaron $340 millones en Fernando Tatis Jr. y $350 millones en Manny Machado, convirtiéndose en uno de solo tres equipos con dos jugadores ganando esa cantidad. Gastaron más de mil millones de dólares, más que todos los clubes excepto cuatro. Gastaron tanto que tuvieron que pedir un préstamo de $50 millones en 2023 para cubrir la nómina.
Y la franquicia acaba de venderse por un récord de liga de $3.9 mil millones, 62.5% más de lo que alcanzaron los Mets en 2020.
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Entonces, díganme otra vez, ¿por qué los Pirates no pueden hacer esto?
Las Grandes Ligas de beisbol y los ejecutivos de equipos, afinando sus argumentos para el inevitable cierre patronal de este invierno cuando expire el acuerdo colectivo, dirán que el deporte necesita un tope salarial porque el sistema actual no es sostenible. Los equipos de grandes mercados gastan y gastan, y los mercados pequeños simplemente no pueden seguirles el ritmo. De hecho, ¡están perdiendo dinero!
Bueno, ciertamente le está funcionando bastante bien a la familia Seidler. El fallecido Peter Seidler, nieto del ex dueño de los Dodgers Walter O’Malley, compró el equipo junto con Ron Fowler en 2012 por $800 millones. Eso representa un aumento en el valor de la franquicia de 387.5% en 14 años, no porque Seidler recortara costos y mostrara austeridad ante inversionistas, sino porque gastó dinero para transformar a los Padres en una de las organizaciones insignia del deporte.
Tras la muerte de Seidler en 2023, su viuda, Sheel Seidler, y sus hermanos protagonizaron una disputa legal desagradable por el control del equipo; se reporta que Sheel retiró una demanda en febrero. Ahora entregarán la organización al multimillonario de capital privado—y copropietario del Chelsea Football Club—José E. Feliciano y su esposa, Kwanza Jones. Mientras otros dueños de MLB se quejan de pobreza, parece que alguien en el negocio de identificar activos subvaluados y aumentar sus ganancias vio una oportunidad.
La historia de los Padres podría ser un modelo para el resto de la liga, si es que esos otros equipos quisieran que lo fuera. Podrían ver cómo un grupo propietario que invirtió en estrellas, priorizó la experiencia en el estadio y construyó un contendiente constante en el mercado mediático número 24 de la liga puede ser recompensado financieramente. En cambio, seguramente argumentarán que una ciudad costera sin otras franquicias deportivas masculinas importantes no ofrece un modelo replicable.
Pero estarán equivocados. Atlanta, el único equipo que cotiza en bolsa en la liga, vio cómo sus acciones subieron casi 5% el día del anuncio de San Diego. Los otros 29 grupos propietarios se benefician casi tanto de la venta de los Padres como los propios Seidler.
Sin embargo, no los verán actuar como tal, lo cual es una lástima. Los Pirates podrían ser un excelente candidato para un proceso similar: dos jóvenes élite en el ganador del Cy Young de la Liga Nacional de 23 años Paul Skenes y el prospecto estelar de 19 años Konnor Griffin; probablemente la mejor vista desde un estadio en el deporte; y una base de aficionados que en 2013, en su primera aparición en playoffs en 21 años, rugió tan fuerte que el pitcher rival se asustó y dejó caer la pelota.
Sabiendo todo eso, este offseason otorgaron su primer contrato multianual a un agente libre desde noviembre de 2016: dos años y $29 millones al jardinero derecho Ryan O’Hearn. Eso llevó su nómina del Día Inaugural a $121 millones, el puesto 22 en el deporte. Fue un mejor inicio que el del año pasado, cuando un avión con una pancarta de SELL THE TEAM BOB sobrevoló el PNC Park. “Realmente respeto y aprecio la pasión de nuestros aficionados”, dijo ese día el dueño Bob Nutting. “Entiendo su enojo, entiendo su preocupación y entiendo que quieren que el equipo gane. Yo también. Eso es lo más importante en lo que estamos enfocados.” Tendrían una mejor oportunidad si pudiera encontrar en su corazón—y en su cartera—firmar, por ejemplo, a Tarik Skubal este invierno.
No señalemos solo a Nutting, quien al menos intentó reconocer a su afición. En 2022, unos meses antes de que los Padres adquirieran al jardinero estrella Juan Soto, el presidente de los Reds, Phil Castellini, se burló de los aficionados que sugerían vender el equipo. “Bueno, ¿a dónde van a ir?”, dijo, para luego agregar: “Si quieren ver qué debería hacer este equipo para ser más rentable, ganar más dinero, competir más en el sistema económico actual en el que existe este juego, sería mudarlo a otro lugar. Así que cuidado con lo que piden.” Los Reds, por cierto, cuentan con el shortstop de 24 años Elly De La Cruz, quien recibió votos al MVP de la Liga Nacional en cada uno de los últimos dos años, y con el as de 26 años Hunter Greene, favorito al Cy Young de la Nacional la temporada pasada antes de sufrir una distensión en la ingle. Su estadio también es un lugar atractivo al que los aficionados acuden cuando el equipo es competitivo, lo cual podría ser si Cincinnati hubiera ganado la puja por el héroe local Kyle Schwarber este invierno.
Y luego, por supuesto, está John Fisher, quien de hecho sí trasladó a su equipo de un lugar a otro, del mercado mediático número 10 en Oakland al número 20 en Sacramento, con la intención de llevar a los A’s al número 40 en Las Vegas si logran construir un estadio. El Coliseum no era precisamente una joya, con problemas de drenaje, plagas y moho. Pero eso también fue parte del plan, ya que Fisher intentaba reforzar su caso para salir de la ciudad. Los aficionados solo abandonaron al equipo cuando el equipo los abandonó a ellos; tan recientemente como en 2014, los A’s registraron dos millones de asistentes. Mientras tanto, el primera base de 22 años Nick Kurtz ganó el premio al Novato del Año de la Liga Americana la temporada pasada, y el prospecto de 19 años Leo De Vries podría debutar en los próximos meses. Podrían competir si, por ejemplo, sumaran a Corbin Burnes si decide salir al mercado este invierno.
En cambio, casi con seguridad seguirán insistiendo en que no pueden ganar dinero en este negocio, mientras los aficionados les ruegan que gasten o vendan el equipo. Los Padres han demostrado que, si hicieran lo primero, ganarían más dinero haciendo lo segundo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/04/2026, traducido al español para SI México.