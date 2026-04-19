El nuevo dueño de los Padres tiene unos zapatos enormes que llenar
Los Padres pronto tendrán un nuevo dueño, ya que el multimillonario José E. Feliciano está cerca de adquirir la franquicia. San Diego lo observará de cerca. Tiene mucho que igualar.
En noviembre, el actual grupo propietario encabezado por el hermano del fallecido dueño Peter Seidler, John, anunció que la familia iniciaría el proceso de venta del equipo. Apenas cinco meses después, Feliciano habría superado en la puja a otros tres multimillonarios para asegurar la propiedad de la franquicia. El precio final de venta será de 3.9 mil millones de dólares, rompiendo el récord previo de la MLB. Si el acuerdo se concreta como se espera, Feliciano estará obligado a igualar no sólo el precio, sino también el compromiso que los aficionados de San Diego han mostrado durante la última década.
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Cuando Peter Seidler asumió como presidente y principal propietario del equipo en noviembre de 2020, se propuso reconstruir la franquicia para convertirla en una capaz de competir al más alto nivel del béisbol. Gastó sin reservas, asegurando a jugadores con contratos millonarios y superando el umbral del impuesto de lujo, además de invertir en la comunidad de San Diego y declarar abiertamente que su objetivo no era generar ganancias. Los Padres respondieron con el periodo sostenido más exitoso de su historia, alcanzando la postemporada en cuatro de los últimos seis años. La gran ambición de Seidler era darle a San Diego su primer campeonato importante, y los aficionados respondieron con la misma pasión.
Un mejor producto en el campo se tradujo en un Petco Park lleno. Los Padres han terminado entre los cinco primeros en asistencia en cada una de las últimas cinco temporadas, culminando con una notable campaña en 2025, cuando el equipo agotó 72 de sus 81 juegos como local y recibió a un récord de 3.47 millones de aficionados. San Diego terminó segundo en asistencia la temporada pasada, sólo detrás de los Dodgers, campeones de la Serie Mundial.
La inversión de Seidler dio resultados. En 2025, los Padres generaron aproximadamente 500 millones de dólares en ingresos, a pesar de un contrato televisivo relativamente desfavorable. Desafortunadamente, Seidler nunca pudo verlo. Falleció en noviembre de 2023 a los 63 años debido a una infección relacionada con un sistema inmunológico debilitado tras múltiples batallas contra el cáncer. Los Padres han jugado en su memoria, y los seguidores del equipo han mantenido vivo su objetivo.
Ese nivel de apoyo de la afición merece otro propietario dispuesto a invertir no sólo en el equipo, sino también en la ciudad. John Seidler y el resto del grupo propietario nunca iban a ser esas personas. En su favor, parecen saberlo.
Peter Seidler tenía una pasión ilimitada por los Padres. Su hermano John nunca la compartió del todo, al menos no públicamente. El grupo propietario compró el equipo por unos 800 millones de dólares en 2012 y lo vende por 3.9 mil millones. Cobrar ahora tiene sentido. Pero hay un enorme “pero”.
Feliciano debe entender en qué se está metiendo al seguir los pasos de Seidler. Los aficionados de los Padres son mucho más activos que antes y han demostrado su compromiso durante años. El nuevo dueño necesita estar genuinamente involucrado y listo para terminar lo que Peter Seidler comenzó. Feliciano no sólo se lo debe a su memoria, sino a cada fan que ha llenado Petco Park creyendo que San Diego está al borde de su primer título de Serie Mundial.
El nuevo propietario de los Padres no es ajeno al mundo del deporte. Feliciano es cofundador y socio gerente de Clearlake Capital, que formó parte del consorcio que compró Chelsea FC en 2022 por aproximadamente 5.25 mil millones de dólares. A pesar de una fuerte inversión en la plantilla, los resultados en Londres no han cumplido con el estándar competitivo establecido por la administración anterior.
Desde la perspectiva de Feliciano, el atractivo de comprar a los Padres es evidente. Petco Park es uno de los mejores estadios del béisbol y ofrece una atmósfera que compite con cualquier otra en el deporte estadounidense. El contrato televisivo del equipo debería mejorar significativamente con el próximo convenio colectivo de la MLB. Luego está la ubicación. San Diego es una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos, la octava más grande por población. El clima es perfecto todo el año, la afición es apasionada y el mercado ha demostrado que responde a un producto de calidad. Sólo falta una cosa.
Feliciano ganó la puja por los Padres. Ahora viene la parte difícil. Debe involucrarse con pasión para entregar el tan esperado campeonato de Serie Mundial a San Diego. Esta franquicia tiene demasiado potencial para ser sólo el proyecto personal de un multimillonario. Peter Seidler lo demostró al darlo todo para lograrlo, y la ciudad respondió.
Ahora es el turno de Feliciano de responderle a la ciudad.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/04/2026, traducido al español para SI México.