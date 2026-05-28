Los Dodgers han encontrado una forma de esquivar el problema de Mookie Betts
Mookie Betts regresó a la acción el 11 de mayo tras una ausencia de cinco semanas provocada por una distensión en el oblicuo y todavía no ha lucido como él mismo. No es un desarrollo ideal para los Dodgers, ya que una pieza angular de la franquicia ha sido prácticamente un no factor para ellos a un tercio de la temporada. Y aun así, Los Ángeles se encuentra en la cima de la División Central de la Liga Nacional, disfrutando de una ventaja de 2 1/2 juegos sobre los Padres.
Esto es lo que sucede cuando existe un superequipo dominando las Grandes Ligas. Sí, son los grandes nombres y el inmenso talento de élite lo que llama la atención cuando uno revisa el roster de Dave Roberts. Pero la profundidad puede ser aún más importante. El beisbol es un maratón de 162 juegos, una guerra de desgaste de seis meses solo para conseguir un lugar en la ronda eliminatoria cuando llegue el otoño. Tener a un candidato habitual al MVP y alma del clubhouse arrastrándose hacia junio con un WAR de -0.4 significaría una condena para casi cualquier equipo.
Te puede interesar: MLB: Disfruta la última temporada del beisbol tal como lo conocemos
Como dijo alguna vez Don Draper, para eso está el dinero. Puede que todavía no compre la felicidad, pero sí puede ayudar a evitar una gran cantidad de tristeza.
Desde que adquirieron a Betts en 2020, han existido incontables ocasiones en las que los Dodgers se apoyaron en él y le pidieron desempeñar una amplia variedad de funciones dentro y fuera del terreno. Es un jugador único porque puede responder a ese llamado y jugar prácticamente en cualquier posición. Con la pérdida de una navaja suiza de élite, la organización simplemente ha confiado en algunos otros jugadores para cubrir ese vacío.
En 20 juegos, Betts presenta una línea ofensiva de .165/.232/.342. Ha conectado cuatro cuadrangulares, pero solo ha conseguido dos dobles en 87 apariciones al plato. Ninguno de sus dos intentos de robo de base ha sido exitoso. La pequeña muestra ha mostrado cosas buenas y malas, ya que su velocidad de salida y su capacidad para impactar bien la pelota lucen sólidas, mientras que la velocidad de su swing y el porcentaje de batazos fuertes han disminuido notablemente.
Considerando su amplio y probado historial, que seguramente algún día le ganará un lugar en el Salón de la Fama, la apuesta más segura es que recupere su nivel y vuelva a la media. Sus dos principales suplentes en el shortstop —Miguel Rojas y Hyeseong Kim— tampoco han estado precisamente encendidos con el bat (nueve extrabases combinados en 216 apariciones al plato), y aun así no ha significado una catástrofe.
El asunto incluso va más allá de Betts. Will Smith está teniendo una temporada por debajo de lo esperado, mientras Kyle Tucker no ha ofrecido la explosión ofensiva que el equipo esperaba cuando rompió el récord de valor anual promedio para firmarlo en esta offseason. Edwin Díaz está trabajando para regresar tras una cirugía en el codo.
Una gran parte de la capacidad de los Dodgers para soportar esos tropiezos es el ascenso del catcher Dalton Rushing durante una campaña de segundo año en la que presume un OPS de .902. Andy Pages suma 11 cuadrangulares y lidera MLB con 46 carreras impulsadas, además de comandar al equipo con un WAR de 3.3, el mejor de la Liga Nacional. Max Muncy ha comenzado otra gran temporada y Shohei Ohtani mantiene un sólido —aunque humano para sus estándares— OPS de .879. Incluso Roki Sasaki podría estar encontrando su camino en la rotación, al registrar una efectividad de 3.52 y una relación de ponches/bases por bolas de 21–5 en cuatro aperturas de mayo.
Si se junta todo, los Dodgers tienen marca de 34–20, la tercera mejor de MLB después de conseguir el lunes su victoria número 18 viniendo de atrás en la temporada. Eso los pone en ritmo para superar el máximo de MLB del año pasado establecido por los Blue Jays, quienes se quedaron a una victoria de derrotar a Los Ángeles en la Serie Mundial.
Es naturaleza humana bajar un poco la intensidad cuando el objetivo es un tricampeonato y apenas ha pasado el fin de semana del Día de los Caídos. Sin embargo, pese a algunos contratiempos y arranques menos que ideales de varias de sus grandes figuras, los Dodgers están exactamente donde todos esperaban que estuvieran. Da la impresión de que el camino podría ser más tranquilo a partir de ahora, especialmente si Betts vuelve a encenderse. Y eso debería ser aterrador para cualquier otro equipo que intente destronar a los campeones.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/05/2026, traducido al español para SI México.