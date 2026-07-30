¿Dodgers, Rays o Cubs? Escenarios realistas para un canje de Tarik Skubal
Los Tigers cayeron a marca de 50-57 el lunes tras una inoportuna racha de tres derrotas consecutivas que los dejó a 4.5 juegos del último boleto de comodín de la American League, y las especulaciones sobre un posible canje bomba de Tarik Skubal antes de la fecha límite volvieron a tomar fuerza.
Las esperanzas de que Detroit pudiera regresar a la pelea por un lugar en los playoffs de la American League se desvanecen rápidamente, y la directiva podría no necesitar mucho más para convencerse de que finalmente llegó el momento de apretar el gatillo y negociar a Skubal, con la fecha límite de cambios de MLB a solo una semana de distancia.
Te puede interesar: MLB: Análisis de los seis mejores destinos para Tarik Skubal
Con Skubal en el último año de su contrato, los Tigers ya no podrán obtener el enorme paquete de prospectos que habrían conseguido si hubieran realizado el movimiento la temporada pasada. Aun así, un lanzador de su calibre no saldrá barato para ningún equipo interesado en adquirirlo, y candidatos no faltarán. Ganador de dos premios Cy Young con apenas 29 años, Skubal será uno de los jugadores más codiciados antes del 3 de agosto, incluso si llega únicamente como un refuerzo de renta. Se espera que pruebe la agencia libre al terminar la temporada en lugar de firmar una extensión con el equipo que lo adquiera, por lo que las franquicias deberán evaluar cuánto están dispuestas a sacrificar para contar con él durante unos meses en su rotación.
Utilizando el simulador de cambios de Baseball Trade Values, elaboramos los cinco paquetes de intercambio que aparecen a continuación para Skubal. Todos fueron calificados como "sobrepagos moderados" por parte de los equipos que adquirirían al zurdo, algo lógico si Detroit va a convencerse de desprenderse de su as.
Nota: Todas las clasificaciones de prospectos corresponden a MLB Pipeline.
Dodgers
Dodgers reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: OF Zyhir Hope (prospecto No. 5 de los Dodgers), LZ Zach Root (No. 10 y No. 3 entre los pitchers), LZ Adam Serwinowski (No. 12 y No. 5 entre los pitchers)
Los Dodgers buscan completar un tricampeonato en octubre y podrían reforzar sus aspiraciones adquiriendo a la principal pieza disponible en el mercado de cambios: Tarik Skubal. Con Shohei Ohtani fuera de la rotación, al menos de manera temporal, y con Tyler Glasnow y Blake Snell aún recuperándose de lesiones, Skubal podría convertirse en el líder de una rotación golpeada durante la segunda mitad de la campaña y aportar innings de enorme valor en octubre mientras el equipo pelea por otra World Series.
Al tratarse de un jugador de renta, es posible que los Dodgers no quieran desprenderse de sus mejores prospectos, aunque Hope sigue siendo uno de los más cotizados, ubicado en el puesto 25 del Top 100 de MLB Pipeline. Esta temporada, en Doble A, el jardinero de 21 años registra un OPS de .890, con 21 jonrones y 84 carreras impulsadas en 90 juegos. Root, de 22 años, lanza en High A, donde presume 2.40 de efectividad en 15 aperturas, mientras que Serwinowski tiene 5.48 de ERA en Doble A, aunque también suma 110 ponches en 88⅔ entradas.
Braves
Braves reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: LD Didier Fuentes, SS Alex Lodise (prospecto No. 5 de los Braves)
Los Braves han bajado el ritmo tras su explosivo inicio de temporada, pero siguen siendo un serio contendiente a la World Series. Un cambio de alto impacto por Skubal podría transformar por completo sus aspiraciones, formando una dupla temible en la cima de la rotación junto a Chris Sale. Después de las numerosas lesiones que han afectado a sus abridores este año, apostar fuerte por Skubal les daría una mejor oportunidad de competir con Dodgers y Brewers en octubre.
Para concretar la operación, Atlanta tendría que enviar a Didier Fuentes a Detroit. El derecho de 21 años ya forma parte del roster de MLB, lanzando desde el bullpen de los Braves, aunque originalmente fue desarrollado como abridor. Esta temporada acumula 35 apariciones, con una ERA de 2.70 y 51 ponches en 43⅓ innings. Fuentes cuenta con una recta de élite y este año añadió un slider a su repertorio que ha dado buenos resultados. Además de él, los Braves incluirían al campocorto Alex Lodise, su prospecto número cinco. El jugador de 22 años registra un OPS de .826 en Clase A, con 21 cuadrangulares, 59 carreras producidas y 15 bases robadas en 94 encuentros.
Rays
Rays reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: C Caden Bodine (prospecto No. 3 de los Rays), LD Brody Hopkins (prospecto No. 5 de los Rays y No. 1 entre los pitchers)
Los Rays rara vez han sido agresivos durante la fecha límite de cambios en los últimos años, pero con el equipo buscando mantenerse por delante de los Yankees y terminar como el mejor de la American League, podrían estar dispuestos a hacer un movimiento de gran impacto para sumar a Skubal como el auténtico as de su rotación. Tampa Bay sigue en busca del primer título de World Series de su historia y esta podría ser su mejor oportunidad para lograrlo. Los Rays deberían aprovechar la debilidad de la American League para ampliar la distancia con sus rivales mediante la adquisición de Skubal. Una rotación conformada por Skubal, Drew Rasmussen y Shane McClanahan en octubre sería motivo suficiente para que los aficionados de Tampa Bay llegaran a los playoffs con enorme confianza.
Para cerrar el acuerdo, los Rays tendrían que entregar a dos de los cinco mejores prospectos de su profundo sistema de ligas menores. El receptor Caden Bodine ha brillado ofensivamente en tres niveles de sucursales esta temporada, acumulando un OPS de .947, con 10 jonrones y 72 carreras impulsadas. Además, apenas se ha ponchado 22 veces en 83 juegos, mientras ha negociado 35 bases por bolas. Por su parte, Brody Hopkins, el principal prospecto de pitcheo de la organización, apunta a estar listo para debutar en MLB la próxima temporada. Este año, en Triple A, registra 4.63 de ERA, con 99 ponches en 81⅔ entradas.
Cubs
Cubs reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: INF Jefferson Rojas (prospecto No. 2 de los Cubs), LD Jaxon Wiggins (No. 6 y No. 1 entre los pitchers), SS Ty Southisene (No. 13)
Si los Cubs realmente aspiran a competir este año, tendrán que reforzar su rotación de abridores. Las lesiones han diezmado ese grupo, con Cade Horton fuera por el resto de la temporada y Justin Steele todavía trabajando para regresar al montículo. Chicago necesita con urgencia un brazo de primer nivel antes de la fecha límite de cambios, y no hay mejor objetivo que el mejor lanzador disponible en el mercado. Skubal mejoraría de inmediato las aspiraciones de los Cubs, al convertirse en el auténtico as que la rotación ha echado de menos desde hace tiempo.
En este escenario, los Cubs enviarían a Detroit un paquete encabezado por el infielder Jefferson Rojas. Esta temporada, Rojas ha destacado en Doble A con un OPS de .805, además de 15 jonrones, 57 carreras impulsadas y 15 bases robadas en 85 juegos. También formaría parte del acuerdo el lanzador derecho Jaxon Wiggins, el principal prospecto de pitcheo de los Cubs. Wiggins, de 24 años, apenas ha realizado nueve aperturas este año después de perderse dos meses por una lesión en el codo y todavía muestra algo de falta de ritmo tras su regreso. Sin embargo, la temporada pasada registró una ERA de 2.19 en tres niveles de ligas menores y ponchó a 97 bateadores en 78 entradas. La última pieza del intercambio sería el campocorto Ty Southisene, de 21 años y prospecto número 13 de los Cubs. Southisene es un bateador de contacto puro. Nunca ha conectado un jonrón en su carrera dentro de las ligas menores, pero este año batea para .302 entre dos niveles del sistema de sucursales y suma 30 bases robadas en 62 encuentros.
Brewers
Brewers reciben: LZ Tarik Skubal
Tigers reciben: LD Brandon Sproat, INF Jett Williams (prospecto No. 5 de los Brewers), LD Josh Knoth (No. 11 y No. 3 entre los pitchers), LD Quinn Priester
Los Brewers son contendientes legítimos, y esta podría ser su mejor oportunidad para conquistar la primera World Series de su historia al sumar a Skubal a una rotación que ya cuenta con el favorito al Cy Young de la National League, Jacob Misiorowski, además de las revelaciones Kyle Harrison y Logan Henderson. La llegada de Skubal le daría a Milwaukee la mejor rotación para los playoffs en MLB y fortalecería aún más sus aspiraciones de representar a la National League en la World Series.
Para concretar el cambio, los Brewers probablemente tendrían que enviar a Brandon Sproat a los Tigers. Sproat, quien llegó a Milwaukee durante el receso de temporada pasado en el cambio de Freddy Peralta, tiene 25 años y ya lanza en MLB. Anteriormente fue el prospecto número uno de los Mets. Esta campaña registra una ERA de 5.05, con 96 ponches en 92⅔ entradas, además de 20 apariciones, 18 de ellas como abridor. También llegaría a Detroit el infielder Jett Williams. Williams, otro exprospecto de los Mets, tiene 22 años y presume un OPS de .726, con nueve jonrones, 41 carreras impulsadas y 21 bases robadas en Triple A. Los derechos Josh Knoth y Quinn Priester —quien se ha perdido toda la temporada por una lesión en el hombro, pero el año pasado ganó 13 juegos con ERA de 3.32— completarían el paquete y le darían a Detroit dos posibles abridores para el futuro.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/07/2026, traducido al español para SI México.