MLB: Análisis de los seis mejores destinos para Tarik Skubal
Los rumores de un posible cambio de Tarik Skubal comienzan a tomar fuerza.
Hace unos meses parecía que los Tigers conservarían a su as para intentar una última carrera por el campeonato antes de que llegara a la agencia libre el próximo invierno. Actualmente, Skubal se encuentra en la etapa final de recuperación tras una cirugía para remover cuerpos sueltos en el codo de lanzar, e incluso podría realizar pronto una apertura de rehabilitación.
Detroit tiene marca de 25-38, se encuentra a 11 juegos del primer lugar de la División Central de la Liga Americana y a seis del último puesto de comodín. Aunque la temporada aún no está perdida, la tendencia no es alentadora.
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Los Tigers se han desplomado sin su principal abridor, registrando foja de 7-21 desde el día en que anunciaron que Skubal sería operado. Si Detroit no logra reaccionar, la directiva podría verse obligada a aceptar la realidad y obtener lo que pueda por el dos veces ganador consecutivo del Premio Cy Young de la Liga Americana antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto. La alternativa sería esperar y correr el riesgo de perderlo en la agencia libre a cambio únicamente de una selección compensatoria en el draft.
Desde el inicio de la temporada 2024, Skubal ha sido el mejor pitcher de las Grandes Ligas.
En siete aperturas este año tiene récord de 3-2, efectividad de 2.70, WHIP de 0.95 y 45 ponches contra apenas seis bases por bolas en 43.1 entradas.
Desde la campaña de 2023, Skubal lidera a todos los lanzadores calificados en WAR de FanGraphs (17.5), WHIP (0.91), relación de ponches por boleto (7.00) y FIP (2.37). Además, ocupa el segundo lugar en efectividad (2.41), el tercero en porcentaje de bases por bolas (4.5%) y el sexto en porcentaje de ponches (31.2%).
Se trata de un poderoso zurdo de élite y, considerando la rapidez con la que ha avanzado en su recuperación —esta semana lanzó un juego simulado y podría seguir una salida de rehabilitación en ligas menores—, hay pocos motivos para pensar que no pueda regresar inmediatamente a nivel de as.
Skubal sería un alquiler de corto plazo, por lo que el costo de adquisición será menor al que habría tenido durante la pasada temporada baja.
Probablemente no se requiera el tipo de paquete de prospectos de primer nivel que normalmente se intercambiaría por un jugador de su calibre, aunque Detroit sí necesitará recibir talento de calidad, ya que Skubal representaría una mejora inmediata para cualquier rotación.
A continuación, un vistazo a seis equipos que tendrían sentido como destino para el estelar zurdo.
Los Angeles Dodgers
Los Dodgers siempre juegan para ganar ahora, así que sin duda estarán involucrados si las conversaciones por Skubal cobran fuerza.
¿Necesita Los Ángeles otro abridor? No necesariamente.
¿Intentaría adquirirlo de cualquier forma Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol? Absolutamente.
Skubal representa cierto riesgo por venir de una lesión, pero los Dodgers tienen suficiente profundidad para administrar cuidadosamente su carga de trabajo durante la temporada regular.
Roki Sasaki ha mostrado señales de mejoría, aunque todavía resulta difícil confiar plenamente en él a largo plazo. La llegada de otro as permitiría que el japonés de 24 años regresara al bullpen, donde tuvo buenas actuaciones durante los playoffs de 2025.
Skubal es uno de los dos mejores pitchers del planeta y Los Ángeles cuenta con abundante profundidad de prospectos para negociar.
Seis de los 10 mejores prospectos de la organización son jardineros cuyo camino hacia las Grandes Ligas está bloqueado. Los Tigers podrían terminar recibiendo un paquete importante de jugadores que los Dodgers quizá nunca necesiten utilizar.
New York Yankees
Gerrit Cole regresó de una cirugía en el codo y parece no haber perdido un solo paso, mientras que Cam Schlittler se perfila como un candidato legítimo al Premio Cy Young a medida que se acerca junio.
Max Fried está actualmente fuera de acción debido a una lesión en el codo, pero ya comenzó a lanzar con la esperanza de regresar pronto.
El resto de la rotación ha cumplido, aunque Carlos Rodón, quien suele lidiar con lesiones, apenas volvió tras un problema en el codo, mientras que Ryan Weathers ha sido sólido, aunque no espectacular.
No hace falta decir que Skubal representaría una mejora enorme sobre Weathers.
¿Se imaginan a los Yankees entrando a una serie de playoffs con una rotación encabezada por Skubal, Cole, Fried y Schlittler?
¿Cómo podría alguien esperar vencer a ese grupo?
Si New York quiere ganar la Serie Mundial este año, sumar a Skubal sería un paso gigantesco en la dirección correcta.
Los Yankees cuentan actualmente con un sistema de prospectos bastante sólido y probablemente podrían concretar un acuerdo sin desprenderse de su principal prospecto de pitcheo, Elmer Rodríguez, ni de su prospecto número uno, el campocorto George Lombard Jr.
Aun así, existe suficiente talento en las ligas menores para que Detroit no salga con las manos vacías.
San Diego Padres
Nadie se sorprendería si A.J. Preller decidiera ir por Skubal, incluso cuando los Padres necesitan con mayor urgencia reforzar su ofensiva.
La temporada pasada, Preller entregó un paquete enorme para adquirir a Mason Miller pese a que San Diego ya contaba con el mejor bullpen de las Grandes Ligas. La lógica convencional no suele aplicarse cuando se habla de Preller y de realizar movimientos espectaculares antes de la fecha límite de cambios.
Michael King y Randy Vásquez han tenido muy buenas temporadas con San Diego, pero el resto de la rotación parece estar sostenido con alfileres.
Actualmente, Lucas Giolito, Walker Buehler y Griffin Canning ocupan los otros puestos mientras Nick Pivetta y Joe Musgrove permanecen fuera por lesión.
Skubal representaría una mejora enorme para los Padres, dándoles un auténtico as mientras buscan clasificar a los playoffs por quinta ocasión en las últimas siete temporadas.
El principal prospecto de receptor de la organización, Ethan Salas, debería ser intocable —aunque nunca se sabe hasta dónde estaría dispuesto a llegar Preller en una negociación—, pero Detroit podría intentar obtener a alguno de los mejores prospectos de pitcheo del sistema, como los exseleccionados de primera ronda Kruz Schoolcraft y Kash Mayfield, además de otros jugadores complementarios.
Toronto Blue Jays
Los Blue Jays son otro equipo desesperado por ganar este año, pero su cuerpo de lanzadores ha sido devastado por las lesiones.
Dylan Cease, Shane Bieber y Max Scherzer se encuentran actualmente en la lista de lesionados, mientras que José Berríos y Cody Ponce están fuera por el resto de la temporada.
La rotación necesita ayuda si Toronto pretende regresar a la Serie Mundial.
Ahí es donde entra Skubal, quien representaría una mejora enorme para un grupo de abridores que actualmente ocupa el puesto 11 de las Grandes Ligas con una efectividad colectiva de 3.93.
Es una cifra buena, pero que podría ser mucho mejor.
Si Cease logra mantenerse saludable, una rotación encabezada por Skubal, Cease y Kevin Gausman estaría entre las mejores de todo el béisbol.
Toronto no entregará a su principal prospecto, JoJo Parker, por un jugador que podría marcharse en la agencia libre al final de la temporada, pero sí cuenta con profundidad suficiente en las ligas menores.
Los zurdos Johnny King y Ricky Tiedemann, así como el infielder Juan Sánchez, podrían resultar atractivos para los Tigers.
Chicago Cubs
Este parece un destino lógico por razones evidentes.
Los Cubs tienen suficiente talento para competir en la Liga Nacional, pero han sido inconsistentes durante gran parte de la temporada.
Una larga lista de lesiones ha golpeado duramente a su cuerpo de lanzadores, dificultando cualquier intento de encontrar estabilidad.
Cade Horton se perderá el resto del año tras someterse a una cirugía Tommy John, mientras que Justin Steele sigue sin fecha de regreso después de haber pasado por el mismo procedimiento la temporada pasada.
Por su parte, Edward Cabrera se encuentra actualmente fuera de acción debido a una ampolla, y Matthew Boyd continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.
Todos esos problemas han provocado que los abridores de Chicago ocupen el puesto 25 de las Grandes Ligas en efectividad, con 4.65.
Skubal cambiaría ese panorama de inmediato.
El poderoso zurdo le daría a los Cubs el as de primera línea que han estado buscando desde hace varios años.
Se esperaba que Cabrera y Horton formaran un sólido dúo para encabezar la rotación, pero con Horton fuera por toda la temporada alguien más debe asumir ese papel, y un ganador de dos premios Cy Young encajaría perfectamente.
Es posible que los Tigers intenten obtener al derecho Jaxon Wiggins, pero como mínimo el seleccionado de primera ronda de 2025 Ethan Conrad y el jardinero Kevin Alcántara probablemente formarían parte de cualquier conversación, además de algunos prospectos de menor nivel.
Tampa Bay Rays
Este es el tipo de movimiento que podría convertir a los Rays en el mejor equipo de las Grandes Ligas.
Actualmente lideran la División Este de la Liga Americana junto con los Yankees, ambos con marca de 36-23.
Su rotación ha sido sobresaliente esta temporada, ubicándose en el quinto lugar de MLB con efectividad colectiva de 3.51.
Aun así, existen algunos puntos débiles y, siendo sinceros, Skubal sería el tipo de as dominante que actualmente no tienen.
Shane McClanahan y Drew Rasmussen forman una excelente parte alta de la rotación, mientras que Nick Martínez ha lanzado muy por encima de las expectativas.
La efectividad de 2.29 de Martínez figura entre las mejores de la Liga Americana, aunque su modesto porcentaje de ponches sugiere que podría venir una regresión estadística.
Colocar a Skubal al frente de una rotación acompañada por esos tres lanzadores crearía un grupo de élite capaz de competir con cualquiera en el béisbol.
Si Tampa Bay quiere dejar una huella definitiva esta temporada y buscar seriamente el primer campeonato de su historia, este es un movimiento que vale la pena explorar.
Los Rays valoran a sus prospectos y su sistema de desarrollo tanto como cualquier organización de las Grandes Ligas, por lo que una negociación probablemente se centraría más en cantidad que en una sola pieza estelar para Detroit.
El campocorto Daniel Pierce y el lanzador derecho Anderson Brito serían candidatos naturales para formar parte de un acuerdo.
Uno de ellos, junto con el jardinero Slater de Brun y algunos prospectos de categorías inferiores, podría ser suficiente para concretar la operación.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.