Dodgers vencen 5-1 a Azulejos y empatan la Serie Mundial con Yamamoto imparable
Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los Azulejos de Toronto en el segundo juego y empataron 1-1 la Serie Mundial de la MLB.
Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el sábado 5x1 a domicilio a los Azulejos de Toronto y empataron 1-1 la Serie Mundial de las Grandes Ligas, que se juega al mejor de siete partidos.
El japonés Yoshinobu Yamamoto lanzó un partido completo para los vigentes campeones, que restablecen su favoritismo en la Serie y hospedarán los tres siguientes partidos entre lunes y miércoles.
Noticia en desarrollo.
AFP
Published |Modified