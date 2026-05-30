La dulce razón por la que Freddie Freeman ahora contempla la posibilidad de retirarse
A sus 36 años, el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, se acerca al final de su carrera en MLB. Pero también es consciente de que su retiro podría llegar antes de lo que originalmente esperaba debido a su familia.
Freeman recientemente habló con Ken Rosenthal, de The Athletic, sobre cómo ha cambiado su mentalidad respecto a la duración de su carrera desde que él y su esposa Chelsea dieron la bienvenida a su cuarto hijo, una niña llamada London, nacida mediante gestación subrogada en abril. Está dándose cuenta de que se está perdiendo momentos cruciales con su hija, y que ya estuvo ausente durante esas experiencias con sus tres hijos varones.
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“Me estoy perdiendo cosas por alguien que nunca lo sabrá”, dijo Freeman. “Ella tampoco va a saber que me perdí esas cosas. Pero pesa sobre mí y sobre mi corazón. Creo que todos los que me conocen saben que me pesa mucho. Todo lo que siempre quise fue una familia. Pero todo lo que siempre quise hacer también fue jugar beisbol. Es algo muy difícil, realmente lo es”.
Sin embargo, hay un hito que ronda la mente de Freeman: alcanzar los 3,000 hits en su carrera. Necesita 519 imparables más. Si continúa acumulando el promedio de 180 hits por temporada que tiene en su carrera, Freeman necesitaría jugar al menos tres años más para tener oportunidad de lograr esa hazaña. Freeman sí planea jugar tres temporadas más después de 2026, dijo a Rosenthal, aunque la próxima campaña de MLB está en el aire en medio de un posible cierre patronal (lockout).
“Obviamente, llegar a 3,000 hits sería muy, muy genial”, dijo Freeman. “Pero desde que mi niña llegó al mundo hace aproximadamente un mes, mi perspectiva ha cambiado un poco sobre las estadísticas individuales y cuánto tiempo querría seguir jugando”.
Esta temporada en particular ha sido difícil para Freeman por estar lejos de su familia. Sus tres hijos nacieron durante el receso de temporada o cerca de él, por lo que el nacimiento de su hija representa la primera vez que vive algo así en pleno calendario de campaña. Solo pudo alejarse del béisbol un par de días durante el nacimiento de London, y ahora está viajando constantemente por el país disputando partidos. Las emociones definitivamente están pesando sobre Freeman.
“No me gusta ver crecer a mi hija a través de una llamada de FaceTime”, continuó Freeman. “Cuando estoy sentado solo en una habitación de hotel por la noche después de un juego, pienso: ‘Oh hombre, ¿qué estoy haciendo?’. No quiero sonar como si solo me pasara a mí. Créeme, lo entiendo. Pero cuando has hecho un trabajo durante tanto tiempo como yo y has logrado casi todo, seguir perdiéndote cosas, eso es lo que se vuelve difícil para los jugadores veteranos en este deporte”.
Freeman obviamente está agradecido por su increíble carrera en MLB mientras disputa su temporada número 17. Ha ganado tres títulos de World Series, fue nombrado MVP de la Liga Nacional y MVP de la World Series, además de ser nueve veces All-Star. Definitivamente ha tenido una carrera digna del Hall of Fame.
Sin duda será difícil para Freeman dejar el juego que ama, incluso si es por razones familiares. Le dijo a Rosenthal que recientemente habló con su abuelo Ed, quien compartió un consejo que realmente impactó al primera base. No jugará béisbol para siempre, ni siquiera por muchos años más, así que debe absorber realmente los recuerdos dentro del campo mientras pueda.
“Me dijo: ‘Vas a ser el mejor papá y el mejor esposo durante los próximos 50 años. Solo te quedan unos cuantos años de esto’”, contó Freeman. “Y entonces pensé: eso tiene muchísimo sentido”.
En 52 juegos en lo que va de la temporada, Freeman batea para .267/.366/.446, con 52 hits, 25 carreras impulsadas y seis cuadrangulares.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/05/2026, traducido al español para SI México.